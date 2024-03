5 Funktionen, die die Nintendo Switch 2 mitbringen sollte

Du hast sicherlich schon von den Gerüchten über eine Nintendo Switch 2 (oder Switch Pro) gehört, die seit Jahren im Umlauf sind. Seit 2019 begleiten uns diese Spekulationen. Zeit genug, um 5 Funktionen für die Nintendo Switch 2 hervorzuheben, die uns besonders wichtig wären. Natürlich müsste sie Nintendo nur bestätigen. Irgendwann einmal.

Die Nintendo Switch ist zweifellos eine fantastische Konsole – mit ihrer einzigartigen und beeindruckenden Spielebibliothek, den stetig verbesserten Funktionen von Nintendo Switch Online und sie bleibt unsere bevorzugte tragbare Konsole. Aber sie hat auch ihre Schwächen. Es gibt genug Raum für Verbesserungen, die einen komplett neuen Konsolenansatz in naher Zukunft rechtfertigen würden.

Wenn wir uns die Lebensdauer der Switch und die aktuelle Gaming-Landschaft ansehen, denken wir, dass die Nintendo Switch 2 ein paar Dinge bieten muss, um ein lohnendes Upgrade zu sein und mit anderen Plattformen zu konkurrieren.

1. Verbesserte Zuverlässigkeit und Komfort der Joy-Cons

Obwohl die Joy-Cons Vielseitigkeit und Bequemlichkeit bieten, sind sie nicht ohne ihre Mängel. Probleme wie Joy-Con-Drift, bei dem die Daumensticks Bewegungen registrieren, ohne dass der Benutzer eingreift, plagen Spieler seit Release der Nintendo Switch. Trotz Bemühungen, dies durch Reparaturen anzugehen, bleiben die zugrunde liegenden Designfehler ungelöst.

Nintendo muss die Haltbarkeit und Ergonomie der Joy-Cons für die Switch 2 priorisieren. Spieler sollten in der Lage sein, ausgedehnte Gaming-Sitzungen ohne Beschwerden oder die Sorge vor Controllerfehlern zu genießen. Durch die Verfeinerung des Designs und der verwendeten Materialien kann Nintendo sicherstellen, dass Joy-Cons höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards entsprechen. Immerhin sind die Controller nicht gerade billig. Auch nicht im Vergleich zur grünen und blauen Seite.

2. Höhere Auflösung und schnellere Verarbeitung

Die aktuelle Nintendo Switch wurde sicherlich nicht gebaut, um mit der Xbox Series X oder PlayStation 5 in Bezug auf rohe Leistung zu konkurrieren. Dennoch kann es sich manchmal unterdimensioniert anfühlen, selbst wenn es um Switch-exklusive Titel geht, geschweige denn um Multiplattform-Titel. Trailer für kommende Nintendo-Titel werden oft mit “das sieht toll aus… für die Switch” kommentiert, und neue Veröffentlichungen laufen nicht immer so reibungslos, wie Fans gehofft hatten. Da gibt es einige Beispiele wie Sonic Frontiers oder Hogwarts Legacy.

Nintendo hat sicherlich seinen eigenen Platz auf dem Gaming-Markt für Spieler geschaffen, die keine verbesserte Grafik oder Leistung benötigen (brauchen wir wirklich hochauflösende Super Mario- oder The Legend of Zelda-Spiele?), aber die Einschränkungen der Switch halten sie definitiv zurück, und dieses Problem wird sich nur verschlimmern, wenn es in dieser Tonart weitergeht.

Die aktuelle Switch kann eine Auflösung von 720p bis 1080p erreichen und hat eine Bildwiederholrate von 60 Frames/Sekunde. Wir würden gerne vollständiges 4K-Gaming auf der Nintendo Switch 2 erleben und das Potenzial dieser Bildwiederholrate erhöhen (damit sie zumindest konsequent 60 FPS erreichen kann).

3. OLED-Bildschirm als neuen Standard

Eine der auffälligsten Verbesserungen, die mit dem Switch OLED-Modell (Release 2021) eingeführt wurden, war sein lebendiger OLED-Bildschirm. Im Vergleich zum Standard-LCD-Display bot der OLED-Bildschirm tiefere Schwarzwerte, kräftigere Farben und verbesserte Helligkeit und verlieh dem visuellen Erlebnis neue Höhen.

Für die Nintendo Switch 2 ist die Übernahme der OLED-Technologie als Standardanzeige ein Kinderspiel. Spieler verdienen es, jedes Pixel ihrer Lieblingsspiele in atemberaubender Klarheit zu genießen, und ein OLED-Bildschirm würde genau das gewährleisten. Indem Nintendo OLED zum Standard macht, kann das Unternehmen eine konsistente visuelle Exzellenz über alle seine Konsolen hinweg bieten und seine Position als Vorreiter im Bereich Handheld-Gaming weiter festigen.

4. Speicherprobleme mit mehr integriertem Speicher lösen

Speicherbeschränkungen sind schon lange ein Schmerzpunkt für Switch-Besitzer, da das Basismodell nur 32GB internen Speicher bietet. Da die Größe der Spiele weiter wächst, wird es zunehmend schwieriger, digitale Bibliotheken ohne externe microSD-Karten zu verwalten.

Die Nintendo Switch 2 muss die Speicherkapazität priorisieren und ausreichend internen Speicher bereitstellen, um eine wachsende Bibliothek von Spielen aufzunehmen. Durch die Ausstattung der Konsole mit einer Solid-State-Festplatte (SSD) kann Nintendo nicht nur mehr Speicherplatz bieten, sondern auch schnellere Ladezeiten und eine reibungslosere Leistung gewährleisten. Das Steam Deck macht es hier vor.

Spieler sollten aufgrund von Speicherbeschränkungen keine Abstriche bei ihren Spielerlebnissen machen müssen, und die Investition in robusten internen Speicher wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

5. Personalisiere dein Spielerlebnis mit Anpassungsoptionen

Nintendo hat ein Händchen für die Erstellung von Sondereditionskonsolen, die die Essenz beliebter Franchises einfangen. Wenn es jedoch um Anpassungsoptionen geht, sind die Auswahlmöglichkeiten oft auf vorgefertigte Designs oder separate Joy-Con-Käufe beschränkt.

Mit der Nintendo Switch 2 sollten Spieler die Möglichkeit haben, ihre Konsolen mit verschiedenen Farbschemata und Designelementen zu personalisieren. Stell dir vor, du könntest Farben für die Konsole, die Dockingstation und die Joy-Cons mischen und kombinieren, um ein wirklich einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen, das deine Persönlichkeit widerspiegelt.

Zusätzlich wäre es großartig, wenn Nintendo die Anpassungsoptionen des Nintendo 3DS zurückbringen würde, wie z. B. Themes und UI-Anpassungen, um das Benutzererlebnis weiter zu verbessern und dem Interface der Konsole eine persönliche Note zu verleihen.

Nintendo hat das Potenzial uns zu begeistern!

Zusammenfassend hat die Nintendo Switch 2 das Potenzial, auf dem Erfolg ihres Vorgängers aufzubauen und ein noch immersiveres und unterhaltsameres Spielerlebnis zu bieten. Durch die Integration von Funktionen wie 4K-Auflösung, OLED-Displays, erweiterter Speicher, verbesserter Joy-Cons und Anpassungsoptionen kann Nintendo sicherstellen, dass die Switch 2 eine Must-Have-Konsole für Spieler jeden Alters bleibt.