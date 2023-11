Hogwarts Legacy: Eingeschränkte Open World auf Nintendo Switch

Um auf der Nintendo Switch überhaupt laufen zu können, musste Hogwarts Legacy große Kompromisse bei seiner offenen Welt eingehen. Hogwarts Legacy ist im Moment eines der größten Spiele des Jahres 2023. Das mag schockieren, da es erst Anfang des Jahres erschienen ist und eine so absurd starke Konkurrenz hatte, dass es bei den Game-Awards komplett übersehen wurde. Nichtsdestotrotz ist es derzeit die Nummer eins der meistverkauften Spiele im Jahr 2023. Aber das kann sich ändern, denn Call of Duty: Modern Warfare 3 ist gerade erschienen und die Serie ist jedes Jahr das meistverkaufte Spiel. Dennoch hat der Titel mit seiner neuen Version für Nintendo Switch einen Weg gefunden, in diesem Weihnachtsgeschäft relevant zu bleiben.

Hogwarts Legacy für die Switch mit deutlich eingeschränktem Umfang

Die Potierung hätte eigentlich schon im Frühjahr erscheinen sollen, wurde aber mehrmals verschoben. Jetzt ist sie endlich da und die Fans sind natürlich sehr gespannt darauf, wie gut sie läuft. Einige frühe Leaks sahen vielversprechend aus und insgesamt hält das Spiel, was es verspricht! Allerdings gibt es einen schwerwiegenden Fehler: Die offene Welt ist auf der Nintendo Switch nicht so offen. Hogwarts Legacy ist ein großes Spiel, in dem man außerhalb der Schule frei herumlaufen kann und viele Entdeckungen machen kann. Auf PC und Konsolen gibt es fast keine Ladebildschirme, aber auf Nintendo Switch gibt es viele. Wenn man die Brücke nach Hogsmeade überquert, muss man warten, bis ein Ladebildschirm verschwindet. Es wäre einfacher zu spielen, wenn alle Geschäfte keinen Ladebildschirm benötigen würden, um betreten zu werden. Als ob die Situation nicht schon schlimm genug wäre, hat Switch Up festgestellt, dass die Ladezeiten zwischen 30 und 50 Sekunden betragen. Das bedeutet, dass man mehrere Minuten in Ladebildschirmen verbringen wird, während man sich seinen Weg durch Hogwarts bahnt.

Sie möchten wahrscheinlich nicht planlos durch die Geschäfte schlendern, sondern einen Plan haben, um ständiges Laden zu vermeiden. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass dies später behoben wird und sich die Dinge verbessern, aber im Moment handelt es sich um einen frustrierenden Fehler. Trotz einiger grafischer Kompromisse ist die Nintendo Switch-Version von Harry Potter eine gute Wahl für Fans, die ausschließlich diese Konsole besitzen. Das Spiel läuft flüssig mit etwa 30 FPS und ist ansonsten eine gelungene Portierung. Es gibt schlechtere Spiele, die für die Nintendo Switch portiert wurden. Es ist überraschend, dass ein großes und anspruchsvolles Spiel wie dieses nativ auf der Nintendo-Konsole läuft.