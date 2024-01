Hogwarts Legacy: Avalanche veröffentlicht aktuelle Verkaufszahlen

Nach den neuesten Verkaufszahlen von WB hat sich Hogwarts Legacy bisher 22 Millionen Mal verkauft. Das Open-World-Action-RPG wurde im Februar letzten Jahres veröffentlicht und von Kritikern überwiegend positiv bewertet. Es war auch ein sofortiger kommerzieller Erfolg, brach alle Rekorde für den Herausgeber WB Games und hat sich als eines der meistverkauften Videospiele des Jahres 2023 etabliert, wenn nicht sogar als das meistverkaufte Spiel überhaupt.

Ob Hogwarts Legacy das meistverkaufte Videospiel des Jahres 2023 sein wird, steht noch nicht fest. Es ist möglich, dass Modern Warfare 3 die Führung übernimmt, wenn die endgültigen Verkaufszahlen für 2023 vorliegen, es ist aber auch möglich, dass Hogwarts Legacy seine Führung behält. 22 Millionen Einheiten werden schwer zu schlagen sein, vor allem wenn man bedenkt, dass der Titel auch für die Nintendo Switch erhältlich ist, Modern Warfare 3 hingegen nicht.

Wie oft konnte sich Hogwarts Legacy bisher verkaufen?

Auch der Titel seinen Status als meistverkauftes Spiel des Jahres 2023 verliert, ist es mit 22 Millionen verkauften Einheiten immer noch unglaublich beeindruckend. Das Jahr 2023 war ein besonders ereignisreiches Jahr für die Spieleindustrie, was bedeutet, dass Hogwarts Legacy mehr Konkurrenz als üblich hatte und sich dennoch als eines der meistverkauften Spiele des Jahres behaupten konnte.

Die beeindruckenden Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy bedeuten hoffentlich, dass eine Fortsetzung in Planung ist. Obwohl zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch keine offizielle Ankündigung vorliegt, gibt es ernstzunehmende Hinweise darauf, dass sich Hogwarts Legacy 2 in Entwicklung befindet. Da das Spiel alle Verkaufsrekorde gebrochen hat, wäre es wirklich keine Überraschung, wenn Avalanche Software bereits mit der Entwicklung des Nachfolgers begonnen hat, und es wird interessant sein zu sehen, was genau auf den Tisch kommt.

Es gibt viele verschiedene Richtungen, in die ein Hogwarts Legacy 2 gehen könnte, aber ein Feature, das sich viele Fans mit Sicherheit wünschen, ist der Mehrspielermodus. Der Mehrspielermodus war eines der am häufigsten gewünschten Features für das erste Hogwarts Vermächtnis, und wenn man ihn in die Fortsetzung einbaut, könnte das zu einem noch größeren Verkaufserfolg führen. Auf der anderen Seite gibt es viele Fans, denen es gefiel, dass sich Hogwarts Vermächtnis auf ein qualitativ hochwertiges Einzelspieler-Abenteuer konzentrierte, ohne sich in Mehrspielermodi oder Live-Service-Elementen zu verzetteln, sodass sich ein solcher Schritt, wenn er denn vollzogen würde, als kontrovers erweisen könnte.