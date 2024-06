Nintendo Direct: Die Highlights zusammengefasst

Diese Nintendo-Direct war eine Wucht. In knapp 40 Minuten wurden zahlreiche Überraschungen vorgestellt. Nicht nur Metroid wird endlich in einem modernen Metroid Prime 4: Beyond fortgesetzt. Sondern auch The Legend of Zelda bekommt ein neues Abenteuer in einem klassischen Gewand.

Die neuen Nintendo Abenteuer:

Metroid Prime 4: Beyond

Niemand hat mehr daran geglaubt, aber nun wird tatsächlich Metroid Prime fortgesetzt. Ein modernes dreidimensionales Metroid Abenteuer, welches uns stundenlang Weltraumhorror bescheren wird. Der Titel wird im Jahr 2025 erscheinen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein neues Abenteuer, welcher nicht nur den alten Zelda Abenteuern A Link To The Past und A Link Between Worlds gleicht, sondern auch endlich die Prinzessin die Protagonistin sein darf. Das neue, alte Abenteuer wird am 26. September 2024 erscheinen.

Mario & Luigi: Brothership

Auch die Mario & Luigi Reihe wird fortgesetzt. So wurde bei der aktuellen Nintendo Direct Präsentation ein Insel-Hopping-Rollenspiel-Abenteuer angekündigt. In diesem sind Mario und Luigi auf einer Schiffsinsel unterwegs, mit welchen sie unterschiedliche Inseln erkunden. Rundenbasierte Kämpfe sind inkludiert. Der Titel wird am 7. November 2024 erscheinen.

Mario Party Jamboree

110 Minispiele auf 7 Spielbrettern. Endlich ist auch die Mario Party Reihe in der Gegenwart angekommen. Die zwei anderen Titel auf der Nintendo Switch haben zwar beide Spaß gemacht, aber dass es nur wenige Spielbretter gab war sehr enttäuschend. Am 17. Oktober 2024 werden wieder die Würfel rollen.

Folgende Nintendo Klassiker bekommen nun auf der Nintendo Switch ihr Revival:

Donkey Kong Country Returns HD (Wii)

Auch ein Nintendo Wii Klassiker feiert sein Revival. So wird Donkey Kong Country Returns HD in die Gegenwart zurückkehren. Auch ein weiterer Mario Party Teil soll wird erscheinen. Dies wird der dritte Teil auf der Nintendo Switch sein. Das Abenteuer der Affenfreunde wird am 16. Januar 2025 erscheinen.

Perfect Dark (N64)

Der aus lizenztechnischen Gründen inoffizielle Fortsetzung von Goldeneye 007 erscheint endlich auch auf der Nintendo Switch. Anders als beim geistigen Vorgänger, war die Situation mit den Lizenzen nicht so kompliziert. Die Situation mit Microsoft, wem mittlerweile die Firma Rare gehört ist schon länger Nintendo gut gesinnt. Dennoch hat die Aufnahme sehr lange gedauert. Der brillante Ego-Shooter ist ab sofort auf bei Nintendo Switch Online spielbar.

Turok: Dinosaur Hunter (N64)

Endlich kommt das Urzeit Spiel der Urzeitkonsole auf die Nintendo Switch zurück. Das Dinosaurierabenteuer ist ab sofort auf bei Nintendo Switch Online spielbar.

Metroid: Zero Mission (GBA)

Nicht nur Zelda, sondern Metroid bekommt nicht ein, sondern zwei für den Game Boy Advance

The Legend of Zelda: A Link to the Past + Four Swords (GBA)

Nicht nur Metroid sondern auch Zelda bekam gestern zwei Titel angekündigt. Ein weiteres The Legend of Zelda Abenteuer, welches wir aber schon kennen. Der Game Boy Advance Klassiker ist seit heute auf bei Nintendo Switch Online spielbar.

Hier der Teil der Präsentation zu den 4 Klassikern:

Weitere Überraschungen

Natürlich gibt es noch weitere Überraschungen, wie das kommende Hello Kitty Island Adventure oder der Wiederaufstieg der Marvel vs. Capcom Reihe in Marvel vs. Capcom in Fighting Collection: Arcade Classics kommt! Diese und weitere Ankündigungen wollen wir dir nicht vorenthalten, deshalbhier die komplette Nintendo Direct Präsentation:

Wer hat dir gedacht, dass die Nintendo Switch noch so viele Überraschungen in sich birgt? Denn schon Anfang des nächsten Jahres, soll die nächste Nintendo Konsole vorgestellt werden? Nintendo hatte uns für Juni eine weitere Nintendo-Direct Präsentation versprochen und geliefert.

