Der Konzept der Nintendo Wii (und der Spiele) hat die Konkurrenz von Sony und Microsoft überrascht und war infolgedessen auch erfolgreicher als die konkurrierenden Konsolen PlayStation 3 und Xbox 360. Trotz schwächerer Technik, war die innovative Steuerung mit der Wii Remote aka (Wiimote) das Erfolgsgeheimnis, welches nicht nur alle Videospielfans angesprochen hat, sondern auch viele neue Spieler aus allen Altersgruppen überzeugt hat. Während die PS3 circa 87,4 Millionen und die Xbox 360 circa 84 Millionen Konsolen verkauft hat, hat die Nintendo Wii circa 101,63 Millionen Millionen Konsolen verkauft und gilt damit bis heute zu der erfolgreichsten Heimkonsole von Nintendo.

Die besten 10 Nintendo Wii Spiele

Die Spieleauswahl der Nintendo Wii Konsole ist gigantisch. Deshalb wird man in der kurzen Auflistung einige wertvolle, exklusive Titel wie zum Beispiel Kirby’s Epic Yarn oder Super Paper Mario nicht finden. Es fiel uns nicht leicht, aber wir haben uns zehn Nintendo Wii Titel ausgesucht, welche es heute noch Wert sind ausprobiert zu werden. Natürlich werden hier ausschließlich Exklusiv-Titel der Nintendo Wii gelistet. Titel die bereits auf einer vorherigen Nintendo Konsole erschienen sind, werden hier nicht gelistet.

Nun viel Spaß mit unseren 10 Top-Titeln die damals auf der Nintendo Wii erschienen sind.

Die 10 besten Nintendo Wii-Spiele aller Zeiten: Platz 10 bis 8

#10 – Red Steel 2

Genau so hat man sich eigentlich die Zukunft der Nintendo Wii Titel bei der Vorstellung der Konsole vorgestellt. Im ersten Red Steel konnte man schon ein Samurai-Schwert, wie auch Schusswaffen je nach Spielabschnitt führen. Allerdings merkte man der Steuerung schnell die technischen Grenzen an. Erst im zweiten Teil Red Steel 2 ist, mit der Unterstützung des verbesserten Wii MotionPlus Controllers, die Steuerung deutlich besser geworden. Die Fortsetzung hatte nicht mehr viel mit dem ersten Teil zu tun. Der Realismus war einer Grafik im Cel Shading Stil gewichen. Anders als im ersten Teil, konnte man nun jederzeit in dem First-Person-Brawler zwischen Schusswaffe und Samurai-Schwert wechseln. Eines der besten, erbarmungslosesten Action-Titel, welcher die Steuerung so nutzt, wie man es sich vielen Titeln damals noch erhofft hatte. Man stelle sich nur mal einen solchen Star Wars Titel mit einer Wiimote in Action vor.

#9 – Super Smash Bros. Brawl

Runde 2 eines perfekten Titels. Da Super Smash Bros. Melee auf dem Nintendo GameCube schon ein perfektes Spiel gewesen war, so musste nicht viel für Super Smash Bros. Brawl geändert werden. Dafür wurde von allem einfach mehr Inhalte, wie mehr Charaktere und mehr Items, dazu gepackt. So war alles von Nintendo darauf vertreten. Aber auch fremde Charaktere wie Sonic the Hedgehog und Solid Snake stießen zum Ensemble dazu. Stundenlanges Kämpfen in den Arenen garantiert.

#8 – Metroid Prime Trilogy

Die Revolution der Steuerung aller First-Person Titel. Mit Metroid Prime 3: Corruption war der Höhepunkt der drei Metroid Prime Teilen erreicht. Obwohl schon alle Teile des Weltraum-Horrors aus der Ego-Perspektive bisher jedes Lob verdient hatten, so hat der dritte Teil gezeigt, dass man noch viel mehr herausholen konnte. Die Steuerungsmöglichkeiten der Konsole wurden hier so perfektioniert, sodass die ersten beiden Titel der Reihe in der Metroid Prime Trilogy ebenso mit dieser Steuerung verbessert worden sind. Durch das freie Zielen funktionierte das Erkunden und Kämpfen viel flüssiger als je zuvor, sodass sogar PC-Spieler mit Tastatur und Maus über diese Steuerung neidisch geworden sind.

Die 10 besten Nintendo Wii-Spiele aller Zeiten: Platz 7 bis 5

#7 – Donkey Kong Country Returns

Wie der Titel schon in aller Deutlichkeit ausdrückt, ist der König des Dschungels nach 13 Jahren zurückgekehrt. Donkey Kong muss mit seinem kleinen Freund Diddy Kong, diesmal mit Jetpack ausgerüstet, die von ihnen gestohlenen Bananen zurückholen. Ein Abenteuer mit einem Schwierigkeitsgrad der seines gleichen sucht. Hier konnte man mit bis zu zwei Spielern gleichzeitig in circa 70 Leveln miteinander Bananen jagen. Für die Nachfolgerkonsole, die Nintendo Wii U, kam die Fortsetzung Donkey Kong Country: Tropical Freeze, welches später für die Nintendo Switch portiert worden ist. Leider wurde Donkey Kong Country Returns, wie viele andere guten Nintendo Wii Titel, nie für die Nintendo Switch portiert. Zumindest wurde der Titel auch auf dem Nintendo 3DS herausgebracht.

#6 – The Legend of Zelda: Skyward Sword

Keine Nintendo Konsole kommt ohne einen The Legend of Zelda Titel aus. The Legend of Zelda: Twilight Princess war ein portierter Nintendo GameCube Titel. So war The Legend of Zelda: Skyward Sword der exklusive The Legend of Zelda Titel für der Nintendo Wii. Er gehört zu den Titeln, welche sich die innovative Steuerung der Nintendo Wii zu nutzen machten. Da die Steuerung allerdings präziser sein musste, als sie bis dahin gewesen war, hat die Nintendo Wii hierfür einen neuen Controller, die Wii MotionPlus benötigt. Diese kam mit dem Spiel in einer goldigen Version. Trotz des technischen Upgrades, waren viele Spieler mit der Steuerung unzufrieden. Zugegebenermaßen funktionierte die Steuerung nicht perfekt, aber war dennoch einzigartig.

Sieht man davon ab, so erschließt sich einem ein unvergessliches Abenteuer mit einer Bilderbuch-Grafik und dem ersten komplett orchestralen Soundtrack eines The Legend of Zelda Titels. Hier wird die ursprüngliche Geschichte von Hyrule erzählt. Der letzte The Legend of Zelda Titel, welcher der bewährten Formel, mit abwechslungsreichen Dungeons und Bossen, folgte. Genau diese haben viele Fans beim epischen Nachfolger The Legend of Zelda: Breath of the Wild vermisst. Die gute Nachricht dazu ist, dass The Legend of Zelda: Skyward Sword einer der wenigen Titeln ist, welche eine HD Version auf der Nintendo Switch bekommen haben.

#5 – Wii Sports und Wii Sports Resort

Mit über 82 Millionen abgesetzten Einheiten gilt Wii Sports als der meistverkaufte Titel auf der selben Plattform. Auch wenn dabei mitspielt, dass der Titel mit der Konsole im Bundle kam, so war er das beste Aushängeschild, der damals neuen Möglichkeiten, den die innovative Steuerung der Nintendo Wii mit sich brachte. Folgenden Sportarten mit ausgeklügeltem Einsatz der Wiimote und Nunchuks vertreten: Baseball, Bowling, Boxen, Golf und Tennis. In der Fortsetzung Wii Sports Resort sind Basketball, Bogenschießen, Frisbee, Jetboot, Kanufahren, Luftsport, Radfahren, Schwertkampf, Tischtennis und Wakeboard fahren. Bowling und Golf wurden aus Wii Sports überarbeitet. Diese Titel haben für unzählige lange, lustige Nächte gesorgt. Sogar auch in Altersheimen: der Wii Sports Bowling Weltmeister war Mitte 80! Ein Remake davon wird schon lange gefordert. Eines der besten Nintendo Wii Spiele – ohne Frage!

#4 – Punch Out!!

Was für ein Comeback! Punch Out!! auf dem NES gilt als einer der besten Klassiker von Nintendo. Die Fortsetzung Super Punch Out!! auf dem SNES bediente sich an einem anderen Design. Bei dem Remake orientierte sich das Studio Next Game Levels aber wieder designtechnisch, als auch musikalisch wieder ganz klar am ersten Teil der Reihe. Die kreativen Boxkämpfe wurden nun in zeitlosem Cel Shading abgehalten. Zwar war Super Mario nicht mehr der Schiedsrichter, aber dafür stieg am Ende Donkey Kong persönlich in den Ring. Der zeitlose Soundtrack des ersten Teiles klingt hier, neu interpretiert, besser denn je. Die innovative Steuerung der Nintendo Wii könnte hier nicht besser passen. So boxte man mit Wiimote und Wii Nunchuck die abwechslungsreichen Gegner K.O. und konnte sogar das Wii Balance Board einsetzen. Alles natürlich optional, sodass auch nur mit Buttons gespielt werden kann. So ist Punch Out!! ein Titel für jeden Nintendo Wii Spieler, welcher in keiner Sammlung fehlen darf.

#3 – Mario Kart Wii

Hier wurde das Lenkrad neu erfunden! Neben einer größeren Fahrerauswahl, neue Fahrzeugen wie Motorräder und sogar möglichen Kunststücken, die man performen konnte, war der größte Unterschied zu allen bisherigen Mario Kart Titeln auch hier die neue Steuerung. So wie die Eltern bisher immer den Controller trotz Steuerkreuz mit geschwenkt hatten, musste hier tatsächlich mit der Wiimote in die richtige Richtung gelenkt werden. Der Titel wurde mit einem Plastiklenkrad, dem Wii Wheel, verkauft. Anfangs zwar gewöhnungsbedürftig, später wurde das Wii Wheel stundenlang nicht mehr abgelegt. Während viele der Strecken unvergesslich geblieben sind, so blieb den meisten Spielern die Rainbow Road dieses Ablegers für immer im Gedächtnis: in schönen wie auch furchtbaren Erinnerungen. Mario Kart fühlte sich zum ersten Mal realistisch an.

#2 – New Super Mario Bros. Wii

Back to the Roots! Da für manche Spieler dreidimensionale Titel wie Mario Galaxy zu kompliziert erschienen, wollte man für jene ein einfacheres zweidimensionales Super Mario Abenteuer auf der erfolgreichen Nintendo Konsole anbieten. So handelt es sich, wie schon beim Vorgänger New Super Mario Bros. auf dem Nintendo DS, bei New Super Mario Bros. Wii um ein Super Mario Abenteuer, welches das beste aus den allerersten Super Mario Bros. und Super Mario World Titeln vereint. Die große Neuerung hier war, dass diesmal bis zu vier Spieler gleichzeitig sich auf dem Bildschirm herumtummeln konnten, was zwar oft für Chaos gesorgt hat, aber mit etwas Teamwork unglaublich viel Spaß gemacht hat.

Das Overworld Theme war in diesem Teil besonders gelungen, da es trotz all dem Frust, den die schwierigsten Levels von New Super Mario Bros. Wii brachten, immer unbeschwert seine fröhliche Melodie weiterspielte, weswegen man nie die gute Laune verlieren konnte. Bowser wartete als Endgegner noch mit einer riesigen Überraschung auf, wie man sie noch nicht in einem Super Mario Abenteuer erlebt hatte. Leider wurde das tolle Overworld Theme und der herausragende Boss-Kampf in der Fortsetzung New Super Mario Bros. Wii U, welches auch für die Nintendo Switch erhältlich ist, nicht wiederverwendet. So gilt dieser Teil auf der Nintendo Wii für viele als der Beste von der New Super Mario Bros.-Reihe. Viele Eltern haben New Super Mario Bros. Wii in Abwesenheit ihrer Kinder weitergespielt.

Die 10 besten Nintendo Wii-Spiele aller Zeiten: Die Nummer 1!

#1 – Mario Galaxy und Mario Galaxy 2

Das sind sie, die besten Super Mario Titel, welche sich den allerersten Platz gerne teilen. Sämtliche Spiele der kompletten Super Mario-Reihe schienen bis zum Release von Super Mario Galaxy bereits alles geboten zu haben. Allerdings waren die Stories der Titel nie besonders tiefgründig. Das änderte sich mit Super Mario Galaxy, dessen Story um die geheimnisvolle Rosalina und ihren Lumas herzzerreißend ist und mit einem epischen Ende aufwartete. Es waren auch es die ersten Super Mario Titel die einen stundenlangen, orchestralen Soundtrack bekamen. Auch das Hub von Super Mario Galaxy, Rosalinas Sternenwarte, war wie Peachs Schloss in Super Mario 64, genauso geheimnisvoll um stundenlang erkundet zu werden. Das allerbeste an den Titeln waren allerdings die abwechslungsreichen Level, die perfekte Steuerung und die innovative Mechanik, welche Super Mario von Planeten zu Planeten und auch zu anderen Plattformen wechseln lies. Dabei konnte unser Held diese ,dank der Gravitation, von allen Seiten erkunden, sodass er auch über Kopf nicht vom Himmel fiel – eine Mechanik, welche in Super Mario Odyssey schmerzlich fehlt, weswegen der neuere Titel sich in den Bestenlisten deutlich hinter die Super Mario Galaxy-Reihe stellen muss.

Der zweite Teil der Super Mario Galaxy-Reihe konnte zwar aufgrund von aufgewärmter Story und Karten als Levelauswahl in diesen zwei Dingen nicht mehr wie der Vorgänger punkten, aber dafür setzte man in Sachen Leveldesign und vor allem Schwierigkeit einen drauf. Super Mario Galaxy 2 macht für die geübten Spieler des ersten Teils in der Schwierigkeit genau dort weiter wo der erste Teil aufgehört hat. Das perfekte Add-On für alle, die im ersten Teil den Dinosaurier Yoshi vermisst haben und sowieso vom Super Mario Galaxy Abenteuer noch lange nicht genug bekommen hatten. Bei beiden Titeln ist der deutsche Bildschirmtext aufgrund der kreativen und liebevollen Ausdrücke auch der englischen Version vorzuziehen, denn Bowser will nur in der deutschen Version des zweiten Teils einen Kuchen backen.

Nintendo Wii Spiele: Mario-Jammer

Es ist ein Jammer, dass Nintendo bei Super Mario 3D All-Stars Mario Galaxy 2 weggelassen hat, weswegen sich die Sammlung leider nie komplett anfühlen wird. Jeder Super Mario Fan und Jump ‘n’ Run Spieler, der die Super Mario Galaxy-Reihe bis heute nie erlebt hat, sei ans Gamer-Herz gelegt dies unbedingt nachholen. Es handelt sich hier um die besten Plattformer die es gibt. Nicht umsonst findet man die Teile bei plattformübergreifenden Auflistungen der besten Videospieltiteln aller Zeiten. So findet man auf metacritic.com, gleich beide Titel hintereinander unter den Top 10 vertreten und das weit vor allen anderen Super Mario Titeln. Absolut zurecht!

Die Nintendo Wii hat die Videospielgeschichte verändert

Im nächsten Jahr wird die aktuelle Erfolgskonsole, die Nintendo Switch, die Verkäufe der Nintendo Wii vermutlich übertreffen, sodass die Nintendo Wii dann nur noch die zweiterfolgreichste Heimkonsole von Nintendo sein wird. Trotzdem wird die Nintendo Wii immer einen speziellen Platz bei Nintendo und in der Videospielgeschichte haben. Schließlich konnte die Nintendo Wii mit ihrer revolutionären Steuerung die anderen Big Player der Konkurrenz mit den Verkaufszahlen weit hinter sich lassen, was zu einem Umdenken in der Branche geführt hat. Nintendo Fans haben sich diese tolle Konsole sowieso geholt. Personen die vorher nie Videospiele gespielt haben, wurden zu Videospielern und Spieler von Konsolen der Konkurrenz haben ebenfalls zu einer Nintendo Wii gegriffen, da sie einfach einzigartig gewesen ist. Genauso wie ihre Spiele.

