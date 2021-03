Nintendo: Die Nintendo Wii war schon seit den 90ern geplant

Nintendo Wii ©Nintendo

Während die Konkurrenz ständig alles bestehende der vorhergegangenen Konsole verbessern wollte, kochte Nintendo schon immer sein eigenes Süppchen. So hat Nintendo den Videospielmarkt schon mehrere Male beeinflusst. Vor allem mit der Nintendo Wii.

Unbekannte Gewässer

So hat die technisch deutlich unterlegene Nintendo Wii die beiden Powerhorses PS3 von Sony und Xbox 360 von Microsoft mit den Verkaufszahlen abgehängt. Mit dem Konzept der neuartigen Motion-Controls wurden vor allem auch bisherige Nicht-Spieler angesprochen. Das Verfolgen einer solchen Strategie nennt sich Blue-Ocean-Strategie.

Keine neue Idee gewesen

Diese Idee, die, die damalige Videospielwelt verändert hat, war im Release Jahr von 2006 gar nicht mal so frisch. Das offenbart ein wieder entdecktes, altes Interview von Gamer’s Republic aus dem Jahre 1999. Der Super Mario Vater (und von vielen weiteren Nintendo Franchises) Shigeru Myamoto sah damals schon, dass er die Zukunft der Videospiele in Form von Menschen die kleine Stäbe bewegen und Knöpfe drücken sieht. Das Konzept der Nintendo Wii gab es damals also schon.

Nintendo’s Rolle in der Videospielwelt

Weiters meinte Miyamoto, dass Videospiele jedem Spaß machen sollen. Im Videospiel-Markt würden nur die Stammspieler angesprochen werden. Nintendo soll Unterhaltung für jedermann bieten und so sei es Nintendo’s Aufgabe für neue Unterhaltung für jeden zu sorgen.

Zehn Schritte voraus

Es ist kein Geheimnis, dass während der Zeit des Game Cubes mit der revolutionären Technik der Nintendo Wii herumexperimentiert worden ist. Dass aber die Idee schon zu Nintendo 64 Zeiten im Kopf des Genies Miyamoto geboren gewesen ist, ist uns neu.

Auch der momentane Siegeszug der Nintendo Switch, welcher dem Konzept einer Hybrid-Konsole geschuldet ist, war wieder mal Nintendo par excellence. So ist bis heute der Geist der Nintendo Wii, in der Nintendo Switch mit deren Joy-Cons mit zwar neuerer Technik, aber einer ähnlichen Funktion, nach wie vor erhalten.

Und so versorgt uns Miyamoto’s einzigartige Herangehensweise weiterhin mit zeitlosen Titeln und Konsolen die beeindruckender weise mit Leichtigkeit alte und neue Fans, Kinder und ältere Personen gleichermaßen ansprechen. Angefangen von Klassikern wie Super Mario Bros. und The Legend of Zelda auf der NES vor 35 Jahren (!) bis hin zu den aktuellen Titeln wie Super Mario Odyssey, Pikmin 3 Deluxe oder das äußerst erfolgreiche Animal Crossing: New Horizons.

Quelle: nintendolife.com