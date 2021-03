Animal Crossing: New Horizons stellt Europa-Rekord auf und Nintendo spricht über Jahr 2

Animal Crossing: New Horizons der Charts-Stürmer - (C) Nintendo

Seit dem 20. März des vergangenen Jahres hat sich Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch in Europa schneller verkauft, als jedes andere Nintendo-Spiel in seinem ersten Jahr: Bislang genießen mehr als 7 Millionen europäische Spieler ihren Inselalltag. Das heißt: Über ein Drittel der mehr als 20 Millionen Nintendo Switch-Besitzer in Europa gestalten in Animal Crossing: New Horizons nun ihr eigenes Inselparadies, in Jahr 2 werden wohl noch einige dazukommen, dank zahlreicher Updates.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Spieler in Europa Freude an Animal Crossing: New Horizons haben“, sagt Stephan Bole, Präsident von Nintendo of Europe. „Animal Crossing ist in Europa seit langem eine beliebte Spielereihe. Dank der Begeisterung unserer Fans für diese einzigartige Serie kann sie nun ein solches Wachstum verzeichnen.“

Was macht Animal Crossing: New Horizons so erfolgreich?

In Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch beginnen die Spieler ein Leben auf einer einsamen Insel, einer Insel, die sie nach Lust und Laune gestalten können: Sie sammeln Materialien und bauen daraus Häuser, Möbel oder Werkzeuge. Sie können außerdem die Landschaft nach ihren eigenen Vorstellungen mit Bächen und Wasserfällen umgestalten, Möbel im Freien platzieren und idyllische Plätze erschaffen.

Mit ein wenig Zeit und Kreativität verwandeln sie ihre unbewohnte Insel in ein blühendes Paradies mit verschiedenen Tierbewohnern.

Animal Crossing: New Horizons bleibt auch im Jahr 2 spannend

Mit dem Jahreszeitenwechsel, etwa wenn, wie jetzt, der Winter in den Frühling übergeht, wechseln mit dem Klima auch die Käfer- und Fisch-Arten, die man fangen kann. Wie im echten Leben, so sind auch auf der Insel saisonale Events absolute Highlights: so wie der anstehende „Häschentag“. Freundinnen und Freunde können sich online gegenseitig auf ihren jeweiligen Inseln besuchen sowie spielinterne Geschenke und Nachrichten austauschen, wenn sie Mitglieder des kostenpflichtigen Service Nintendo Switch Online sind.

Zum anhaltenden Reiz des Spiels trägt außerdem bei, dass es seit dem Start im vergangenen Jahr bereits mehrere kostenlose Updates gab, die den Spieler zusätzlichen Inhalte beschert haben. Dazu gehören saisonale Events, Händler, die auf Besuch vorbeischauen, oder die Möglichkeit, im Ozean zu schwimmen und nach Meerestieren zu tauchen. Mit den jüngsten Updates haben Animal Crossing-Fans neue Kleidungs- und Möbelstücke erhalten, die vom 35-jährigen Super Mario Bros.-Jubiläum inspiriert sind.

Außerdem lassen sich neue Charaktere aus der Kooperation mit Sanrio auf die eigene Insel einladen, indem die entsprechenden amiibo-Karten eingescannt werden, die ab nächster Woche in Europa erscheinen. Und selbstverständlich dürfen sich Fans auch im zweiten Jahr von Animal Crossing: New Horizons auf weitere Updates freuen.

Animal Crossing: New Horizons – Jahr 2: Am 24. März startet der „Inselpräsentator“

Animal Crossing-Spieler, die ihre Insel zur Schau stellen möchten, erhalten überdies bald eine neue Möglichkeit: den Animal Crossing: New Horizons Inselpräsentator. Der kostenlose Webservice, der am 24. März erscheint und voraussichtlich bis Ende des Jahres verfügbar sein wird, ermöglicht es Spieler, die eigene Insel in Szene zu setzen. Dazu müssen sie lediglich einen Screenshot oder einen Videoclip ihrer Insel von der Nintendo Switch-Konsole hochladen und hieraus etwa ein Poster oder einen Trailer erstellen. Die Ergebnisse können anschließend geteilt werden.

Nintendo verspricht: Auch im zweiten Jahr bleibt es spannend auf der Insel!

Animal Crossing: New Horizons ist jetzt für die Nintendo Switch physisch und digital verfügbar. Es gibt auch eine eigene Switch im Animal Crossing-Design.