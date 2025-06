PlayStation-Spiele in einigen Ländern deutlich teurer – Sony sorgt erneut für Ärger

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Sony hat überraschend die Preise für PS4- und PS5-Spiele im PlayStation Store in Ländern wie Brasilien und der Türkei erhöht. Besonders brisant: Noch im Mai hatte Sony versprochen, dass es im Sommer 2025 keine weiteren Preissteigerungen geben werde. Doch nun kosten zahlreiche Spiele plötzlich deutlich mehr. Das betrifft nicht nur exklusive Titel, sondern auch Third-Party-Games.

In Brasilien (via Gamevicio.com; portugiesisch) wurden einige AAA-Spiele jetzt von 349,90 BRL auf 399,90 BRL angehoben, dass entspricht rund 55 auf 63 Euro. In manchen Fällen, etwa bei The Outer Worlds 2, liegt der neue Preis sogar bei 456 BRL (zuvor 399 BRL), also knapp 72 Euro. Auch ältere Spiele wie Demon’s Souls (349,90 BRL ‭zu 399,90 BRL) wurden teurer, was bei vielen Fans für Unverständnis sorgt.

In der Türkei ist die Situation ähnlich drastisch: AAA-Titel kosten jetzt um die 3.500 Türkische Lira, was derzeit etwa 75 Euro entspricht. Für viele Spieler dort ist das eine kaum bezahlbare Summe. Das monatliche Durchschnittseinkommen in der Türkei beträgt aktuell 325 Euro. In Brasilien ist es nicht viel mehr, im Schnitt knappe 500 Euro.

PlayStation Spiele werden teurer: Gebrochenes Versprechen

Besonders empört sind viele brasilianische Nutzer, weil Sony im Mai noch betont hatte, dass erst im Oktober 2025 Preisanpassungen bei First-Party-Spielen anstehen würden, aber nicht jetzt.

In einem offiziellen Statement begründete Sony die Entscheidung mit „herausfordernden Marktbedingungen“ und „Währungsschwankungen“. Die Preisgestaltung im PlayStation Store richte sich nach der jeweiligen Region und werde regelmäßig überprüft, heißt es. Doch für die betroffenen Spieler ist das kaum ein Trost.

Die Diskussion um steigende Preise in der Gaming-Branche wird dadurch weiter angeheizt. Schon länger gibt es Kritik an 80-Euro-Standardpreisen und 100-Euro-Deluxe-Versionen, besonders wenn ältere Titel nachträglich teurer werden. Sony riskiert durch solche Schritte nicht nur Frust, sondern auch den Verlust von Kundenloyalität in wichtigen Märkten.