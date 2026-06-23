Amazon Prime Day 2026 für Gamer: Die besten Deals für PS5, Xbox, Switch 2 und PC

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei DailyGame halten wir uns an hohe redaktionelle Standards, um unseren Lesern präzise Rezensionen und Bewertungen zu bieten. Es ist möglich, dass wir eine Vergütung erhalten, wenn du auf Links zu den von uns überprüften Produkten klickst. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Der Amazon Prime Day 2026 ist da und für Gamer wird es wieder spannend. Vom 23. bis 26. Juni lockt Amazon mit zahlreichen Angeboten. Doch wer einfach blind auf „Kaufen“ klickt, kann schnell danebenliegen. Denn gerade bei Gaming-Produkten schwanken Preise stark.

Für Spieler lohnt sich der Blick vor allem auf Zubehör. Headsets, Controller, SSDs, Monitore, Gaming-Mäuse und einzelne Spiele fallen beim Prime Day oft deutlicher im Preis als große Konsolen. Wer also auf eine stark reduzierte PS5, Xbox Series X oder Nintendo Switch 2 hofft, sollte vorsichtig bleiben. Hier sind echte Schnäppchen meist seltener.

Headsets, Gaming-Monitore, Gaming-Maus und Tastaturen zu den Amazon Prime Days 2026

Wer sein Setup wirklich verbessern will, sollte beim Prime Day auch Monitore und Fernseher prüfen. Für PS5 und Xbox Series X sind 4K, 120 Hz, HDMI 2.1 und niedrige Eingabeverzögerung wichtig. Ein günstiger Fernseher ist nicht automatisch gut fürs Gaming.

Für Konsolen-Spieler gibt es auch ein kleines Highlight: gebrauchte Controller. So gibt es den Xbox Wireless Controller für PC samt USB-C-Kabel* für 41,59 Euro in verschiedenen Farben.

Für alle die sich gerade einen Gaming-PC zusammenbauen gibt es das passende Gehäuse. Das NZXT H7 Flow (Mid-Tower)* durfte ich schon selbst verbauen. Es überzeugt nicht nur im Preis, sondern auch mit dem Platzangebot und der leichten Bauweise. Aktuell im Angebot für 85,72 Euro statt 141,17 Euro.

Interessante Spiele für PS5, Xbox und Switch 2 im Angebot

Beim Prime Day 2026 sind auch reduzierte Spiele interessant. Gerade physische Versionen für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 können günstiger werden. Besonders stark sind Angebote, wenn aktuelle Spiele erstmals unter ihre gewohnte Preisschwelle fallen. Bei großen Blockbustern solltest du aber genau vergleichen. Ein Rabatt von wenigen Euro wirkt auf Amazon schnell groß, ist aber nicht immer ein echtes Schnäppchen.

PlayStation 5-Spiele die sich lohnen

Nintendo Switch 2-Spiele im Fokus

Xbox Series-Spiele die du dir ansehen solltest

Die meisten der genannten Spiele haben wir selbst getestet. Du findest alle Reviews in unserer Datenbank.

VR-Einstieg gefällig?

Gaming-Handhelds sind 2026 ein heißes Thema. Geräte wie die Lenovo Legion Go-Reihe, ROG Ally-Modelle oder SteamOS-Handhelds sprechen Spieler an, die PC-Gaming nicht mehr nur am Schreibtisch erleben wollen. Beim Prime Day können solche Geräte spannend werden, aber nur bei klarer Ersparnis.

Wer schon länger mit VR-Gaming liebäugelt, bekommt jetzt ein starkes Angebot: Die Meta Quest 3 mit 512 GB* kostet aktuell nur 531,42 Euro statt 625,20 Euro. Damit sparst du rund 94 Euro und bekommst eines der spannendsten VR-Headsets für Spiele, Fitness, Filme und Mixed Reality deutlich günstiger.

So erkennst du einen guten „Prime Day“-Deal

Der wichtigste Tipp: Verlass dich nicht nur auf den durchgestrichenen Preis. Entscheidend ist der Vergleich mit dem üblichen Straßenpreis. Viele Produkte waren schon vor dem Prime Day günstiger oder fallen regelmäßig im Preis.

Für Gamer lohnt sich der Prime Day 2026 vor allem bei PC-Gaming-Zubehör und bei einigen Spielen. Wer Preise vergleicht und nicht sofort beim ersten Rabatt zuschlägt, kann wirklich sparen.