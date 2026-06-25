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Sony greift durch

Über 900 Spiele verschwinden aus dem PlayStation Store

Im PlayStation Store werden massivst Games entfernt. Diesmal geht es um mehr als 900 Titel. Sony räumt ernaut auf.

i Über 900 Spiele verschwinden aus dem PlayStation Store
Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Spieler auf der PS5 müssen sich erneut von einer großen Anzahl digitaler Titel verabschieden. Berichten zufolge werden mehr als 900 Spiele in Kürze aus dem PlayStation Store entfernt. Betroffen sind dabei vor allem Produktionen des Publishers Afil Games, dessen Titel in den vergangenen Jahren in großer Zahl im Store erschienen sind.

Die Maßnahme gehört zu den größten Bereinigungen in der jüngeren Geschichte des digitalen Marktplatzes und dürfte vor allem Sammler von schnellen Trophäen-Spielen bemerken.

Warum die Spiele entfernt werden

Bei den betroffenen Titeln handelt es sich überwiegend um sogenannte Shovelware-Spiele. Diese Produktionen sind meist sehr günstig, bieten nur wenig Inhalt und wurden häufig wegen ihrer einfachen Platin-Trophäen gekauft.

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Laut aktuellen Berichten entfernt Sony nun fast das gesamte Portfolio von Afil Games aus dem PlayStation Store. Künftige Veröffentlichungen des Publishers sollen ebenfalls nicht mehr auf der Plattform erscheinen.

Bereits gekaufte Spiele bleiben erhalten

Die gute Nachricht für bestehende Käufer: Wer die betroffenen Spiele bereits erworben hat, soll weiterhin Zugriff auf seine Bibliothek behalten.

Die Entfernung betrifft in erster Linie den Verkauf im Store. Bereits gekaufte Titel können in der Regel weiterhin heruntergeladen und gespielt werden, sofern sie mit dem jeweiligen PlayStation-Konto verknüpft sind. Dieses Vorgehen entspricht der üblichen Praxis bei Delistings im PlayStation Store.

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Sony geht stärker gegen minderwertige Inhalte vor

In den vergangenen Jahren stand der PlayStation Store immer wieder in der Kritik, weil zahlreiche Low-Budget-Spiele und Trophäen-Produkte den Marktplatz überschwemmten.

Mit der aktuellen Entfernung von mehr als 900 Titeln setzt Sony offenbar seinen Kurs fort, die Qualität des Angebots stärker zu kontrollieren. Bereits zuvor waren ähnliche Maßnahmen gegen bestimmte Publisher und Spielepakete durchgeführt worden.

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Für viele Spieler dürfte die Bereinigung daher eher positiv aufgenommen werden, da sie die Übersichtlichkeit des Stores verbessern könn

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Viele Store-Bereinigungen in den letzten Jahre

Dass mehr als 900 Titel gleichzeitig verschwinden, ist selbst für digitale Marktplätze ungewöhnlich. Die Entscheidung zeigt, wie konsequent Sony mittlerweile gegen Inhalte vorgeht, die nach Ansicht vieler Nutzer keinen echten Mehrwert bieten.

Für Besitzer der betroffenen Spiele besteht zwar kein unmittelbarer Handlungsbedarf, Interessenten sollten jedoch beachten, dass die Titel nach ihrer Entfernung nicht mehr neu gekauft werden können.

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