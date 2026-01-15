Über 1.100 PS5-Spiele plötzlich weg! – Sony räumt den PlayStation Store auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es ist ein Einschnitt, den viele PlayStation-Spieler so nicht kommen sahen: 1.194 Spiele sind auf einen Schlag aus dem PlayStation Store verschwunden. Betroffen ist der Publisher ThiGamesDE, dessen komplette Bibliothek auf PS4 und PS5 nicht mehr abrufbar ist. Wer aktuell versucht, eines der Games aufzurufen, landet nur noch auf einer Fehlermeldung. Für Sony ist das ein ungewöhnlich harter Schritt, für Teile der Community jedoch längst überfällig.

Du kennst den „größten Publisher“ im PlayStation Store nicht? – ThiGamesDE gehört zu den Publishern mit den meisten Veröffentlichungen im PlayStation Store und kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus Nürnberg. Mit 1.194 Titeln lag das deutsche Unternehmen auf Platz vier der größten PlayStation-Publisher, nur knapp hinter eastasiasoft, Ratalaika Games und Webnetic.

Werbung

Bekannt war ThiGamesDE für Titel wie „Mr Hibbl“ (u.a. auch bei Steam), „Quiz Thiz“ oder „The Jumping Burger“. Du hast diese aufregenden Spiele verpasst? Es ist nichts passiert, du wurdest verschont: Diese „Games“ gelten als klassische Shovelware. Extrem simpel, oft kaum spielerischer Anspruch. Wer solche Titel kauft sichert sich ganz einfache Platin-Trophäen. Wer so etwas gesucht hat, wird es gefunden haben. Für den größten Rest der PlayStation-Community wurden solche Titel wohl kaum angezeigt.

Gerade Trophäen-Jäger nutzten diese Spiele gezielt, um ihre Profile schnell aufzuwerten. Genau diese Zielgruppe trifft die Entfernung nun besonders hart.

Warum Sony die Spiele entfernt hat, ist offiziell unklar

Bislang gibt es keine Stellungnahme von Sony, warum ausgerechnet jetzt die komplette Bibliothek von ThiGamesDE entfernt wurde. Normalerweise verschwinden Spiele aus dem Store aus bekannten Gründen:

Werbung

abgelaufene Lizenzen

abgeschaltete Server

rechtliche Probleme

Doch keiner dieser Punkte wurde bislang bestätigt. Auffällig ist jedoch der Zeitpunkt. Erst kürzlich haben Sony, Microsoft und Nintendo gemeinsam eine neue Initiative für mehr Sicherheit und klarere Richtlinien auf ihren Plattformen angekündigt. Offiziell geht es dabei vor allem um den Schutz jüngerer Spieler, Moderation und Inhalte, doch offenbar könnten diese Richtlinien weiter reichen als gedacht.

Auch wenn es keine explizite Bestätigung gibt, vermuten viele Beobachter, dass Sony im Zuge dieser neuen Linie den Store strenger kuratiert. Shovelware-Titel, die vor allem auf Masse statt Qualität setzen, könnten dabei als erste betroffen sein.

PlayStation-Community reagiert gespalten

Die Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus. Viele Gamer begrüßen den Schritt und sprechen von einer längst nötigen Qualitäts-Offensive. Der PlayStation Store sei in den letzten Jahren zunehmend mit „Low-Effort“-Spielen überflutet worden, die ernsthafte Releases verdrängen. Andere, insbesondere Achievement-Hunter, sind frustriert. Unklar ist aktuell auch, ob bereits verdiente Platin-Trophäen bestehen bleiben oder ob Sony hier noch nachträglich eingreift. Bisher deutet alles darauf hin, dass bereits erspielte Trophäen erhalten bleiben.

Der Fall ThiGamesDE könnte ein Testlauf gewesen sein. Sollten Sonys neue Richtlinien tatsächlich breiter ausgelegt werden, könnten weitere Publisher folgen. Auch der Nintendo eShop steht seit Jahren in der Kritik, von „Shovelware“ überladen zu sein. Microsoft könnte nachziehen, obwohl der Xbox Store bisher stärker gefiltert wirkt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!