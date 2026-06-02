State of Play heute: Sony zeigt über 60 Minuten PS5-News und Wolverine steht im Mittelpunkt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony eröffnet heute eine der wichtigsten Gaming-Wochen des Jahres. Noch vor dem Summer Game Fest und dem Xbox Games Showcase geht PlayStation mit einer neuen State of Play an den Start. Für PS5-Fans könnte der Abend besonders spannend werden, denn Sony verspricht mehr als 60 Minuten voller Updates, Ankündigungen und Gameplay-Enthüllungen.

Die State of Play läuft heute am Dienstag, dem 02. Juni 2026, um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Zu sehen ist die Übertragung auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bei YouTube oder Twitch (bzw. hier als eingebetteter YouTube-Beitrag).

Marvel’s Wolverine eröffnet die Show

Das größte bestätigte Spiel ist Marvel’s Wolverine. Sony hat bereits angekündigt, dass Insomniac Games die State of Play mit einem neuen Blick auf Logans PS5-Abenteuer eröffnet. Gezeigt werden soll unter anderem seine brutale Kampfaction. Release für das Logan-Abenteuer: 15. September 2026.

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Wolverine ist nicht nur ein kurzer Trailer am Rand. Das Spiel dürfte einer der zentralen Momente der Show werden. Nach Spider-Man steht Insomniac erneut unter großem Druck. Fans erwarten eine härtere, düsterere und körperlichere Superhelden-Erfahrung. Genau das könnte Sony heute zeigen.

YouTube-Video

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Welche Spiele werden wir heute sehen?

Neben Wolverine verspricht Sony Updates von Studios aus aller Welt. Möglich sind neue Einblicke in bereits bekannte Spiele, kleinere Third-Party-Ankündigungen, Indie-Titel und vielleicht ein oder zwei größere Premieren. Auch Silent Hill: Townfall steht bei vielen Fans auf der Wunschliste, nachdem kürzlich ein ESRB-Rating aufgetaucht ist. Bestätigt ist ein Auftritt aber nicht.

Was für uns ebenfalls realistisch wäre: ein neuer Trailer zu Intergalactic: The Heretic Prophet. Naughty Dogs neue Sci-Fi-Marke als eines der Spiele, mit denen Sony wieder stärker auf hochwertige Singleplayer-Titel setzen wird. Das wäre episch. Ebenso könnte es Infos zu einem Ghost of Yōtei DLC/Update geben. Wenn wir schon beim Thema DLC sind: Capcom könnte einen Trailer zur Resident Evil Requiem-Erweiterung bringen. Oder einen Release-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword. Bestätigt ist das allerdings alles nicht und derzeit nur reine Spekulation unsererseits.

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Sony geht mit dieser Show in ein stark umkämpftes Umfeld. Am 05. Juni folgt das Summer Game Fest, am 07. Juni der Xbox Games Showcase. Für PlayStation ist das eine Chance. Sony kann vorlegen, bevor Xbox und Geoff Keighley die Aufmerksamkeit übernehmen. Nach Monaten voller Gerüchte zu PS5-Spielen, Live-Service-Projekten und kommenden Exklusivtiteln braucht PlayStation einen klaren Auftritt. Wir sind gespannt.