Marvel’s Wolverine von Insomniac: Neuer Teaser heizt Daredevil-Gerüchte an

Rund um Marvel’s Wolverine wird es langsam wieder spannend. Zwar hat Insomniac Games noch keinen konkreten Release-Termin genannt, offiziell peilt das Studio aber den Herbst 2026 an. Doch ein aktueller Social-Media-Post reicht nun aus, um die Community erneut in Aufruhr zu versetzen. Viele Fans sind überzeugt: Insomniac könnte einen weiteren bekannten Marvel-Helden für das Spiel andeuten.

Auslöser ist ein kurzer Teaser auf X.com, der mit dem Satz versehen war: „Krallen? Was ist das, so ein schickes Anwaltsjargon?“ Auf den ersten Blick ein harmloser Wortwitz, doch genau dieser Hinweis bringt Fans auf eine klare Spur. Denn im Marvel-Universum gibt es gleich mehrere Superhelden, die als Anwälte tätig sind. Ganz oben auf der Liste: Daredevil, alias Matt Murdock.

Daredevil war im Insomniac-Universum nie ganz weg

Die Theorie kommt nicht aus dem Nichts. Daredevil wurde in allen drei bisherigen Marvel’s Spider-Man-Spielen zumindest indirekt erwähnt. Die Kanzlei Nelson & Murdock war stets Teil der Spielwelt. In Miles Morales konnten Spieler sogar Porträts von Matt Murdock und Foggy Nelson durch das Bürofenster erkennen. Viele Fans interpretieren diese kleinen Änderungen als bewusst gesetzte Hinweise. Marvel’s Wolverine könnte nun die Gelegenheit bieten, den blinden Rächer endlich aktiv in Insomniacs Marvel-Universum einzuführen, vielleicht sogar abseits von New York, in einem deutlich düsteren Kontext.

Oder doch She-Hulk in Marvel’s Wolverine?

Neben Daredevil wird auch She-Hulk als mögliche Kandidatin gehandelt. Auch sie ist eine Anwältin und hat in den letzten Jahren durch ihre MCU-Serie an Bekanntheit gewonnen. Zudem überschneidet sich ihre Geschichte thematisch stärker mit Mutanten, die bislang im Fokus von Marvel’s Wolverine stehen. Allerdings scheint die Community einen klaren Favoriten zu haben. Daredevil passt nicht nur tonal besser zur erwarteten Härte von Wolverines Geschichte, sondern würde auch perfekt an bestehende Lore anknüpfen.

Interessant ist Insomniacs Reaktion selbst. Auf direkte Nachfragen antwortete das Studio lediglich, es handle sich um „nur ein Wortspiel“. Für einige Fans ist das ein klares Dementi. Andere sehen darin genau das Gegenteil: klassisches Ablenken, um Überraschungen bis zum Launch zu schützen. Solche Taktiken sind Insomniac nicht fremd. Auch bei früheren Spielen hielt sich das Studio bis kurz vor Release bedeckt, selbst bei größeren Charakter-Enthüllungen.

Was wir realistisch erwarten können

Ob Daredevil, She-Hulk oder doch nur ein augenzwinkernder Kommentar: Fest steht, dass bei Marvel’s Wolverine noch längst nicht alle Karten auf den Tisch gelegt wurden. Ein weiterer bekannter Superheld würde das Spiel nicht nur narrativ aufwerten, sondern auch das langfristige Marvel-Universum von Insomniac weiter verzahnen.

Vielleicht erfahren wir mehr in der geplanten State of Play-Show, die angeblich (wie immer) im Februar stattfinden soll. Wenn Wolverine tatsächlich im Herbst an die PS5 kratzt, dann werden wir es wohl bald offiziell erfahren, welche Marvel-Charaktere noch mitspielen werden.

