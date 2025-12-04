Alle Spiele-Releases 2026: Der große Gaming-Kalender für PS5, Xbox, Switch 2 & PC

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
2025 war bereits ein Ausnahmejahr für Videospiele, aber 2026 könnte alles übertreffen. Der Start von GTA 6, neue Nintendo-Blockbuster auf der Switch 2, große Remakes klassischer Serien, langerwartete RPG-Reboots und neue Marvel-Titel. Die ersten Monate des Jahres zeigen bereits, dass wir uns auf ein extrem vollgepacktes Gaming-Jahr einstellen müssen.
Damit du nicht den Überblick verlierst, findest du hier alle bestätigten Release-Termine für 2026, sauber sortiert nach Monaten und mit zusätzlichen Infos für alle Games ohne Datum.
- Das erwartet dich:
- Januar 2026
- Februar 2026
- März 2026
- April 2026
- September 2026
- November 2026
- Spiele 2026 ohne konkreten Release-Termin
Januar 2026
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|14. Januar
|Streetdog BMX
|PC
|15. Januar
|The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
|PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC
|15. Januar
|Animal Crossing: New Horizons – Switch-2-Update
|Switch 2
|16. Januar
|BrokenLore: Unfollow
|PS5, PC
|22. Januar
|Final Fantasy VII Remake Intergrade
|Switch 2, Xbox Series
|22. Januar
|SEGA Football Club Champions
|PS4, PS5, PC, Mobile
|28. Januar
|The Seven Deadly Sins: Origin
|PS5, PC, Mobile
|29. Januar
|Don’t Stop, Girlypop!
|PC
|29. Januar
|I Hate This Place
|PS5, Xbox Series, PC
|30. Januar
|Code Vein II
|PS5, Xbox Series, PC
Februar 2026
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|05. Februar
|Deus Ex Remastered
|PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC
|05. Februar
|Dragon Quest VII Reimagined
|PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC
|06. Februar
|Nioh 3
|PS5, PC
|10. Februar
|Mewgenics
|PC
|12. Februar
|Mario Tennis Fever
|Switch 2
|12. Februar
|Ride 6
|PS5, Xbox Series, PC
|12. Februar
|Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
|PS4, PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
|13. Februar
|High on Life 2
|PS5, Xbox Series, PC
|13. Februar
|Reanimal
|PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
|24. Februar
|Tides of Tomorrow
|PS5, Xbox Series, PC
|27. Februar
|Resident Evil Requiem
|PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
März 2026
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|02. März
|World of Warcraft: Midnight
|PC
|05. März
|Coffee Talk Tokyo
|PS5, Xbox Series, Switch, PC
|05. März
|Pokémon Pokopia
|Switch 2
|12. März
|Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
|PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
|19. März
|Crimson Desert
|PS5, Xbox Series, PC
|19. März
|Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered
|PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC
|19. März
|Mouse: P.I. For Hire
|PS5, PS4, Xbox, Switch, PC
|20. März
|Saros
|PS5
|27. März
|007: First Light
|PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
April 2026
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|16. April
|Cthulhu: The Cosmic Abyss
|PS5, Xbox Series, PC
|–
|inKONBINI
|PS5, Xbox Series, Switch, PC
Für die Monate Mai, Juni, Juli und August gibt es derzeit noch keine Release-Daten.
September 2026
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|08. September
|Halloween
|PS5, Xbox Series, PC
Für Oktober gibt es noch keine Release-Daten. Sehr wahrscheinlich ist ein Call of Duty: Modern Warfare 4 dabei, aber das ist derzeit nur Spekulation.
November 2026
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|19. November
|GTA 6
|PS5, Xbox Series
Für Dezember liegen noch keine Daten vor.
Spiele 2026 ohne konkreten Release-Termin
Diese Spiele sollen 2026 erscheinen, haben aber noch keinen fixen Release-Termin:
|Spiel
|Plattformen
|Half-Life 3
|PC
|Bloodstained: The Scarlet Engagement
|PS5, Xbox Series, PC
|Bubsy 4D
|PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC
|Cairn
|PS5, PC
|Chronoscript: The Endless End
|PS5, PC
|Danganronpa 2×2
|PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC
|Darwin’s Paradox
|PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
|Deltarune: Chapter 5
|PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC, Mac
|Directive 8020
|PS5, Xbox Series, PC
|The Duskbloods
|Switch 2
|Exodus
|PS5, Xbox Series, PC
|Fable
|Xbox Series, PC
|EA Sports FC 27
|PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series
|Forza Horizon 6
|Xbox Series, PC
|Game of Thrones: War for Westeros
|PC
|Ghost Sector
|PC
|Gothic Remake
|PS5, Xbox Series, PC
|Halo: Campaign Evolved
|PS5, Xbox Series, PC
|Hyper Light Breaker
|PC
|Invincible VS
|PS5, Xbox Series, PC
|inZOI
|PC, PS5, Mac
|Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
|PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
|Lords of the Fallen 2
|PS5, Xbox Series, PC
|Marvel 1943: Rise of Hydra
|TBD
|Marvel Tokon: Fighting Souls
|PS5, PC
|Marvel’s Wolverine
|PS5
|Mixtape
|PS5, Xbox Series, PC
|MLB The Show 26
|PS5, Xbox Series, PC
|Mortal Shell II
|PS5, Xbox Series, PC
|Onimusha: Way of the Sword
|PS5, Xbox Series, PC
|Out of Words
|PS5, Xbox Series, PC
|Paranormal Activity: Found Footage
|PC, Konsolen
|Pragmata
|PS5, Xbox Series, PC
|Prince of Persia: The Sands of Time
|PS5, Xbox Series, PC
|Professor Layton and the New World of Steam
|Switch 2, Switch
|Romeo is a Dead Man
|PS5, Xbox Series, PC
|Scott Pilgrim EX
|PS5, PS4, Xbox Series, Switch, PC
|Screamer
|PS5, Xbox Series, PC
|Spine
|PS5, Xbox Series, Switch 2, PC
|Star Citizen: Squadron 42
|PC
|Star Wars Zero Company
|PS5, Xbox Series, PC
|Super Meat Boy 3D
|PS5, Xbox Series, PC
|The Sinking City 2
|PC
|WWE 2K26
|PS5, Xbox Series, PC
|Thick as Thieves
|PS5, Xbox Series, PC
|Yoshi and the Mysterious Book
|Switch 2
|Zero Parades
|PS5, PC
Wir werden diesen Artikel laufend aktualisieren, nachdem weitere Daten seitens der Publisher veröffentlicht werden.
