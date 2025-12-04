Alle Spiele-Releases 2026: Der große Gaming-Kalender für PS5, Xbox, Switch 2 & PC

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

2025 war bereits ein Ausnahmejahr für Videospiele, aber 2026 könnte alles übertreffen. Der Start von GTA 6, neue Nintendo-Blockbuster auf der Switch 2, große Remakes klassischer Serien, langerwartete RPG-Reboots und neue Marvel-Titel. Die ersten Monate des Jahres zeigen bereits, dass wir uns auf ein extrem vollgepacktes Gaming-Jahr einstellen müssen.

Damit du nicht den Überblick verlierst, findest du hier alle bestätigten Release-Termine für 2026, sauber sortiert nach Monaten und mit zusätzlichen Infos für alle Games ohne Datum.

Januar 2026

Datum Spiel Plattformen 14. Januar Streetdog BMX PC 15. Januar The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon PS5, PS4, Switch 2, Switch, PC 15. Januar Animal Crossing: New Horizons – Switch-2-Update Switch 2 16. Januar BrokenLore: Unfollow PS5, PC 22. Januar Final Fantasy VII Remake Intergrade Switch 2, Xbox Series 22. Januar SEGA Football Club Champions PS4, PS5, PC, Mobile 28. Januar The Seven Deadly Sins: Origin PS5, PC, Mobile 29. Januar Don’t Stop, Girlypop! PC 29. Januar I Hate This Place PS5, Xbox Series, PC 30. Januar Code Vein II PS5, Xbox Series, PC

Februar 2026

Datum Spiel Plattformen 05. Februar Deus Ex Remastered PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC 05. Februar Dragon Quest VII Reimagined PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC 06. Februar Nioh 3 PS5, PC 10. Februar Mewgenics PC 12. Februar Mario Tennis Fever Switch 2 12. Februar Ride 6 PS5, Xbox Series, PC 12. Februar Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties PS4, PS5, Xbox Series, Switch 2, PC 13. Februar High on Life 2 PS5, Xbox Series, PC 13. Februar Reanimal PS5, Xbox Series, Switch 2, PC 24. Februar Tides of Tomorrow PS5, Xbox Series, PC 27. Februar Resident Evil Requiem PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

März 2026

Datum Spiel Plattformen 02. März World of Warcraft: Midnight PC 05. März Coffee Talk Tokyo PS5, Xbox Series, Switch, PC 05. März Pokémon Pokopia Switch 2 12. März Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake PS5, Xbox Series, Switch 2, PC 19. März Crimson Desert PS5, Xbox Series, PC 19. März Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC 19. März Mouse: P.I. For Hire PS5, PS4, Xbox, Switch, PC 20. März Saros PS5 27. März 007: First Light PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

April 2026

Datum Spiel Plattformen 16. April Cthulhu: The Cosmic Abyss PS5, Xbox Series, PC – inKONBINI PS5, Xbox Series, Switch, PC

Für die Monate Mai, Juni, Juli und August gibt es derzeit noch keine Release-Daten.

September 2026

Datum Spiel Plattformen 08. September Halloween PS5, Xbox Series, PC

Für Oktober gibt es noch keine Release-Daten. Sehr wahrscheinlich ist ein Call of Duty: Modern Warfare 4 dabei, aber das ist derzeit nur Spekulation.

November 2026

Datum Spiel Plattformen 19. November GTA 6 PS5, Xbox Series

Für Dezember liegen noch keine Daten vor.

Spiele 2026 ohne konkreten Release-Termin

Diese Spiele sollen 2026 erscheinen, haben aber noch keinen fixen Release-Termin:

Spiel Plattformen Half-Life 3 PC Bloodstained: The Scarlet Engagement PS5, Xbox Series, PC Bubsy 4D PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC Cairn PS5, PC Chronoscript: The Endless End PS5, PC Danganronpa 2×2 PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC Darwin’s Paradox PS5, Xbox Series, Switch 2, PC Deltarune: Chapter 5 PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC, Mac Directive 8020 PS5, Xbox Series, PC The Duskbloods Switch 2 Exodus PS5, Xbox Series, PC Fable Xbox Series, PC EA Sports FC 27 PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series Forza Horizon 6 Xbox Series, PC Game of Thrones: War for Westeros PC Ghost Sector PC Gothic Remake PS5, Xbox Series, PC Halo: Campaign Evolved PS5, Xbox Series, PC Hyper Light Breaker PC Invincible VS PS5, Xbox Series, PC inZOI PC, PS5, Mac Lego Batman: Legacy of the Dark Knight PS5, Xbox Series, Switch 2, PC Lords of the Fallen 2 PS5, Xbox Series, PC Marvel 1943: Rise of Hydra TBD Marvel Tokon: Fighting Souls PS5, PC Marvel’s Wolverine PS5 Mixtape PS5, Xbox Series, PC MLB The Show 26 PS5, Xbox Series, PC Mortal Shell II PS5, Xbox Series, PC Onimusha: Way of the Sword PS5, Xbox Series, PC Out of Words PS5, Xbox Series, PC Paranormal Activity: Found Footage PC, Konsolen Pragmata PS5, Xbox Series, PC Prince of Persia: The Sands of Time PS5, Xbox Series, PC Professor Layton and the New World of Steam Switch 2, Switch Romeo is a Dead Man PS5, Xbox Series, PC Scott Pilgrim EX PS5, PS4, Xbox Series, Switch, PC Screamer PS5, Xbox Series, PC Spine PS5, Xbox Series, Switch 2, PC Star Citizen: Squadron 42 PC Star Wars Zero Company PS5, Xbox Series, PC Super Meat Boy 3D PS5, Xbox Series, PC The Sinking City 2 PC WWE 2K26 PS5, Xbox Series, PC Thick as Thieves PS5, Xbox Series, PC Yoshi and the Mysterious Book Switch 2 Zero Parades PS5, PC

Wir werden diesen Artikel laufend aktualisieren, nachdem weitere Daten seitens der Publisher veröffentlicht werden.

