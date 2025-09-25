Code Vein II erscheint 2026: Bandai Namco enthüllt episches Action-RPG

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bandai Namco hat Code Vein II offiziell angekündigt, den Nachfolger des beliebten Action-Rollenspiels. Der Release ist für den 30. Januar 2026 angesetzt, Vorbestellungen sind ab sofort in vier Editionen erhältlich: Standard, Deluxe, Ultimate und Collector’s Edition.

Dich erwarten intensive Kämpfe, eine düstere Welt voller Geheimnisse und ein neues System, bei dem Zeitreisen eine zentrale Rolle spielen. Gemeinsam mit Begleitern geht es durch Vergangenheit und Gegenwart, um eine zerfallene Zukunft zu retten.

Partner-System und neue Kampfformen

Eines der größten neuen Features ist das dynamische Partner-System. Im Beschwörungsmodus kämpfen Begleiter eigenständig mit, während im Assimilationsmodus Partner direkt mit dem Helden verschmelzen, inklusive massiver Statusboni und zerstörerischer Attacken.

Dazu kommen neue Käfige und Formae:

Hound Käfig – beschwört Wölfe, die Gegnern Blut entziehen

– beschwört Wölfe, die Gegnern Blut entziehen Reaper Käfig – stattet dich mit einer tödlichen Sense für Konter aus

– stattet dich mit einer tödlichen Sense für Konter aus Bequeathed Formae – beschwören Waffen wie das Großschwert Absolute Executioner

Diese Mechaniken erweitern das taktische Repertoire enorm und lassen Raum für kreative Spielstile.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Eine düstere Story voller Blut und Bestimmung

Die Handlung von Code Vein II spielt in einer Welt am Abgrund, in der Menschen und Wiedergänger ums Überleben kämpfen. Du übernimmst die Rolle eines Wiedergänger-Jägers, der Schlüsselmomente der Geschichte beeinflusst und das Schicksal anderer verändern kann.

Mit an Bord sind neue Charaktere wie Josée Anjou, die Herrscherin der Versunkenen Stadt, und Lou MagMell, ein Mädchen, das durch die Zeit reist und den Protagonisten zurück ins Leben holt. Gemeinsam deckt ihr eine düstere Verschwörung auf, die über das Schicksal der Welt entscheidet.

Mit Code Vein II will Bandai Namco an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen und noch eine Schippe drauflegen. Zeitreisen, neue Kampfsysteme, tiefgehende Charakteranpassungen und eine epische Story machen den Titel zu einem der spannendsten RPG-Highlights für das nächste Jahr.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!