DailyGame - Gaming News - PC-Games - Wolfenstein-Remaster zur QuakeCon? Neues Gerücht sorgt für Hoffnung
2 Min. lesen
Wird es einen Shadow-Drop geben?

LEAK - Wolfenstein-Remaster zur QuakeCon? Neues Gerücht sorgt für Hoffnung

Ein mögliches Wolfenstein (2009) Remaster sorgt für Spekulationen. Änderungen bei Steam lassen Fans auf eine Ankündigung zur QuakeCon hoffen.

i Wolfenstein-Remaster zur QuakeCon? Neues Gerücht sorgt für Hoffnung
Artikel von Tim Rantzau +
DailyGame bei Google merken

Kurz vor der QuakeCon 2026 macht ein neues Gerücht die Runde: Angeblich könnte Wolfenstein (2009) schon bald als Remaster zurückkehren. Auslöser der Spekulationen sind mehrere Änderungen in der Steam-Datenbank des Shooters, die Fans und bekannte Insider aufmerksam gemacht haben. Eine offizielle Ankündigung von Bethesda, id Software oder Microsoft gibt es bislang allerdings nicht.

Steam-Datenbank entfacht neue Hoffnung

Den Stein ins Rollen brachte ein Changelist-Eintrag auf Steam vom 21. Juli, bei dem unter anderem Anpassungen für die Steam-Deck-Kompatibilität vorgenommen wurden. Gleichzeitig fiel Fans auf, dass das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum des Spiels aus der Datenbank entfernt wurde. Ein bekannter Insider auf X interpretiert diese Änderungen als Hinweis darauf, dass Wolfenstein (2009) als Shadow Drop während der QuakeCon erscheinen könnte.

Allerdings gibt es einen Haken: Die betreffende Steam-Änderung betraf nicht ausschließlich Wolfenstein, sondern insgesamt 93 verschiedene Steam-Apps. Das spricht dafür, dass es sich auch um eine allgemeine Backend-Anpassung seitens Valve handeln könnte und nicht zwangsläufig um Vorbereitungen für eine Neuveröffentlichung.

Werbung

Twitter/X-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen.

Trotzdem gibt es Gründe für Optimismus

Ganz aus der Luft gegriffen sind die Spekulationen dennoch nicht. Laut PC Games gab es in den vergangenen Monaten mehrfach kleinere Änderungen, die ausschließlich Wolfenstein (2009) betrafen. Zudem befindet sich das Spiel seit Jahren auf keiner digitalen Verkaufsplattform mehr, nachdem es aufgrund komplizierter Rechteverhältnisse entfernt wurde.

Diese Probleme existieren inzwischen nicht mehr: Microsoft besitzt heute sowohl Bethesda, id Software, Raven Software als auch Activision. Damit liegen sämtliche relevanten Rechte unter einem Dach, was einer Neuveröffentlichung grundsätzlich den Weg ebnen würde.

Lesenswert
Steam Machine: Valve warnt vor unvermeidbar teurer Hardware – billiger wird es nicht mehr
Lesenswerter Artikel
Counter-Strike 2 ändert plötzlich die wichtigste Explosion im Spiel
Lesenswerter Artikel
Palworld 1.0 startet durch: Spielerzahlen schießen direkt nach oben
Lesenswerter Artikel
Overwatch erholt sich – doch ein großes Problem bleibt bestehen
Lesenswerter Artikel
Bethesda setzt alles auf Fallout und The Elder Scrolls, die neue Xbox-Strategie
Lesenswerter Artikel
Meccha Chameleon: Ein Spiel das niemand kennt verkaufte sich 15 Millionen Mal
Lesenswerter Artikel
Counter-Strike: Global Offensive ist zurück und bricht plötzlich Rekorde
Lesenswerter Artikel
SteamOS auf ARM: Valve könnte den Gaming-PC radikal verändern
Lesenswerter Artikel

Fans hoffen auf einen Shadow Drop

In der Community wird bereits eifrig diskutiert. Während einige Spieler lieber ein Remake von Return to Castle Wolfenstein sehen würden, wünschen sich viele schlicht, dass Wolfenstein (2009) endlich wieder offiziell erhältlich wird. Auf Reddit gilt der Shooter für viele als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für eine mögliche Überraschungsankündigung auf der QuakeCon – auch wenn andere Klassiker wie Quake 4 oder Hexen II ebenfalls gehandelt werden.

Werbung

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Leak-Score
Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig!

Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen