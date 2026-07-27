Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz vor der QuakeCon 2026 macht ein neues Gerücht die Runde: Angeblich könnte Wolfenstein (2009) schon bald als Remaster zurückkehren. Auslöser der Spekulationen sind mehrere Änderungen in der Steam-Datenbank des Shooters, die Fans und bekannte Insider aufmerksam gemacht haben. Eine offizielle Ankündigung von Bethesda, id Software oder Microsoft gibt es bislang allerdings nicht.

Steam-Datenbank entfacht neue Hoffnung

Den Stein ins Rollen brachte ein Changelist-Eintrag auf Steam vom 21. Juli, bei dem unter anderem Anpassungen für die Steam-Deck-Kompatibilität vorgenommen wurden. Gleichzeitig fiel Fans auf, dass das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum des Spiels aus der Datenbank entfernt wurde. Ein bekannter Insider auf X interpretiert diese Änderungen als Hinweis darauf, dass Wolfenstein (2009) als Shadow Drop während der QuakeCon erscheinen könnte.

Allerdings gibt es einen Haken: Die betreffende Steam-Änderung betraf nicht ausschließlich Wolfenstein, sondern insgesamt 93 verschiedene Steam-Apps. Das spricht dafür, dass es sich auch um eine allgemeine Backend-Anpassung seitens Valve handeln könnte und nicht zwangsläufig um Vorbereitungen für eine Neuveröffentlichung.

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Trotzdem gibt es Gründe für Optimismus

Ganz aus der Luft gegriffen sind die Spekulationen dennoch nicht. Laut PC Games gab es in den vergangenen Monaten mehrfach kleinere Änderungen, die ausschließlich Wolfenstein (2009) betrafen. Zudem befindet sich das Spiel seit Jahren auf keiner digitalen Verkaufsplattform mehr, nachdem es aufgrund komplizierter Rechteverhältnisse entfernt wurde.

Diese Probleme existieren inzwischen nicht mehr: Microsoft besitzt heute sowohl Bethesda, id Software, Raven Software als auch Activision. Damit liegen sämtliche relevanten Rechte unter einem Dach, was einer Neuveröffentlichung grundsätzlich den Weg ebnen würde.

Fans hoffen auf einen Shadow Drop

In der Community wird bereits eifrig diskutiert. Während einige Spieler lieber ein Remake von Return to Castle Wolfenstein sehen würden, wünschen sich viele schlicht, dass Wolfenstein (2009) endlich wieder offiziell erhältlich wird. Auf Reddit gilt der Shooter für viele als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für eine mögliche Überraschungsankündigung auf der QuakeCon – auch wenn andere Klassiker wie Quake 4 oder Hexen II ebenfalls gehandelt werden.

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