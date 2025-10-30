Animal Crossing: New Horizons erhält großes Update mit Switch 2 Upgrade und neuen Inhalten

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Nintendo bringt frischen Wind auf die Insel. Fünf Jahre nach dem letzten großen Inhaltsupdate erhält Animal Crossing: New Horizons ein umfangreiches neues Update sowie ein kostenpflichtiges Upgrade für die Nintendo Switch 2. Das beliebte Insel-Life-Simulation-Spiel erschien ursprünglich im März 2020 und avancierte während der Pandemie zu einem weltweiten Phänomen. Seit dem großen Patch 2.0 aus dem Jahr 2021 gab es nur kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Nun dürfen sich Fans auf neue Features und Komfortfunktionen freuen, die das Spielerlebnis spürbar erweitern sollen.

Das Update 3.0 erscheint am 15. Januar 2026 und ist sowohl für die Nintendo Switch als auch die Nintendo Switch 2 kostenlos verfügbar. Wer die neue Switch 2 Version von Animal Crossing: New Horizons spielen möchte, kann für 4,99 Euro ein Upgrade erwerben. Alternativ wird die vollständige Switch 2 Edition für 64,99 Euro erhältlich sein.

Update 3.0 bringt mehr Komfort und neue Spielmöglichkeiten

Die kostenlosen Inhalte der Version 3.0 bieten eine Mischung aus Quality of Life Verbesserungen, kreativen Möglichkeiten und neuen Spielfunktionen, die vor allem Langzeitspieler motivieren sollen. Dazu gehören:

Kapp’ns Familienhotel am Steg

Erweiterter Stauraum mit bis zu 7000 Lagerplätzen

Multicrafting für effizienteres Herstellen mehrerer Items

Erweiterte Resetti Services zum schnelleren Umgestalten der Insel

Bis zu drei frei gestaltbare Schlummer Inseln ohne Einschränkungen

LEGO, Zelda und Splatoon Kooperationen mit Items und angelehnten Bewohnern

Besonders das neue Schlummer Insel Feature wird von Fans bereits als möglicher Gamechanger bezeichnet. Spieler können bis zu drei Trauminseln ohne Limit kreativ gestalten. Damit öffnet Nintendo die Tür zu mehr kreativer Freiheit, ähnlich einem Sandbox Prinzip. Auch die Kooperation mit LEGO, Zelda und Splatoon sorgt für Gesprächsstoff. Neben Möbeln, Kleidungsstücken und Deko Elementen sollen sogar Bewohner im Stil bekannter Charaktere auftauchen.

Switch 2 Upgrade verbessert Grafik und erweitert Multiplayer Funktionen

Die Switch 2 Version liefert eine verbesserte Grafik, höhere Auflösung, flüssigeres Spielerlebnis sowie neue Steuerungsoptionen. Zum ersten Mal unterstützt Animal Crossing: New Horizons die Maussteuerung der Switch 2. Zusätzlich kommt ein Megafon Feature hinzu, mit dem Spieler Inselbewohner schneller finden und herbeirufen können. Ein weiterer Vorteil betrifft den Multiplayer: Auf der Switch 2 sollen mehr Spieler gleichzeitig eine Insel besuchen können, was Events, Community Treffen und gemeinsame Inselprojekte erleichtert.

Warum das Update wichtig ist

Viele Spieler hatten Animal Crossing: New Horizons nach einigen Jahren zur Seite gelegt. Die neuen Inhalte setzen genau dort an. Die kreativen Systeme werden erweitert, das Endgame erhält mehr Zielsetzung und die sozialen Features bekommen ein Upgrade. Für Nintendo ist dieses Update ein klares Signal: Animal Crossing bleibt relevant und wird auf der Switch 2 nicht ignoriert.

