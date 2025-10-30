DailyGame
DailyGame - Gaming News - Animal Crossing: New Horizons erhält großes Update mit Switch 2 Upgrade und neuen Inhalten
3 Min. lesen

Animal Crossing: New Horizons erhält großes Update mit Switch 2 Upgrade und neuen Inhalten

Nintendo überrascht Fans mit umfangreichen Neuerungen für die Insel.

i Animal Crossing: New Horizons erhält großes Update mit Switch 2 Upgrade und neuen Inhalten
Artikel von Eva +

Nintendo bringt frischen Wind auf die Insel. Fünf Jahre nach dem letzten großen Inhaltsupdate erhält Animal Crossing: New Horizons ein umfangreiches neues Update sowie ein kostenpflichtiges Upgrade für die Nintendo Switch 2. Das beliebte Insel-Life-Simulation-Spiel erschien ursprünglich im März 2020 und avancierte während der Pandemie zu einem weltweiten Phänomen. Seit dem großen Patch 2.0 aus dem Jahr 2021 gab es nur kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Nun dürfen sich Fans auf neue Features und Komfortfunktionen freuen, die das Spielerlebnis spürbar erweitern sollen.

Das Update 3.0 erscheint am 15. Januar 2026 und ist sowohl für die Nintendo Switch als auch die Nintendo Switch 2 kostenlos verfügbar. Wer die neue Switch 2 Version von Animal Crossing: New Horizons spielen möchte, kann für 4,99 Euro ein Upgrade erwerben. Alternativ wird die vollständige Switch 2 Edition für 64,99 Euro erhältlich sein.

Werbung

Update 3.0 bringt mehr Komfort und neue Spielmöglichkeiten

Die kostenlosen Inhalte der Version 3.0 bieten eine Mischung aus Quality of Life Verbesserungen, kreativen Möglichkeiten und neuen Spielfunktionen, die vor allem Langzeitspieler motivieren sollen. Dazu gehören:

  • Kapp’ns Familienhotel am Steg
  • Erweiterter Stauraum mit bis zu 7000 Lagerplätzen
  • Multicrafting für effizienteres Herstellen mehrerer Items
  • Erweiterte Resetti Services zum schnelleren Umgestalten der Insel
  • Bis zu drei frei gestaltbare Schlummer Inseln ohne Einschränkungen
  • LEGO, Zelda und Splatoon Kooperationen mit Items und angelehnten Bewohnern

Besonders das neue Schlummer Insel Feature wird von Fans bereits als möglicher Gamechanger bezeichnet. Spieler können bis zu drei Trauminseln ohne Limit kreativ gestalten. Damit öffnet Nintendo die Tür zu mehr kreativer Freiheit, ähnlich einem Sandbox Prinzip. Auch die Kooperation mit LEGO, Zelda und Splatoon sorgt für Gesprächsstoff. Neben Möbeln, Kleidungsstücken und Deko Elementen sollen sogar Bewohner im Stil bekannter Charaktere auftauchen.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Switch 2 Upgrade verbessert Grafik und erweitert Multiplayer Funktionen

Die Switch 2 Version liefert eine verbesserte Grafik, höhere Auflösung, flüssigeres Spielerlebnis sowie neue Steuerungsoptionen. Zum ersten Mal unterstützt Animal Crossing: New Horizons die Maussteuerung der Switch 2. Zusätzlich kommt ein Megafon Feature hinzu, mit dem Spieler Inselbewohner schneller finden und herbeirufen können. Ein weiterer Vorteil betrifft den Multiplayer: Auf der Switch 2 sollen mehr Spieler gleichzeitig eine Insel besuchen können, was Events, Community Treffen und gemeinsame Inselprojekte erleichtert.

Werbung

Warum das Update wichtig ist

Viele Spieler hatten Animal Crossing: New Horizons nach einigen Jahren zur Seite gelegt. Die neuen Inhalte setzen genau dort an. Die kreativen Systeme werden erweitert, das Endgame erhält mehr Zielsetzung und die sozialen Features bekommen ein Upgrade. Für Nintendo ist dieses Update ein klares Signal: Animal Crossing bleibt relevant und wird auf der Switch 2 nicht ignoriert.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Animal Crossing: New Horizons

Mehr dazu...

Animal Crossing: New Horizons ist eine Lebenssimulation, die von Nintendo entwickelt wurde. Das Spiel ist am 20. März 2020 für die Nintendo Switch erschienen. New Horizons ist das fünfte Spiel der Animal Crossing-Hauptreihe.

Publisher: NintendoSysteme: NintendoReleasedatum: 20. März 2020

Mehr entdecken

Neu für dich!