The Game Awards 2025: Exodus wird erste bestätigte Weltpremiere

Exodus, das Sci-Fi-Rollenspiel von Archetype Entertainment, ist offiziell die erste bestätigte Weltpremiere für die Game Awards 2025. Das Studio, gegründet von ehemaligen BioWare-Entwicklern wie James Ohlen, Chad Robertson und Drew Karpyshyn, kündigte an, am 11. Dezember 2025 einen neuen Trailer zu zeigen. Die Show startet um 19:30 Uhr ET (hierzulande am 12. Dezember um 01:30 Uhr).

Das Spiel wurde erstmals 2023 vorgestellt und hat seither ein wachsendes Universum erhalten: Ein digitales „Traveler’s Handbook“, eine sechsteilige TTRPG-Show namens Star Heist und zahlreiche Videos mit Entwickler-Einblicken. Zudem erschien 2024 der Roman „The Archimedes Engine“, der als Prequel dient. Ein zweiter Roman folgt 2026.

Wann erscheint Exodus?

Ein aktueller Hasbro-Finanzbericht deutet darauf hin, dass Exodus für 2026 geplant ist, auch wenn die Entwickler dies noch nicht offiziell bestätigt haben. Möglich wäre, dass bei den „The Game Awards“ ein Release-Fenster enthüllt wird. Zumindest der Trailer wurde angekündigt (via X.com).

Die Erwartungen sind hoch. Viele Fans hoffen auf erstes umfangreiches Gameplay, besonders nachdem fast zwei Jahre lang die Welt, die Fraktionen und die Kreaturen des Spiels Stück für Stück vorgestellt wurden. Allerdings dürfte die Konkurrenz groß sein, selbst ohne Naughty Dogs Intergalactic, das laut Insidern nicht zu sehen sein wird.

Ob Exodus wirklich einer der Höhepunkte des Abends wird, hängt letztlich vom gezeigten Material ab. Am 12. Dezember 2025 gibt es die Antwort sehr früh morgens…

