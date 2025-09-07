Insider: Final Fantasy VII Rebirth & Silent Hill 2 Remake sollen 2026 für Switch 2 & Xbox Series erscheinen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zwei der größten PS5-Exklusivtitel könnten schon bald ihre Konsolenbindung verlieren. Laut Brancheninsider NateTheHate plant Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth 2026 sowohl auf der Nintendo Switch 2 als auch auf den Xbox Series-Konsolen zu veröffentlichen. Gleichzeitig könnte Konamis Silent Hill 2 Remake nach Ablauf der zeitlichen Exklusivität im Oktober 2025 ebenfalls auf weitere Plattformen kommen.

Die Gerüchte sorgen für Aufsehen, da beide Spiele bislang als feste Größen im PlayStation-Ökosystem galten. Doch offenbar wollen Publisher Square Enix und Konami ihre Erfolgsmarken breiter aufstellen.

Final Fantasy VII Rebirth auf Switch 2 und Xbox

NateTheHate erklärte via Reddit.com, dass Square Enix an einer Umsetzung von Final Fantasy VII Rebirth für Xbox und Switch 2 arbeitet.

Switch 2-Version: soll DLSS-Technologie nutzen, ähnlich wie Star Wars Outlaws, um trotz der begrenzten Hardware starke Performance zu ermöglichen.

soll nutzen, ähnlich wie Star Wars Outlaws, um trotz der begrenzten Hardware starke Performance zu ermöglichen. Xbox-Version: könnte bereits 2026 erscheinen, womöglich kurz nach der Switch 2-Portierung (oder zeitgleich).

Zuvor wird allerdings Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 erwartet – laut Insider im Winter 2025, vermutlich mit Ankündigung in einer kommenden Nintendo Direct. Die Xbox Series-Version wurde bereits für Winter 2025 angekündigt. Nachdem Final Fantasy 16 eher weniger erfolgreich war, wird es spannend, wie ich das Remake von FF7 auf den Xbox-Konsolen ankommen wird.

Silent Hill 2 Remake: Xbox-Version bereits im Oktober 2025?

Auch das von Bloober Team entwickelte Silent Hill 2 Remake könnte bald neue Plattformen erreichen. Der Horror-Klassiker erschien im Oktober 2024 zunächst nur für PS5 und PC.

Insider stellte klar (was wir allerdings schon vorher wussten): „Eine Ankündigung für weitere Plattformen kann erst erfolgen, wenn der Exklusivdeal mit Sony im Oktober 2025 endet.“

Damit erscheint ein Xbox-Port sehr wahrscheinlich. Ob auch eine Switch 2-Version folgt, bleibt offen. Die Umsetzung mit Unreal Engine 5 könnte für Nintendos Hardware zu anspruchsvoll sein. Das Remake verkaufte sich schnell über 2 Millionen Mal und wurde für seine dichte Atmosphäre, modernen Look und stimmige Musik gefeiert. Ein Xbox-Release würde die Reichweite des Spiels vergrößern.

Neben diesen beiden Blockbustern erwähnte der Insider auch erneut ein Dragon Quest VII Remake, ohne jedoch Details oder ein Zeitfenster zu nennen. Square Enix scheint parallel an mehreren Neuauflagen seiner größten Marken zu arbeiten.

Mehr Spiele für mehr Plattformen

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnten zwei der größten Exklusivtitel der letzten Jahre bald deutlich mehr Spieler erreichen. Final Fantasy VII Rebirth würde 2026 mit Switch 2 und Xbox ein neues Publikum gewinnen, während das Silent Hill 2 Remake nach Ende der PlayStation-Bindung ebenfalls multiplattformfähig wird.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts, doch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Square Enix und Konami ihre Hits nicht länger nur auf Sony-Konsolen beschränken.

