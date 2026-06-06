Blood Message setzt auf Story, Überlebenskampf und die späte Tang-Dynastie

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

NetEase Games und Entwickler 24 Entertainment Lin’an haben einen neuen Story-Trailer zu Blood Message veröffentlicht. Das rund dreiminütige Video liefert nicht nur weitere Einblicke in die Handlung, sondern zeigt auch erstmals neue Kampfszenen und verschiedene Schauplätze des kommenden Action-Adventures. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass das Spiel im Rahmen der Summer Game Fest 2026 Play Days erstmals von Pressevertretern angespielt werden kann.

Mit Blood Message wagt sich NetEase auf neues Terrain. Das Projekt wird als erster AAA-Singleplayer-Titel des Unternehmens beschrieben und setzt vollständig auf eine lineare, stark erzählte Einzelspieler-Erfahrung. Statt auf Multiplayer-Elemente oder offene Spielwelten konzentriert sich das Spiel auf eine intensive Geschichte, cineastische Inszenierung und herausfordernde Überlebenskämpfe.

Die Handlung von Blood Message spielt im Jahr 848 n. Chr. während der späten Tang-Dynastie. Spieler übernehmen die Rolle eines namenlosen Boten, dessen Mission über das Schicksal seiner Heimat entscheiden könnte. Gemeinsam mit seinem Sohn begibt er sich auf eine gefährliche Reise durch feindliches Gebiet, um eine wichtige Nachricht in das Herz des Reiches zu bringen.

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Die Entwickler nutzen die historische Kulisse nicht nur als Hintergrund für die Handlung. Vielmehr soll die Kultur, Geschichte und Tradition dieser Epoche aktiv in die Erzählung eingebunden werden. Dadurch entsteht ein Setting, das sich deutlich von vielen anderen Action-Adventures unterscheidet und einen selten genutzten Abschnitt der Weltgeschichte in den Mittelpunkt rückt.

Über 1.000 Meilen voller Gefahren

Die Reise des Protagonisten führt durch einige der unwirtlichsten Regionen Ost- und Zentralasiens. Im Verlauf des Abenteuers durchqueren die Figuren weitläufige Wüsten, raue Wildnisgebiete und gefährliche Grenzregionen.

Dabei stellen nicht nur feindliche Soldaten eine Bedrohung dar. Auch die Natur selbst wird zu einem Gegner. Brutale Belagerungen, lebensfeindliche Umgebungen und eine scheinbar aussichtslose Lage begleiten den Boten und seinen Sohn auf ihrem Weg nach Chang’an, dem damaligen Zentrum der Tang-Dynastie.

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Der neue Trailer verdeutlicht dabei immer wieder, dass die Geschichte nicht nur von Krieg und Überleben handelt. Im Mittelpunkt stehen ebenso Loyalität, Familie, Ehre und Opferbereitschaft. Diese Themen scheinen einen zentralen Bestandteil der Erzählung zu bilden.

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Kämpfe zwischen Stealth und Survival

Neben der Handlung liefert der Trailer auch neue Eindrücke vom Gameplay. Blood Message kombiniert intensive Nahkämpfe mit Stealth- und Survival-Elementen. Spieler müssen ihre Umgebung beobachten, Gefahren einschätzen und in kritischen Situationen ums Überleben kämpfen.

Die Kämpfe wirken dabei bewusst bodenständig und direkt. Statt übernatürlicher Fähigkeiten oder fantastischer Kreaturen steht der Überlebenskampf eines gewöhnlichen Menschen im Vordergrund. Genau dieser Ansatz könnte für zusätzliche Spannung sorgen und die emotionale Wirkung der Geschichte verstärken.

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Unreal Engine 5 als technische Grundlage

Technisch basiert Blood Message auf der Unreal Engine 5, die durch studioeigene Werkzeuge und Technologien erweitert wird. Bereits der neue Trailer zeigt detaillierte Landschaften, atmosphärische Lichtstimmungen und beeindruckende Kulissen, die von realen Regionen Ost- und Zentralasiens inspiriert wurden.

Besonders Orte wie Dunhuang dienen als Vorbild für die Spielwelt und verleihen dem Abenteuer eine unverwechselbare visuelle Identität.

Mit Blood Message verfolgt NetEase Games einen deutlich anderen Ansatz als bei vielen seiner bisherigen Veröffentlichungen. Statt auf Live-Service-Strukturen oder Multiplayer-Komponenten setzt das Studio auf eine fokussierte Einzelspieler-Erfahrung mit starker narrativer Ausrichtung.

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Der neue Story-Trailer macht deutlich, dass die Entwickler eine emotionale Reise erzählen möchten, die historische Einflüsse mit Survival-Gameplay und cineastischer Inszenierung verbindet. Wie erfolgreich dieser Ansatz am Ende sein wird, bleibt abzuwarten. Das Interesse vieler Spieler dürfte nach den neuesten Eindrücken jedoch deutlich gestiegen sein.