Where Winds Meet: Boss-Guide für Murong Yuan

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Bosskampf gegen Murong Yuan gehört zu den komplexeren Begegnungen in Where Winds Meet. Er ist Teil der Questreihe Jinming Pool: Petalfall Banquet und findet im Jadewood Court in Kaifeng statt. Spieler müssen sich auf einen zweiphasigen Kampf einstellen, der sowohl präzises Parieren als auch geschickte Zielwahl erfordert. Besonders die zweite Phase mit dem hölzernen Adler („Wooden Eagle“) bringt zusätzliche Herausforderungen.

Fundort

Murong Yuan wird am Ende der genannten Questreihe konfrontiert. Die Arena liegt im Nordkaiserlichen Garten von Kaifeng. Der Schauplatz ist offen und bietet genügend Raum für Bewegung, was wichtig ist, da die zweite Phase durch zusätzliche Gegner und großflächige Angriffe geprägt ist.

Phase Eins: Murong Yuan allein

In der ersten Phase kämpft Murong Yuan ohne Unterstützung.

Angriffsmuster: Sie setzt schnelle Schwertkombinationen ein, die meist mehrere Schläge umfassen. Viele dieser Attacken sind parierbar, erfordern jedoch präzises Timing.

Rote Attacken: Einzelne Sprungangriffe oder kraftvolle Schläge sind durch den roten Glow markiert. Wer diese pariert, fügt ihrer Qi-Leiste erheblichen Schaden zu.

Strategie: Spieler sollten defensiv bleiben, ihre Bewegungen beobachten und gezielt kontern. Es ist ratsam, nicht zu viele Angriffe gleichzeitig zu parieren, sondern auf die klar erkennbaren roten Attacken zu warten.

Phase Zwei: Murong Yuan mit dem Wooden Eagle

Nach der Hälfte ihrer Lebensleiste ruft Murong Yuan den Wooden Eagle zur Unterstützung.

Neue Bedrohung: Der Adler greift unabhängig an und zwingt Spieler, ihre Aufmerksamkeit zu teilen.

Arena-Kontrolle: Der Kampf wird chaotischer, da die Angriffe von Yuan und dem Adler kombiniert auftreten.

Adds: Der Wooden Eagle verhält sich wie ein eigenständiger Gegner. Viele Spieler konzentrieren sich zuerst auf ihn, um den Druck zu reduzieren.

Strategie: Zielwahl ist entscheidend. Wer den Adler früh ausschaltet, kann sich anschließend wieder voll auf Murong Yuan konzentrieren.

Angriffsmuster im Detail

Schwertkombos: Mehrere schnelle Schläge, die schwer zu unterbrechen sind. Am besten defensiv bleiben und auf das Ende der Kombo warten.

Sprungangriffe: Mit einem hohen Sprung und einem kraftvollen Schlag versucht sie, Spieler zu überwältigen. Diese Attacken sind parierbar.

Goldene Attacke: Murong Yuan setzt gelegentlich eine goldene Attacke ein, die großflächigen Schaden verursacht. Hier ist Ausweichen meist sicherer als Parieren.

Wooden Eagle-Angriffe: Der Adler setzt auf Sturzflüge und Flächenangriffe. Diese sind schwer vorhersehbar, lassen sich aber durch Bewegung und Distanz kontrollieren.

Strategische Hinweise

Parieren üben: Der Kampf ist stark auf Deflection ausgelegt. Wer die Muster erkennt, kann Murong Yuan effektiv schwächen. Adds kontrollieren: Der Wooden Eagle sollte früh bekämpft werden, um den Überblick zu behalten. Distanz halten: Bei großflächigen Angriffen ist Ausweichen sicherer als Parieren. Geduld bewahren: Der Kampf ist lang und bestraft überhastete Aktionen. Heilung klug einsetzen: Heilgegenstände sollten für die zweite Phase aufbewahrt werden, in der die Angriffe intensiver werden. Schwierigkeitsgrad beachten: Auf höheren Stufen gilt Murong Yuan als besonders fordernd. Wer Probleme hat, kann den Schwierigkeitsgrad senken oder mit besserem Gear zurückkehren.

Bedeutung des Kampfes

Der Kampf gegen Murong Yuan ist ein Beispiel für die Art von Bossdesign, die Where Winds Meet auszeichnet. Er kombiniert klassische Nahkampfmuster mit zusätzlichen Bedrohungen durch Adds. Spieler müssen flexibel bleiben, ihre Parierfähigkeiten perfektionieren und gleichzeitig mehrere Gegner kontrollieren.

Zusammenfassung

Murong Yuan ist ein zweiphasiger Boss, der Spieler zwingt, präzise zu parieren und gleichzeitig den Wooden Eagle zu kontrollieren. Die Kombination aus schnellen Angriffen und der Unterstützung durch den Adler macht den Kampf komplex und fordert Geduld sowie strategisches Vorgehen.

Mit der richtigen Strategie – Fokus auf Adds, gezielte Paraden und kluges Ressourcenmanagement – lässt sich dieser Kampf meistern. Murong Yuan bleibt damit ein Prüfstein für alle, die die Kampfmechanik von Where Winds Meet vollständig nutzen möchten.

