Boss-Guide für Where Winds Meet: So besiegst du Elder Gongsun

Elder Gongsun in Where Winds Meet ist leicht zu übersehen, da er nicht wie ein typischer Boss markiert ist, der den Weg versperrt. Du triffst ihn im Rahmen der Hauptstory, sobald du den General’s Shrine erreichst. Dort wirst du von Ruby für ein Kampfsport-Turnier angemeldet, um einen Preis zu gewinnen. Während du theoretisch nur einen Gegner für die Story besiegen musst, lohnt es sich, die Umgebung zu erkunden.

Durch das Annehmen der Quest „More Than Meets The Eye“ (Mehr als das Auge sieht) wirst du auf die Nebenarena aufmerksam. Ein weinendes Kind beklagt sich, dass niemand die Gegner dort besiegen kann. Wenn du die Herausforderung annimmst, wirst du feststellen, dass die Kinder zwar flink sind, aber Elder Gongsun das wahre Hindernis darstellt. Sprich ihn an, um das Sparring zu beginnen – aber sei gewarnt: Er wird dich beim ersten Versuch wahrscheinlich vernichten.

Die Regeln des Sparrings

Der Kampf gegen Gongsun unterscheidet sich fundamental von Kämpfen in der offenen Welt gegen Banditen oder Monster. Es ist ein Sparring-Match. Das bedeutet:

Chancengleichheit: Deine legendären Waffen und deine Ausrüstung spielen keine Rolle. Du bekommst ein Holzschwert und ein vorgefertigtes Set an Martial-Arts-Fähigkeiten. Es kommt also zu 100 % auf dein Können an, nicht auf deine Charakterwerte (Stats).

Das Ziel: Du kannst ihn nicht töten. Du musst seine Qi-Leiste (den blauen Balken unter der Gesundheit) fünfmal vollständig entleeren. Jedes Mal, wenn die Leiste leer ist, gilt dies als ein „Punkt".

Die Gefahr: Auch du hast eine Qi-Leiste. Wenn diese leer ist, bist du wehrlos und verlierst das Match extrem schnell. Da sich Qi in diesem Modus nur sehr langsam regeneriert, ist Ressourcenmanagement der Schlüssel zum Sieg.

Phase 1: Paraden

Sobald der Kampf beginnt, wirst du merken, dass Gongsun fast keine Öffnungen bietet. Er verlässt sich auf schnelle Tritte und Faustschläge.

Angriff und Gegenangriff: Wenn du ihn einfach mit Angriffen eindeckst, wird er fast alles blocken oder abwehren. Das Fiese daran: Direkt nach einer Abwehr startet er einen extrem schnellen Konterangriff.

Wenn du ihn einfach mit Angriffen eindeckst, wird er fast alles blocken oder abwehren. Das Fiese daran: Direkt nach einer Abwehr startet er einen extrem schnellen Konterangriff. Die Strategie: Du musst diesen Rhythmus akzeptieren. Greife an, warte auf seinen Block und sei sofort bereit, seinen Konter zu parieren . Erfolgreiches Parieren fügt seinem Qi massiven Schaden zu. Es ist ein Hin und Her, wie ein Ping-Pong-Spiel. Wer zuerst zuckt oder das Timing verfehlt, verliert Qi.

Die Wirbel-Attacke: Gelegentlich nutzt er eine drehende Kick-Kombo. Diese besteht aus so vielen schnellen Treffern, dass es extrem schwer ist, alle perfekt zu parieren. Hier ist es oft klüger, nach hinten auszuweichen und zu warten, bis er ins Leere getreten hat, um ihm dann in den Rücken zu fallen.

Phase 2: Pfahlsprünge und Heilung unterbrechen

Um den Kampf zu variieren, nutzt Gongsun die hölzernen Pfähle der Arena und seine innere Energie. Hier musst du genau auf die Farben der Angriffe achten.

Der Pfahlsprung

Gongsun springt auf die hohen Pfähle und stürzt sich von dort auf dich herab. Es gibt zwei Varianten, die du blitzschnell unterscheiden musst:

Der Frosch (Roter Angriff): Er nimmt eine Pose ein, die an einen Frosch erinnert, und leuchtet dabei rot.

Reaktion: Bleib stehen und pariere im Moment des Aufpralls. Dies verursacht enormen Schaden an seiner Haltung.

Der goldene Tritt: Er kommt mit einem Tritt herunter, der golden leuchtet.

Reaktion: Dieser Angriff ist nicht blockbar. Du musst ausweichen. Ein perfektes Ausweichen verlangsamt kurzzeitig die Zeit (Time Slow), was dir ein Fenster für 1-2 freie Treffer gibt.

Qi-Regeneration

Das Frustrierende an diesem Boss ist seine Fähigkeit zur Erholung. Wenn du ihm Abstand gewährst, beginnt er, seine Arme in fließenden Bewegungen zu schwingen. Dabei füllt sich seine Qi-Leiste rapide wieder auf. Wenn du das zulässt, war der ganze Kampf umsonst.

Die Lösung: Aggression! Normale leichte Angriffe unterbrechen diese Animation oft nicht, da er eine hohe Standfestigkeit hat. Du musst sofort schwere Angriffe oder deine Martial-Arts-Skills einsetzen. Diese verbrauchen zwar dein eigenes Qi, sind aber notwendig, um ihn ins Stolpern zu bringen und die Heilung zu stoppen.

Warum sich der Aufwand lohnt

Vielleicht fragst du dich nach der zehnten Niederlage: „Muss ich das wirklich tun?“ Für die Quest selbst: Nein. Du erhältst sogar ein Achievement, wenn du gegen ihn verlierst, was unterstreicht, dass er als „Lehrmeister“ gedacht ist.

Aber der Sieg bringt eine der besten Belohnungen im frühen Spiel:

Affinity-System: Elder Gongsun wird dein „Freund“. Beschwörung: Das ist der Hauptpreis. Sobald du ihn besiegt hast, kannst du Gongsun in späteren, schwierigen Bosskämpfen in der offenen Welt als Verbündeten rufen. Wenn du siehst, wie stark er im Duell war, kannst du dir vorstellen, wie hilfreich er gegen Monster und Banditen ist. Er ist ein „Tank“ und Schadensausteiler.

