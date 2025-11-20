Boss-Guide: So besiegst du Qianye in Where Winds Meet

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du dachtest, der Heartseeker wäre eine Herausforderung gewesen, dann mach dich bereit für eine Lektion in Demut. Qianye, die Hexe, ist der zweite große „Story-Blocker“ in Where Winds Meet und für viele Spieler der Punkt, an dem der Schwierigkeitsgrad sprunghaft ansteigt. Dieser Kampf ist ein cinematisches Spektakel, das dich durch verschiedene Dimensionen jagt und deine Fähigkeit zu parieren bis aufs Äußerste testet.

Dieser Guide führt dich durch den „Spiegel“, erklärt die Phasen des Kampfes und zeigt dir, wie du ihre magischen Angriffe gegen sie verwendest.

Fundort und Vorbereitung

Du triffst auf Qianye am Ende der langen Hauptquest „For Whom Does He Return“. Sie ist die Verantwortliche für das magische Siegel, das das Dorf Blissful Retreat gefangen hält.

Der Schauplatz: Der Kampf beginnt in der normalen Welt, verlagert sich aber später in eine „Spiegeldimension“ (Mirror World).

Der Kampf beginnt in der normalen Welt, verlagert sich aber später in eine „Spiegeldimension“ (Mirror World). Vorbereitung: Waffen-Upgrade: Stelle sicher, dass deine Hauptwaffe so weit wie möglich aufgewertet ist. Du brauchst den Schaden (DPS), um die Phasenübergänge kurz zu halten. Skill-Check: Rüste die Mystic Art „Meridian Touch“ aus (oder behalte sie im Hinterkopf, falls sie automatisch verfügbar ist). Sie ist essenziell für Phase 2. Heilung: Nimm so viele Heiltränke mit wie möglich. Der Kampf ist lang.



Phase 1

Der Kampf beginnt gegen die „rote“ Version von Qianye. Wenn du den Heartseeker bereits besiegt hast, wird dir einiges bekannt vorkommen, aber Qianye ist schneller und aggressiver.

Das Sensen-Duell: Sie nutzt weite, schwingende Angriffe mit ihrer riesigen Sense. Diese sind relativ gut telegrafiert (erkennbar). Strategie: Versuche hier nicht wild auszuweichen. Konzentriere dich auf das Parieren . Jeder erfolgreiche Block leert ihren Qi-Balken. Wenn ihr Qi gebrochen ist, kannst du massiven Schaden anrichten.

Sie nutzt weite, schwingende Angriffe mit ihrer riesigen Sense. Diese sind relativ gut telegrafiert (erkennbar). Die 5-Schlag-Kombo: Ihr gefährlichster Move in dieser Phase. Sie lädt kurz auf (ihre Klinge blitzt oft rot) und entfesselt dann fünf brutale Schläge hintereinander. Die Gefahr: Die ersten vier Schläge sind extrem schnell, der fünfte kommt leicht verzögert. Alle sind „Rote Angriffe“ – das heißt, du kannst sie nicht einfach blocken, du musst sie parieren oder ihnen perfekt ausweichen. Lösung: Wenn du das Timing für das Parieren aller 5 Schläge nicht hast, springe weg und bringe Distanz zwischen euch, sobald die Kombo startet.

Ihr gefährlichster Move in dieser Phase. Sie lädt kurz auf (ihre Klinge blitzt oft rot) und entfesselt dann fünf brutale Schläge hintereinander.

Phase 2

Sobald du ihre erste Lebensleiste (oder ca. 50 % ihrer Gesamtgesundheit, je nach Version) geleert hast, schlägt sie auf den Boden und zieht dich in eine alternative Dimension. Hier triffst du auf ihre „weiße“, geisterhafte Form.

