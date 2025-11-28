Where Winds Meet: Boss-Guide für Ye Wanshan

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Where Winds Meet präsentiert eine weitreichende Welt, in der Spieler auf zahlreiche Quests und anspruchsvolle Bossbegegnungen treffen. Eine dieser zentralen Herausforderungen ist der Kampf gegen Ye Wanshan, der im Rahmen der Questreihe „Bodhi-Meer-Trommeln“ stattfindet. Diese Begegnung erfordert ein präzises Verständnis der Kampfmechaniken und eine effektive Nutzung des Ablenksystems. Dieser detaillierte Leitfaden erläutert die notwendigen Schritte zur Vorbereitung und die spezifischen Strategien für beide Kampfphasen.

Anreise und Aktivierung des Kampfes

Der Zugang zum Kampfgebiet beginnt im Bodhi-Meer, das sich im nördlichen Bereich der Qinghe-Region, genauer im Sundara Land, befindet. Das Bodhi-Meer ist ein von dichtem Nebel durchzogener Sumpf, dessen Inneres aus der Ferne kaum sichtbar ist.

Navigation im Sumpf

Die Fortbewegung im Bodhi-Meer ist erschwert; die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und die Sprunghöhe auf einen einzigen Satz begrenzt. Eine primäre Gefahr stellen Krokodile dar, die im trüben Wasser lauern. Es wird empfohlen, den Wind-Sinn zur frühzeitigen Erkennung dieser Feinde zu nutzen, da Ausweichen und Springen bei ihrer Annäherung im Sumpfgebiet nicht möglich sind.

Die Trommel-Mechanik

Um Ye Wanshan zu erreichen, musst Du drei versteckte Trommeln in der Umgebung läuten. Die Position dieser Trommeln wird weder auf der Karte noch durch den Wind-Sinn (aus der Ferne) angezeigt. Die Lokalisierung erfolgt über akustische Hinweise: Ein HUD-Element zeigt die Richtung an, aus der die Schallwellen der Trommeln kommen.

Besondere Vorsicht ist bei den lokalen Gegnern geboten: Nach ihrer Niederlage erwachen sie kurzzeitig wieder und führen eine Reihe von Attacken aus, bevor sie permanent besiegt sind. Nachdem alle drei Trommeln geläutet wurden, erfolgt die automatische Versetzung in die separate Kampfzone, ein ruiniertes Dorf, das zum Heldengrab führt, dem eigentlichen Austragungsort des Bosskampfes.

Phase Eins: Reiterkampf und Ablenk-Timing

Nach dem Betreten der Arena beginnt die Konfrontation. Ye Wanshan kämpft beritten, wobei das Pferd und der Reiter eine gemeinsame Gesundheitsleiste teilen. Die hohe Mobilität des Gegners ist charakteristisch für diese Phase.

Vorbereitung und Fernkampf

Aufgrund der ständigen Bewegung von Ye Wanshan kann die Nutzung von Fernkampfwaffen, insbesondere Feuerpfeilen, effektiv sein, um kontinuierlichen Brandschaden aufzubauen, während er sich durch die Arena bewegt.

Schlüsselattacken der Phase Eins

Glaive-Angriffe im Vorbeireiten: Ye Wanshan führt oft einen schnellen Hieb im Dash aus, der gelegentlich durch zwei weitere Schläge oder einen schweren Aufwärtshieb abgeschlossen wird. Eine präzise Ablenkung (Deflect) ist hier essenziell. Glühend Roter Angriff (Red Glowing Attack): Dies ist der wichtigste Mechanismus für die Qi-Reduktion. Ye Wanshan hält inne, lädt seine Waffen auf und schlägt dann mit beiden gleichzeitig zu. Das Ablenk-Timing ist kritisch: Die Ablenkung muss unmittelbar nach dem visuellen Aufleuchten des roten Blitzes erfolgen. Ein erfolgreicher Konter reduziert seine Haltung (Qi-Leiste) erheblich und ermöglicht Dir eine beträchtliche Schadenszufügung.

Phase Zwei: Die Feuermetamorphose und Goldene Angriffe

Die zweite Phase wird ausgelöst, sobald die erste Gesundheitsleiste des Bosses auf null reduziert ist. Ye Wanshan und sein Pferd werden von Flammen umhüllt, was die Visualisierung seiner Bewegungen erschwert und allen folgenden Angriffen Feuerschaden hinzufügt.

Der Goldene Angriff

Die zentrale Herausforderung in Phase Zwei ist die Einführung eines Goldenen Angriffs, der weder geblockt noch abgelenkt werden kann und zwingend ein Ausweichen erfordert. Ye Wanshan springt hierbei mit dem Pferd hoch und wirft seine Glaive auf Deine Position, gefolgt von einem zweiten Aufprall. Da keine goldene Blitzwarnung erfolgt, ist die Beobachtung der Animation des Sprungs entscheidend für das korrekte Ausweich-Timing.

Erweiterte Rote Angriffe der Phase Zwei

Feuriger Sprung-Schlag: Ye Wanshan springt in die Luft und schlägt mit einer großen Flammenwelle auf den Boden. Das Ablenk-Timing entspricht dem der Phase Eins: Konter kurz nach dem Aufblitzen der roten Aura. Modifizierter Ansturm: Der Ansturm-Angriff bleibt erhalten, ist nun aber mit Feuereffekten versehen und wird durch eine rote Aura signalisiert. Die Ablenkung muss zeitgleich mit dem Aufprall des Angriffs erfolgen.

Die Strategie in dieser Phase fokussiert sich darauf, den Goldenen Angriff konsequent zu umgehen und die Roten Angriffe für Ablenkungen zu nutzen, um die Qi-Leiste schnell zu brechen. Das Brechen der Haltung ermöglicht die beste Gelegenheit zur Schadenszufügung und minimiert die Dauer der Konfrontation.

Abschluss der Quest

Nach dem Sieg über Ye Wanshan wird die maligne Aura des Bodhi-Meeres aufgelöst, und die volle Bewegungsfreiheit (inklusive normaler Sprunghöhe) wird wiederhergestellt. Der Questabschluss erfolgt durch das Betreten des freigeschalteten Turms. Als Belohnung erhältst Du eine neue Leichtgewichts-Mystik-Fertigkeit und Ye Wanshans Dolch, der für eine Folgequest bei einem seiner Anhänger verwendet werden kann.

