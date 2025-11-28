Where Winds Meet: Boss-Guide für den Puppeteer

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Puppenspieler Sheng Wu ist einer der ersten Weltbosse, denen Du in Where Winds Meet begegnen kannst. Er befindet sich in der Region Qinghe und stellt, obwohl er als einer der einfacheren Weltbosse gilt, eine ernstzunehmende Herausforderung dar, wenn Du unvorbereitet in den Kampf gehst. Ein tiefes Verständnis seiner Hellebarden-Angriffsmuster und Phasenübergänge ist entscheidend für den Erfolg.

Dieser Leitfaden bietet eine detaillierte Analyse der Kampfmechaniken und die notwendigen Strategien, um den Puppenspieler Sheng Wu zu besiegen.

Fundort

Puppenspieler Sheng Wu ist im Nordosten der Region Qinghe zu finden. Sein Standort liegt etwa auf halber Strecke zwischen der Bambus-Zuflucht (Bamboo Abode) und dem Schlachtgrat-Hang (Battlecrest Slope), eingebettet in die Grüne Wildnis (Verdant Wilds).

Um die Anreise zu beschleunigen, kannst Du folgende Grenzsteine (Boundary Stones) in der Nähe nutzen: die Ruinen des Nördlichen Schwurs (Northern Vow Ruins), den Nördlichen Bambushain (Northern Bamboo Grove) oder die Grenze der Bambus-Zuflucht (Bamboo Retreat Boundary Stone).

Phase Eins: Hellebarden-Attacken und Defensive

In der ersten Phase setzt der Puppenspieler Sheng Wu seine Hellebarde für eine Reihe von Schwung- und Stichangriffen ein. Die Beherrschung des Ablenk-Timings ist hier essenziell, auch wenn einige Kombinationen besser durch Ausweichen konterkariert werden.

Wesentliche Angriffe der Phase Eins

Einfacher Stoß: Ein direkter Vorwärtsstoß. Dieser Angriff ist relativ leicht abzuwehren. Beachte, dass er diesen Stoß gelegentlich ein zweites Mal wiederholen kann.

Ein direkter Vorwärtsstoß. Dieser Angriff ist relativ leicht abzuwehren. Beachte, dass er diesen Stoß gelegentlich ein wiederholen kann. Haupt-Kombo: Eine längere Angriffskette, bestehend aus zwei Vorwärtsschlägen, einem Wirbelschlag und weiteren zwei vertikalen Schwungattacken. Aufgrund der Komplexität ist es schwierig, jeden Treffer dieser Kombo erfolgreich abzuwehren. Es wird empfohlen, diese Kombination vollständig zu umgehen .

Eine längere Angriffskette, bestehend aus zwei Vorwärtsschlägen, einem Wirbelschlag und weiteren zwei vertikalen Schwungattacken. Aufgrund der Komplexität ist es schwierig, jeden Treffer dieser Kombo erfolgreich abzuwehren. Es wird empfohlen, diese Kombination vollständig zu . Goldener Angriff (Unblockable): Sheng Wu lädt kurz auf, springt in die Luft und stürzt sich mit seiner Hellebarde in einer Hochschaden-Flächenattacke auf Dich. Da Goldene Angriffe weder geblockt noch abgewehrt werden können, musst Du diesen Angriff unbedingt ausweichen .

Sheng Wu lädt kurz auf, springt in die Luft und stürzt sich mit seiner Hellebarde in einer Hochschaden-Flächenattacke auf Dich. Da Goldene Angriffe weder geblockt noch abgewehrt werden können, diesen Angriff unbedingt . Luft-Schlag: Der Boss wirbelt in die Luft, bevor er seine Waffe mit voller Wucht auf den Boden schlägt. Der Ablenk-Zeitpunkt liegt kurz bevor die Hellebarde den Boden berührt. Eine erfolgreiche Ablenkung verschafft Dir eine Kontermöglichkeit.

Defensivverhalten

Sheng Wu agiert oft defensiver als andere Bosse. Er hält seine Hellebarde vor sich, um Schaden zu blocken – obwohl Du ihn in diesem Zustand immer noch treffen kannst, erleidet er weniger Schaden. Sei vorsichtig, wenn Du ihn während der Blockade attackierst: Er könnte seine Waffe vorstoßen und Dich treffen. Zudem nutzt er Ausweichrollen, um seine Position neu auszurichten.

Phase Zwei: Marionetten und Erweiterte Mechaniken

Nachdem Du seine erste Gesundheitsleiste auf null reduziert hast, erfolgt der Phasenübergang mit der Beschwörung von zwei kleineren Marionetten-Minions.

Bevor Du dem Puppenspieler wieder vollen Schaden zufügen kannst, musst Du diese beiden kleineren Gegner besiegen. Die Minions sind in ihren Angriffen auf die Richtung beschränkt, in die sie blicken, können aber in der Hektik des Kampfes dennoch gefährlich sein.

Sobald die Minions besiegt sind, erlangt der Puppenspieler neue und modifizierte Angriffe:

Erweiterte Haupt-Kombo: Der Boss beginnt mit einer neuen Haupt-Kombo, die aus einem weitreichenden Wirbeln und Schlagen seiner Waffe besteht und einen großen Wirkungsbereich abdeckt. Wie zuvor ist das Ausweichen bei dieser Kombo die sicherere Option, falls Du Dir Deines Ablenk-Timings nicht absolut sicher bist.

Der Boss beginnt mit einer neuen Haupt-Kombo, die aus einem weitreichenden Wirbeln und Schlagen seiner Waffe besteht und einen großen Wirkungsbereich abdeckt. Wie zuvor ist das Ausweichen bei dieser Kombo die sicherere Option, falls Du Dir Deines Ablenk-Timings nicht absolut sicher bist. Roter Ablenk-Angriff: Sheng Wu lädt seine Hellebarde kurz auf, stürmt auf Dich zu und führt einen Sprungangriff aus. Dies ist ein Roter Angriff und somit ablenkbar. Eine erfolgreiche Ablenkung dieser Attacke reduziert seine Qi-Leiste massiv und bietet Dir eine hervorragende Gelegenheit zum Konter.

Sheng Wu lädt seine Hellebarde kurz auf, stürmt auf Dich zu und führt einen Sprungangriff aus. Dies ist ein und somit ablenkbar. Eine erfolgreiche dieser Attacke reduziert seine Qi-Leiste massiv und bietet Dir eine hervorragende Gelegenheit zum Konter. Wirbelwind-Attacke: Der Puppenspieler lässt seine Hellebarde über seinem Kopf rotieren, wodurch ein Wirbelwind entsteht, der Dich zu ihm hinzieht. Um diesem Angriff zu entgehen, nutze die mystische Kunst Wolken-Schritt ( Mystic Art Cloud Step ), um auf seinen Kopf zu springen und der Sogwirkung zu entgehen.

Der Puppenspieler lässt seine Hellebarde über seinem Kopf rotieren, wodurch ein Wirbelwind entsteht, der Dich zu ihm hinzieht. Um diesem Angriff zu entgehen, nutze die mystische Kunst ( ), um auf seinen Kopf zu springen und der Sogwirkung zu entgehen. Bestrafbare Dreier-Slam-Attacke: Einer der gefährlichsten, aber zugleich am einfachsten zu konternden Angriffe. Mit nur geringer Vorbereitung führt der Boss drei schnelle Überkopfschläge mit einem sehr konstanten Rhythmus aus. Dieses konsistente Timing erleichtert das Parieren aller drei Treffer in Folge. Allerdings führt eine einzige verpasste Ablenkung zu erheblichem Schaden. Nutze diesen Angriff gezielt, um seine Qi-Leiste vollständig zu brechen.

Zusammenfassung

Der Kampf gegen Puppenspieler Sheng Wu erfordert eine ausgewogene Strategie aus präziser Ablenkung und zeitgerechtem Ausweichen. In Phase Eins liegt der Fokus auf der Schadensvermeidung der langen Kombos und dem Kontern des Roten Angriffs. In Phase Zwei wird der Kampf durch die Minion-Mechanik unterbrochen, und die neuen Angriffe wie der Wirbelwind erfordern spezielle Fähigkeiten (Wolken-Schritt) zur Bewältigung. Durch das Meistern der Dreier-Slam-Kette kannst Du seine Haltung schnell unterbrechen und den Kampf zügig beenden.

