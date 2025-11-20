DailyGame
DailyGame - Game-Guides - Boss-Guide: So besiegst du den Snake Doctor in Where Winds Meet
4 Min. lesen
Ausführliche Anleitung

Boss-Guide: So besiegst du den Snake Doctor in Where Winds Meet

In diesem ausfühlichem Guide zeigen wir, wie du den Snake Doctor in Where Winds Meet einfach schlagen kannst.

i Boss-Guide: So besiegst du den Snake Doctor in Where Winds Meet
Artikel von Tim +

Dieser Guide für Where Winds Meet führt dich sicher zu seinem Versteck, erklärt die beste Ausrüstung gegen seine Gifte und zeigt dir, warum im Kampf gegen ihn die Flucht nach vorn oft die sicherste Option ist.

So findest du den Boss in Where Winds Meet

Da der Snake Doctor ein World Boss ist, stolperst du nicht automatisch durch eine Hauptquest über ihn. Du musst ihn aktiv suchen.

  • Das Gebiet: Reise in den Süden der Region Qinghe. Dein Ziel ist das Gebiet um den Encircling Lake (Umzingelnder See).
  • Der Startpunkt: Beginne deine Suche am Encircling Lake Boundary Stone.
  • Der Pfad: Folge dem Weg vom Stein aus nach Nordwesten. Du wirst bald auf ein Banditenlager stoßen. Kämpfe dich durch oder schleiche daran vorbei.
  • Die Höhle: Halte dich im Bereich des Banditenlagers rechts. Dort findest du einen unscheinbaren Höhleneingang, der in den Untergrund führt. Tief unten in dieser Höhle wartet der Doktor.

Vorbereitung

Bevor du das Schwert ziehst, musst du deine Ausrüstung überprüfen. Die Hauptmechanik dieses Kampfes ist Gift. Wirst du getroffen, erleidest du nicht nur direkten Schaden, sondern bekommst einen „Damage over Time“ (DoT) Effekt, der deine Lebensleiste über Zeit rasant schmelzen lässt.

Empfohlenes Item: Der Panacea Fan (Allheilmittel-Fächer). Dieses Item ist in diesem Kampf fast unverzichtbar. Es erlaubt dir, negative Statuseffekte zu heilen. Auch der Soulshade Umbrella kann helfen, Schaden zu mitigieren. Wenn du ohne Möglichkeit zur Entgiftung in diesen Kampf gehst, wirst du mehr Zeit mit dem Trinken von Heiltränken verbringen als mit Kämpfen.

Phase 1: Stabkampf

Der Snake Doctor ist ein Meister der Täuschung. Er nutzt einen langen Kampfstab, aber sein Kampfstil unterscheidet sich deutlich von anderen Kriegern.

  • Verzögerte Angriffe (Wind-ups): Das Tückischste an ihm sind seine Animationen. Er holt zum Schlag aus, hält die Pose aber einen Sekundenbruchteil länger als erwartet, bevor er zuschlägt.
    • Der Fehler: Viele Spieler drücken die Parieren-Taste (Parry), sobald sie die Ausholbewegung sehen. Das führt dazu, dass der Block endet, genau wenn der Schlag trifft.
    • Die Lösung: Warte! Reagiere auf die Bewegung des Stabes nach vorne, nicht auf das Ausholen.
  • Der Doppelte Feger: Er führt oft zwei schnelle, horizontale Schwünge hintereinander aus.
    • Konter-Strategie: Versuche nicht, rückwärts auszuweichen. Weiche stattdessen diagonal nach vorne an ihm vorbei. So landest du hinter seinem Rücken und hast ein freies Angriffsfenster, während er seinen zweiten Schlag ins Leere setzt.

Phase 2: Die Gift-Mechaniken

Hier wird der Kampf interessant – und für Fernkämpfer zur Hölle. Der Boss besitzt diverse Angriffe, die speziell darauf ausgelegt sind, Spieler auf Distanz zu bestrafen.

Lesenswert
Boss-Guide für Where Winds Meet: So besiegst du Elder Gongsun
Die besten kostenlosen Spiele für 2025 – Unsere Top 17 in der Übersicht
Alle Codes für Where Winds Meet im November 2025: So holst du dir kostenlose Items in Sekunden
Where Winds Meet: Spielerzahlen explodieren und alle fragen sich, warum es gratis ist
Where Winds Meet: Globale Release Zeiten und Pre-Order Infos im Überblick
Marvel Rivals: Überraschender Leak deutet auf PS4-Version hin – trotz 12 Jahre alter Hardware [BESTÄTIGT]
Marvel Rivals: Leaks deuten auf Wendungen und mystische Schauplätze in Seasons 4 & 5 hin
Marvel Rivals: Alle kostenlosen Skins im Juli 2025
  • Die Rauchbomben: Er wirft Cluster von Bomben, die explodieren und giftige Wolken hinterlassen.
  • Die Giftpfeile (Darts): Er macht einen schnellen Ausweichschritt nach hinten (Backdash) und wirft dabei fächerförmig Giftpfeile.

Die „Kuschel“-Strategie: Es klingt komisch, aber der sicherste Ort in diesem Kampf ist direkt vor seiner Nase.

  • Wenn du im Nahkampf bleibst, fliegen die Giftbomben meist über deinen Kopf hinweg und explodieren harmlos hinter dir.
  • Auch die Giftpfeile sind für mittlere Distanzen ausgelegt und verfehlen dich oft, wenn du an ihm klebst.
  • Zwinge ihn in den Nahkampf. Wenn du wegläufst, spielt er seine Stärken aus. Wenn du aggressiv bleibst, muss er seinen Stab nutzen, den du parieren kannst.

Phase 3: Der ultimative Angriff

Jeder Boss in Where Winds Meet hat einen „Killer-Move“. Beim Snake Doctor kündigt sich dieser durch ein goldenes Aufleuchten an.

  • Der Angriff: Er beschwört drei magische Schlangen und wirft sie in einem breiten Bogen auf dich.
  • Die Gefahr: Dieser Angriff ist unblockbar. Wenn du versuchst zu parieren, wirst du getroffen, erleidest massiven Schaden und wirst sofort schwer vergiftet.
  • Die Lösung: Hier hilft nur das klassische Ausweichen. Achte genau auf seine Handbewegung. Sobald die Schlangen erscheinen, rolle zur Seite oder durch die Lücke zwischen den Projektilen.

Assist Deflect nutzen

Da der Snake Doctor extrem ungewöhnliche Timings bei seinen Schlägen hat, empfiehlt sich ein nützlicher Trick für den Anfang:

  • Aktiviere die Option „Assist Deflect“ (Parier-Hilfe) in den Einstellungen.
  • Dies vergrößert das Zeitfenster für erfolgreiche Paraden etwas. Nutze dies, um seine Angriffsmuster zu lernen. Sobald du den Rhythmus verinnerlicht hast oder wenn du dich an die härtere „Trial“-Version des Kampfes wagst, kannst du die Hilfe wieder ausschalten.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Where Winds Meet

Mehr dazu...

Where Winds Meet ist ein episches Wuxia-Action-Adventure (Rollenspiel) mit offener Welt, das im China des 10. Jahrhunderts spielt. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Schwertmeisters, der sich aufmacht, die Geheimnisse seiner eigenen Vergangenheit zu lüften. Lass dich vom Wind tragen und schreibe deine Legende auf einer unvergesslichen Reise in den Osten!

Entwickler: Everstone StudioPublisher: NetEase GamesSysteme: PlayStation, WindowsReleasedatum: 14. November 2025

Mehr entdecken

Neu für dich!