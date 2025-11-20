Boss-Guide: So besiegst du den Snake Doctor in Where Winds Meet

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Dieser Guide für Where Winds Meet führt dich sicher zu seinem Versteck, erklärt die beste Ausrüstung gegen seine Gifte und zeigt dir, warum im Kampf gegen ihn die Flucht nach vorn oft die sicherste Option ist.

So findest du den Boss in Where Winds Meet

Da der Snake Doctor ein World Boss ist, stolperst du nicht automatisch durch eine Hauptquest über ihn. Du musst ihn aktiv suchen.

Das Gebiet: Reise in den Süden der Region Qinghe . Dein Ziel ist das Gebiet um den Encircling Lake (Umzingelnder See).

Reise in den Süden der Region . Dein Ziel ist das Gebiet um den (Umzingelnder See). Der Startpunkt: Beginne deine Suche am Encircling Lake Boundary Stone .

Beginne deine Suche am . Der Pfad: Folge dem Weg vom Stein aus nach Nordwesten . Du wirst bald auf ein Banditenlager stoßen. Kämpfe dich durch oder schleiche daran vorbei.

Folge dem Weg vom Stein aus nach . Du wirst bald auf ein Banditenlager stoßen. Kämpfe dich durch oder schleiche daran vorbei. Die Höhle: Halte dich im Bereich des Banditenlagers rechts. Dort findest du einen unscheinbaren Höhleneingang, der in den Untergrund führt. Tief unten in dieser Höhle wartet der Doktor.

Vorbereitung

Bevor du das Schwert ziehst, musst du deine Ausrüstung überprüfen. Die Hauptmechanik dieses Kampfes ist Gift. Wirst du getroffen, erleidest du nicht nur direkten Schaden, sondern bekommst einen „Damage over Time“ (DoT) Effekt, der deine Lebensleiste über Zeit rasant schmelzen lässt.

Empfohlenes Item: Der Panacea Fan (Allheilmittel-Fächer). Dieses Item ist in diesem Kampf fast unverzichtbar. Es erlaubt dir, negative Statuseffekte zu heilen. Auch der Soulshade Umbrella kann helfen, Schaden zu mitigieren. Wenn du ohne Möglichkeit zur Entgiftung in diesen Kampf gehst, wirst du mehr Zeit mit dem Trinken von Heiltränken verbringen als mit Kämpfen.

Phase 1: Stabkampf

Der Snake Doctor ist ein Meister der Täuschung. Er nutzt einen langen Kampfstab, aber sein Kampfstil unterscheidet sich deutlich von anderen Kriegern.

Verzögerte Angriffe (Wind-ups): Das Tückischste an ihm sind seine Animationen. Er holt zum Schlag aus, hält die Pose aber einen Sekundenbruchteil länger als erwartet, bevor er zuschlägt. Der Fehler: Viele Spieler drücken die Parieren-Taste (Parry), sobald sie die Ausholbewegung sehen. Das führt dazu, dass der Block endet, genau wenn der Schlag trifft. Die Lösung: Warte! Reagiere auf die Bewegung des Stabes nach vorne, nicht auf das Ausholen.

Das Tückischste an ihm sind seine Animationen. Er holt zum Schlag aus, hält die Pose aber einen Sekundenbruchteil länger als erwartet, bevor er zuschlägt. Der Doppelte Feger: Er führt oft zwei schnelle, horizontale Schwünge hintereinander aus. Konter-Strategie: Versuche nicht, rückwärts auszuweichen. Weiche stattdessen diagonal nach vorne an ihm vorbei. So landest du hinter seinem Rücken und hast ein freies Angriffsfenster, während er seinen zweiten Schlag ins Leere setzt.

Er führt oft zwei schnelle, horizontale Schwünge hintereinander aus.

Phase 2: Die Gift-Mechaniken

Hier wird der Kampf interessant – und für Fernkämpfer zur Hölle. Der Boss besitzt diverse Angriffe, die speziell darauf ausgelegt sind, Spieler auf Distanz zu bestrafen.

Die Rauchbomben: Er wirft Cluster von Bomben, die explodieren und giftige Wolken hinterlassen.

Er wirft Cluster von Bomben, die explodieren und giftige Wolken hinterlassen. Die Giftpfeile (Darts): Er macht einen schnellen Ausweichschritt nach hinten (Backdash) und wirft dabei fächerförmig Giftpfeile.

Die „Kuschel“-Strategie: Es klingt komisch, aber der sicherste Ort in diesem Kampf ist direkt vor seiner Nase.

Wenn du im Nahkampf bleibst, fliegen die Giftbomben meist über deinen Kopf hinweg und explodieren harmlos hinter dir.

Auch die Giftpfeile sind für mittlere Distanzen ausgelegt und verfehlen dich oft, wenn du an ihm klebst.

Zwinge ihn in den Nahkampf. Wenn du wegläufst, spielt er seine Stärken aus. Wenn du aggressiv bleibst, muss er seinen Stab nutzen, den du parieren kannst.

Phase 3: Der ultimative Angriff

Jeder Boss in Where Winds Meet hat einen „Killer-Move“. Beim Snake Doctor kündigt sich dieser durch ein goldenes Aufleuchten an.

Der Angriff: Er beschwört drei magische Schlangen und wirft sie in einem breiten Bogen auf dich.

Er beschwört drei magische Schlangen und wirft sie in einem breiten Bogen auf dich. Die Gefahr: Dieser Angriff ist unblockbar . Wenn du versuchst zu parieren, wirst du getroffen, erleidest massiven Schaden und wirst sofort schwer vergiftet.

Dieser Angriff ist . Wenn du versuchst zu parieren, wirst du getroffen, erleidest massiven Schaden und wirst sofort schwer vergiftet. Die Lösung: Hier hilft nur das klassische Ausweichen. Achte genau auf seine Handbewegung. Sobald die Schlangen erscheinen, rolle zur Seite oder durch die Lücke zwischen den Projektilen.

Assist Deflect nutzen

Da der Snake Doctor extrem ungewöhnliche Timings bei seinen Schlägen hat, empfiehlt sich ein nützlicher Trick für den Anfang:

Aktiviere die Option „Assist Deflect“ (Parier-Hilfe) in den Einstellungen.

(Parier-Hilfe) in den Einstellungen. Dies vergrößert das Zeitfenster für erfolgreiche Paraden etwas. Nutze dies, um seine Angriffsmuster zu lernen. Sobald du den Rhythmus verinnerlicht hast oder wenn du dich an die härtere „Trial“-Version des Kampfes wagst, kannst du die Hilfe wieder ausschalten.

