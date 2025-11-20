Boss-Guide: So besiegst du die Earth Fiend Deity in Where Winds Meet

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In der Welt von Where Winds Meet gibt es Orte, an denen die Schönheit der Landschaft über die tödlichen Gefahren hinwegtäuscht. Die Moonveil Mountains sind ein solches Gebiet. Hier, verborgen im staubigen Ödland, lauert ein World Boss, der viele unvorbereitete Spieler zur Verzweiflung bringt: die Earth Fiend Deity (Erd-Dämonen-Gottheit).

Auf den ersten Blick wirkt dieser Gegner wie ein schwerfälliges Ungetüm, doch der Schein trügt gewaltig. Dieser Boss ist schnell, nutzt die Umgebung zu seinem Vorteil und besitzt eine Mechanik, die dich mit einem einzigen Schlag vernichten kann („One-Shot“), wenn du nicht das richtige Werkzeug dabei hast. Dieser Guide ist dein Überlebenshandbuch für die Wüste. Wir zeigen dir nicht nur, wie du überlebst, sondern wie du diesen Kampf dominierst.

Fundort

Die Earth Fiend Deity ist ein World Boss, dem du relativ früh im Spiel in der Region Qinghe begegnen kannst. Anders als Story-Bosse wartet er in der offenen Welt auf Herausforderer.

Die Region: Dein Ziel sind die Witherwilds innerhalb der Moonveil Mountains .

Dein Ziel sind die innerhalb der . Der Wegweiser: Suche auf deiner Karte nach dem Tiger Fort Boundary Stone . Dies ist dein perfekter Startpunkt.

Suche auf deiner Karte nach dem . Dies ist dein perfekter Startpunkt. Die Route: Von diesem Stein aus musst du dich etwa 250 Meter nach Norden bewegen. Du wirst bald auf eine Arena stoßen, die verdächtig leer und sandig wirkt – das Revier des Dämons.

Vorbereitung

Bevor du das Schwert ziehst, musst du eine entscheidende Frage klären: Besitzt du die Mystic Art „Cloud Step“?

Wenn die Antwort „Nein“ lautet, dreh um. Dieser Kampf ist im Grunde ein Wissenstest des Spiels. Eine der Hauptattacken des Bosses ist ohne diese Fähigkeit kaum zu überleben.

Was ist Cloud Step? Außerhalb des Kampfes ist es eine Bewegungsfähigkeit, die dich elegant durch die Luft springen lässt. Im Kampf jedoch wird sie zur Waffe: Sie erlaubt dir, auf den Kopf eines Gegners zu springen .

Außerhalb des Kampfes ist es eine Bewegungsfähigkeit, die dich elegant durch die Luft springen lässt. Im Kampf jedoch wird sie zur Waffe: Sie erlaubt dir, . Warum ist das wichtig? Ein Sprung auf den Kopf verursacht nicht nur Schaden, sondern nutzt den Status „Unstable Poise“ (Instabile Haltung) aus, um große Gegner umzuwerfen.

Ein Sprung auf den Kopf verursacht nicht nur Schaden, sondern nutzt den Status „Unstable Poise“ (Instabile Haltung) aus, um große Gegner umzuwerfen. Woher bekomme ich es? Du erhältst diese essenzielle Technik durch die Nebenquest „Echoes in the Shrine“, die du am General’s Shrine in Qinghe findest. Hol sie dir, bevor du zum Boss gehst.

Phase 1: Offensive Verteidigung

Der Kampf beginnt meist physisch. Die Earth Fiend Deity nutzt Klauen und Körpermasse. Doch ihr markantester Angriff ist das Rollen.

Der Roll-Angriff

Der Boss krümmt sich zusammen und rollt wie ein riesiges Rad mit hoher Geschwindigkeit auf dich zu. Dabei teilt er mehrfach Schaden aus.

Die Anfänger-Falle: Viele Spieler versuchen, wegzurennen oder einmal auszuweichen. Da der Boss aber mehrfach trifft und dich verfolgt, führt das oft zum Tod.

Viele Spieler versuchen, wegzurennen oder einmal auszuweichen. Da der Boss aber mehrfach trifft und dich verfolgt, führt das oft zum Tod. Die Profi-Strategie: Dieser Angriff ist eigentlich ein Geschenk. Du kannst jeden einzelnen Treffer des Rollens parieren .

Dieser Angriff ist eigentlich ein Geschenk. Du kannst . Der Effekt: Wenn du rhythmisch parierst, blockst du nicht nur den Schaden, sondern zerstörst dabei massiv die Qi-Leiste des Bosses.

Wenn du rhythmisch parierst, blockst du nicht nur den Schaden, sondern zerstörst dabei massiv die des Bosses. Tipp: Wenn du Schwierigkeiten mit dem Timing hast, aktiviere in den Optionen „Assist Deflection“. Damit pariert dein Charakter die schnelle Abfolge der Schläge fast automatisch.

Phase 2: Der Sandsturm

Dies ist der kritische Moment des Kampfes. Achte auf die Umgebung.

Das Signal: Der Boss beginnt, Sand in der gesamten Arena aufzuwirbeln. Ein Sog-Effekt (Vortex) zieht dich unaufhaltsam zu ihm in die Mitte.

Der Boss beginnt, Sand in der gesamten Arena aufzuwirbeln. Ein Sog-Effekt (Vortex) zieht dich unaufhaltsam zu ihm in die Mitte. Die Gefahr: Nach wenigen Sekunden entlädt er eine massive Explosion. Wenn du zu diesem Zeitpunkt noch in seiner Nähe am Boden stehst, bist du meist sofort tot.

Nach wenigen Sekunden entlädt er eine massive Explosion. Wenn du zu diesem Zeitpunkt noch in seiner Nähe am Boden stehst, bist du meist sofort tot. Die Lösung (Cloud Step): Hier kommt deine Vorbereitung ins Spiel. Lass dich kurz heranziehen und nutze dann sofort Cloud Step , um in die Luft zu gehen und auf seinen Kopf zu springen .

Hier kommt deine Vorbereitung ins Spiel. Lass dich kurz heranziehen und nutze dann sofort , um in die Luft zu gehen und . Das Ergebnis: Der Sprung unterbricht den Angriff sofort. Der Boss stürzt zu Boden und ist für einige Sekunden vollkommen wehrlos. Nutze diese Zeit für deine stärksten Kombos!

Phase 3

Die Earth Fiend Deity ist ein Erd-Monster, also liebt sie es, sich einzugraben. Du musst hier genau hinhören, um zu überleben.

Audio Cue

Wenn der Boss laut brült, gräbt er sich ein, um kurz darauf hoch in die Luft zu schießen und von oben auf dich herabzustürzen.

Strategie: Er wiederholt dies oft mehrmals hintereinander. Bleib im Rhythmus: Warten -> Ausweichen/Parieren -> Warten -> Ausweichen/Parieren. Wirst du einmal getroffen, gerätst du oft in einen „Stun-Lock“ und kassierst auch die nächsten Treffer.

Sneak Attack

Gräbt er sich leise und ohne Gebrüll ein, ist Vorsicht geboten. Er plant einen Hinterhalt.

Strategie: Er wird versuchen, direkt neben oder unter dir aufzutauchen, um dir auf den Kopf zu springen und dich aufzuschlitzen.

Er wird versuchen, direkt neben oder unter dir aufzutauchen, um dir auf den Kopf zu springen und dich aufzuschlitzen. Reaktion: Sobald du siehst, dass er stumm abtaucht, bleib in Bewegung. Sei bereit für eine sofortige Ausweichrolle (Dodge), sobald sich der Boden in deiner Nähe bewegt.

Toad Spirit

Manchmal hüllt sich der Boss in eine geisterhafte Aura, die wie eine riesige Kröte aussieht, und führt Bauchklatscher aus.

Konter: Dies ist ein weiterer Angriff, der gut pariert werden kann. Warte, bis der massive Körper fast den Boden berührt, und drücke die Parade-Taste.

