Where Winds Meet startet mit Millionenpublikum im ersten Monat

Das Action-Adventure Where Winds Meet von NetEase Games und Everstone Games ist erfolgreich in den Markt gestartet. Innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung konnte der Titel bereits mehr als 15 Millionen Spieler erreichen. Das Spiel erschien am 15. November 2025 für PS5, PC und Mobile.

Die Entwickler teilten die Zahlen über den Kurznachrichtendienst X.com mit. Der starke Start zeigt, dass das Wuxia-Abenteuer weltweit auf großes Interesse stößt. Vor allem die Mischung aus offener Spielwelt, Action-Kämpfen und fernöstlichem Setting scheint bei vielen Spielenden gut anzukommen.

