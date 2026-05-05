Remedy dreht auf: Control Resonant bleibt auf Kurs für 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Remedy Entertainment hat ein neues Update zu seinen laufenden Projekten veröffentlicht. Im Rahmen des Geschäftsberichts für das erste Quartal 2026 (PDF-Datei) spricht das Studio über Control Resonant, die Max Payne 1&2 Remakes und ein bisher unangekündigtes neues Projekt. Besonders wichtig: Control Resonant bleibt laut Remedy weiter auf Kurs für einen Release im Jahr 2026.

Für Fans ist das eine spannende Nachricht, denn Remedy stellt den neuen Control-Teil klar in den Mittelpunkt. Das Spiel befindet sich in voller Produktion und soll in den kommenden Monaten deutlich stärker beworben werden. Schon im Februar zeigte Remedy einen neuen Gameplay-Trailer während Sonys State of Play. Im März folgte ein weiterer Trailer in Zusammenarbeit mit NVIDIA. Dazu kamen Entwickler-Tagebücher, Presse-Previews und erste regionale Kampagnen in Märkten wie China und Brasilien.

Control Resonant ist Remedys wichtigstes Spiel 2026

Remedy-Chef Jean-Charles Gaudechon beschreibt Control Resonant als zentrales Projekt des Jahres. Das Ziel ist klar: Das Spiel soll für Fans von Control und für neue Spieler zu einem „Must-have“ am ersten Tag werden. Intern zeigt sich Remedy optimistisch. Laut Geschäftsbericht seien frühe Kennzahlen auf Kurs, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Marke hat dafür eine solide Basis. Das erste Control hat inzwischen mehr als 6 Millionen Exemplare verkauft. Laut Remedy profitiert der Titel aktuell auch von neuer Aufmerksamkeit rund um Control Resonant. Niedrigere Preise und zusätzliche Sichtbarkeit sollen neue Spieler in das Control-Universum holen, bevor der Nachfolger erscheint.

Max Payne 1&2 Remakes in Produktion und ein neues Spiel

Auch zu den Max Payne 1&2 Remakes gibt es ein wichtiges Update. Das Projekt entsteht weiterhin in Zusammenarbeit mit Rockstar Games und befindet sich laut Remedy in voller Produktion. Neue Spielszenen oder einen Release-Termin gab es zwar nicht, doch der Status zeigt: Die Entwicklung läuft aktiv weiter.

Für Fans der Reihe ist das ein gutes Zeichen. Max Payne gehört zu den wichtigsten Marken in der Geschichte von Remedy. Die Neuauflagen der ersten beiden Teile könnten die düstere Noir-Action für eine neue Generation zurückbringen. Gleichzeitig bleibt Rockstar als Publisher ein spannender Faktor, weil die Marke nach wie vor eng mit dem Unternehmen verbunden ist.

Neben Control Resonant und den Max Payne-Remakes arbeitet Remedy auch an einem weiteren, noch nicht angekündigten Projekt. Dieses befindet sich derzeit in der „Proof-of-Concept-Phase“. Das bedeutet: Es geht noch nicht um eine vollständige Produktion, sondern um frühe Ideen, Grundsysteme und die Frage, ob das Projekt tragfähig ist. Was genau dahintersteckt, verrät Remedy nicht. Möglich wäre ein neues Spiel im „Remedy Connected Universe“, also im verbundenen Universum von Control und Alan Wake. Sicher ist das aber nicht. Remedy spricht im Geschäftsbericht allgemein davon, die eigenen Marken langfristig auszubauen. Control und Alan Wake sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Control Resonant erscheint für PS5, Xbox Series und PC noch dieses Jahr.

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