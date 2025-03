Control als Egoshooter – Erste Infos und Gameplay zu FBC: Firebreak

Zu FBC: Firebreak gibt es erstes Gameplay und konkrete Infos zum Spielablauf. Das Spin-off des erfolgreichen Telekinese-Shooters Control wechselt in die Egoperspektive, während sich bis zu drei Spieler gleichzeitig durch Gegnerhorden ballern. Der missionsbasierte Koop-Shooter soll im Sommer für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Bereits am Launch-Tag wird es auch über Game Pass sowie PS Plus Extra und Premium spielbar sein.

Für jede Mission wählen Spieler ein sogenanntes Crisis Kit mit unterschiedlichen Skills. Bestätigt sind bisher ein Nahkampf-Kit, ein elektronisches Jump-Kit und ein auf Wasser ausgelegtes Splash-Kit. Als Setting hält das gleichnamige Federal Bureau of Control (FBC) aus dem Hauptspiel her, das mal wieder von zombie-artigen Monstern überfallen wird – wobei es diesmal auch lebendige Klebezettel auf die Spieler abgesehen haben.

Multiplayer ist nicht so dein Ding? Kein Problem, kürzlich ging auch Control 2 in Vollproduktion. Konkretes Gameplay-Material steht hier noch aus, wobei zuvor angedeutet wurde, dass das Sequel ein Action-RPG werden soll. Auch hat das zuständige Remedy Entertainment zwei Remakes von Max Payne in der Mache – ebenfalls noch ohne ersten Trailer.

Darum geht’s bei Control und FBC: Firebreak

Control 2 lässt unter anderem auf sich warten, weil Remedy kürzlich die Rechte am Franchise von Publisher 505 Games erworben hat. Nun baut das finnische Studio ein Universum rund um die die Welt des FBC auf. Neben Control selbst und FBC: Firebreak zählt dazu auch Alan Wake, der im ersten Control einen prominenten Gastauftritt feierte – umgekehrt tauchten Charaktere aus dem Bureau of Control in Alan Wake 2 auf.

In allen Stories geht es um übernatürliche Phänomene, die das FBC unter Kontrolle zu bringen versucht. Beim Storytelling ließ sich Sam Lake, Aushängeschild von Remedy, ganz klar von surrealen Klassikern wie Twin Peaks inspirieren. Beim aalglatten Büro-Design in Control kamen die Skandinavier wiederum der aktuellen Erfolgsserie Severance einige Jahre zuvor und liegen deswegen nun voll im Trend.