Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das The Legend of Zelda: Ocarina of Time-Remake für Nintendo Switch 2 wurde bereits offiziell angekündigt. Viel mehr als einen kurzen Teaser und das Release-Jahr 2026 hat Nintendo bisher allerdings nicht gezeigt. Genau deshalb sorgt eine kurzzeitig sichtbare Angabe von GameStop jetzt für große Aufmerksamkeit.

In einem Google-Suchergebnis zur Produktseite des Händlers tauchte offenbar ein Vorbestellungstermin auf, der nicht mehr weit weg ist. Laut Berichten soll an diesem Tag die Vorbestellungsphase für das Remake beginnen. Was allerdings dagegen spricht: Die Datumsangabe wurde inzwischen wieder entfernt.

Ocarina of Time-Remake: Vorbestellung bereits im August?

GameStop hat bereits eine eigene Produktseite für The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf Switch 2 eingerichtet. Dort wird das Spiel als Neuauflage des „Nintendo 64“-Klassikers beschrieben, die exklusiv für Switch 2 im Jahr 2026 erscheint.

Bestellen lässt sich das Spiel derzeit noch nicht. Stattdessen wird es als „Currently Unavailable“ geführt und Fans können sich lediglich für Benachrichtigungen registrieren. Ein Preis oder konkreter Veröffentlichungstermin fehlt ebenfalls.

Zuvor soll die Google-Vorschau der Seite jedoch den 04. August angezeigt haben. Wie ein Reddit-Beitrag von Naive_Associate_15 berichtet, könnte Nintendo an diesem Tag die Vorbestellungen eröffnen. Der Händler selbst hat die Angabe bislang nicht kommentiert.

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Kommt Anfang August endlich richtiges Gameplay?

Der mögliche Termin ist vor allem deshalb interessant, weil Nintendo das OoT-Remake bisher kaum gezeigt hat. Die offizielle Ankündigung erfolgte am 09. Juni 2026 während einer Nintendo Direct. Zu sehen war lediglich ein kurzer Teaser, der das Projekt bestätigte. Ein längerer Trailer mit richtigem Gameplay fehlt weiterhin, obwohl der Titel noch dieses Jahr kommen soll.

Normalerweise startet Nintendo die Vorbestellungen für ein großes Spiel nicht völlig ohne neue Informationen. Sollte der 04. August tatsächlich stimmen, könnten kurz davor oder am selben Tag ein neuer Trailer, der endgültige Preis und möglicherweise sogar der Veröffentlichungstermin bekannt gegeben werden.

Interessant ist auch der Wochentag: Der 04. August 2026 ist ein Dienstag. Nintendo nutzt diesen Tag regelmäßig für Präsentationen, Trailer und kurzfristig angekündigte Direct-Ausgaben. Das beweist noch keine neue Nintendo Direct, macht die Spekulation aber zumindest nachvollziehbar.

Wichtig: Der 4. August dürfte nicht der Release sein

Bei der Datumsangabe handelt es sich nach aktuellem Stand vermutlich nicht um den Veröffentlichungstermin des Spiels. Die Berichte sprechen ausdrücklich vom Beginn der Vorbestellungen. Das Ocarina of Time-Remake könnte daher erst einige Wochen oder Monate später erscheinen.

Trotz der konkreten Datumsangabe sollte der angebliche Leak vorsichtig behandelt werden. Händler tragen häufig interne Platzhalter in ihre Systeme ein. Solche Termine können auf echten Informationen basieren, aber ebenso technische oder vorläufige Angaben sein. Auffällig ist dennoch, dass der Eintrag wieder entfernt wurde. Dazu kommt, dass GameStop bereits eine vollständige Produktseite samt Spielbeschreibung vorbereitet hat. Das könnte darauf hindeuten, dass der Händler auf den offiziellen Start der Vorbestellungen bereits wartet.

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