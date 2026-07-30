Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Das mit Spannung erwartete The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Auf der offiziellen Produktseite ist inzwischen die Altersfreigabe der Entertainment Software Rating Board (ESRB) aufgetaucht. Das Spiel wird mit E10+ (Everyone 10+) eingestuft und bleibt damit der Altersfreigabe des Nintendo-3DS-Remasters treu.

Die Einstufung nennt als Gründe „Animated Blood“ und „Fantasy Violence“. Überraschend ist das nicht, denn dieselben Inhalte waren bereits in früheren Versionen des Klassikers enthalten. Für viele Fans ist die ESRB-Freigabe dennoch ein positives Signal, da sie häufig erst in einer fortgeschrittenen Phase der Entwicklung erfolgt.

Veröffentlichung weiterhin für 2026 geplant

An der bisherigen Planung hat sich nichts geändert. Nintendo nennt weiterhin 2026 als Veröffentlichungszeitraum für das Remake, einen konkreten Termin gibt es bislang jedoch nicht. Das Spiel wurde während der Nintendo Direct im Juni offiziell angekündigt und erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2.

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Nach aktuellem Stand handelt es sich um ein vollständiges Remake mit moderner Grafik und technischer Überarbeitung. Nintendo hat allerdings bislang nur wenige Details zum Gameplay oder zu möglichen Neuerungen verraten.

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Die Altersfreigabe unterscheidet sich vom N64-Original

Interessant ist der Vergleich mit früheren Versionen des Spiels. Das ursprüngliche Ocarina of Time für das Nintendo 64 erhielt damals in den USA lediglich die Einstufung E (Everyone). Bereits das Nintendo-3DS-Remaster wurde später auf E10+ angehoben – dieselbe Einstufung trägt nun auch das kommende Switch-2-Remake.

Für Spieler bedeutet das allerdings keine gravierenden inhaltlichen Änderungen. Die Freigabe spiegelt vielmehr die heutigen Bewertungsmaßstäbe wider als neue oder deutlich härtere Inhalte.

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Fans hoffen auf weitere Informationen

Mit der ESRB-Einstufung wächst die Hoffnung, dass Nintendo schon bald neues Gameplay oder sogar einen konkreten Releasetermin präsentiert. In der Community wird bereits spekuliert, dass das Unternehmen in einer der nächsten Nintendo-Direct-Ausgaben ausführlicher auf das Remake eingehen könnte.

Die Erwartungen sind entsprechend hoch: The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt bis heute als eines der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten und führt zahlreiche Bestenlisten an. Entsprechend groß ist der Wunsch, dass Nintendo den Klassiker technisch modernisiert, ohne den Charme des Originals zu verlieren.

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