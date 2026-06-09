Ocarina of Time ist zurück – Nintendo bringt die Zelda-Legende auf Switch 2

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Irgendwie kann ich es gerade selbst nicht glauben. Beim Schreiben ist meine Gänsehaut noch immer auf 100%, weil es erst wenige Minuten her ist. Ja, Nintendo hat es wirklich getan. Es gab Gerüchte (aus dem Jahr 2023), aber ehrlich gesagt waren die für mich eher vage und eher mehr Fan-Wunsch. Bis jetzt. The Legend of Zelda: Ocarina of Time kehrt zurück. Der N64-Klassiker erscheint 2026 für die Nintendo Switch 2. Sie haben es wirklich angekündigt!

Für Zelda-Fans ist das eine dieser Momente, bei denen sofort (Kindheits-)Erinnerungen hochkommen. Der erste Schritt in die Ebene von Hyrule. Der Deku-Baum. Epona. Die Okarina. Ganondorf. Der Zeitsprung. Viele Spieler verbinden mit Ocarina of Time nicht nur ein gutes Spiel, sondern einen echten Gaming-Moment. Eines der besten Videospiele aller Zeiten. Wenn nicht sogar das beste Spiel.

Die Ankündigung fiel während der aktuellen Nintendo Direct. Zunächst zeigte Nintendo einen bewusst mysteriösen Teaser, bei dem echte Fans jedoch gleich wussten was passiert. Und dann sieht man einen schlafenden Link und das Triforce-Zeichen auf seiner Hand erwacht. Erst danach kam die Auflösung: The Legend of Zelda: Ocarina of Time kehrt zurück. Das Spiel soll 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen. Einen genauen Termin nannte Nintendo noch nicht. Auch echtes Spielmaterial fehlte. Der erste Stil-Eindruck ist auf jeden Fall einem Remake würdig.

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Ocarina of Time erscheint 2026 als Remake für die Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien ursprünglich für Nintendo 64 und veränderte damals, wie 3D-Abenteuer funktionieren können. Das Spiel brachte Hyrule in eine neue Dimension und setzte Maßstäbe, die viele spätere Action-Adventures beeinflusst haben.

Das Lock-on-Kampfsystem, große Dungeons, Musik als zentrales Spielelement, Zeitreisen und diese damals beeindruckende Inszenierung machten OoT zu einem Meilenstein. Viele Dinge, die heute selbstverständlich wirken, fühlten sich damals neu und riesig an.

Deshalb ist die Rückkehr auf Switch 2 mehr als reine Nostalgie. Nintendo fasst hier eines seiner wichtigsten Spiele überhaupt an. Das kann großartig werden. Es kann aber auch riskant sein. Ocarina of Time ist beliebt, aber das Original stammt aus einer anderen Zeit. Steuerung, Kamera, Tempo und manche Komfortfunktionen fühlen sich heute nicht mehr modern an.

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Nintendo muss also sehr genau entscheiden, was verändert wird. Zu wenig Modernisierung könnte neue Spieler abschrecken. Zu viele Änderungen könnten alte Fans verärgern. Gerade bei einem Spiel mit diesem Status wird jeder neue Look, jede Animation und jede Gameplay-Anpassung diskutiert werden.

Aber irgendwie vertraue ich hier voll und ganz auf Nintendo. Für Zelda-Fans beginnt damit das Warten auf eines der spannendsten Comebacks der nächsten Nintendo-Monate. GTA 6 und Ocarina of Time-Remake im selben Jahr? Ich muss meinen Urlaub vielleicht neu planen.