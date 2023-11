Nintendo Switch Fakten

Für The Legend of Zelda-Fans gilt Ocarina of Time (1998, Nintendo 64) als Meilenstein, wenn nicht sogar als bestes Spiel des gesamten Franchise. Immer wieder versuchten Fans ein Remake auf die Beine zu stellen. Nintendo war – wie immer – dagegen. Es gab Erklärungen, dass die Inhalte wieder vom Netz genommen werden mussten. Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer! Brancheninsider vermuten ein offizielles Remake seitens Nintendo.

Das Gerücht ist seit Ende Oktober im Internet. Der angesehene Branchenanalyst Dr. Serkan Toto veröffentlichte in einen mittlerweile gelöschten Tweet die kryptische Botschaft “ZR 2023”. Für Nintendo-Fans war das genug, um Spekulationen über ein Zelda-Remake in diesem Jahr anzuheizen.

Am 2. November legte der Nintendo-Leaker “Zippo” nach und verkündete, dass “Der Held der Zeit in sehr naher Zukunft zurückkehren” werde. Obwohl Dr. Toto weder das Spiel noch weitere Details erwähnte, begleitete Zippo seine Nachricht mit einem Bild von Link aus “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”. Ein Zufall? Die Fans zweifeln daran.

Nintendo Switch-Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

Sollte Nintendo ein weiteres Zelda-Spiel für die Nintendo Switch überarbeiten oder neu gestalten, wäre “Ocarina of Time” zweifellos die naheliegendste Wahl. Schließlich handelt es sich um eines der beliebtesten Spiele der Serie. Allerdings gab es auch Spekulationen über Remakes von “Twilight Princess” und “The Wind Waker” in der Vergangenheit. Natürlich würden sich Zelda-Fans über die Rückkehr all dieser Titel freuen, aber “Ocarina of Time” würde zweifellos die größte Begeisterung auslösen.

Bisher sind diese Andeutungen jedoch alles, was es gibt. Es scheint, dass Nintendo und die Insider bis zum Ende des Jahres auf ein Zelda-bezogenes Ereignis hinarbeiten, aber es gibt noch keine offiziellen Berichte oder Bestätigungen, dass “Ocarina of Time” zurückkehren wird. Nintendo hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert.

Wir müssen also geduldig abwarten und sehen, ob sich diese Spekulationen bewahrheiten. Sollte es Neuigkeiten geben, werden wir diese selbstverständlich umgehend mitteilen. In der Zwischenzeit können wir nur hoffen, dass die Fans bald Grund zur Freude haben werden!