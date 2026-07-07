Kein Ruhestand: Ur-Entwickler von Super Mario und Zelda bleibt Nintendo erhalten!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Nintendo-Urgestein Takashi Tezuka hat klargestellt, dass er dem japanischen Unternehmen auch künftig erhalten bleiben wird. Der Entwickler war maßgeblich an Reihen wie Super Mario, The Legend of Zelda und Yoshi beteiligt. Es endet zwar seine aktuelle Tätigkeit im Vorstand, dabei wird allerdings nur seine Funktion verändert.

Takashi Tezuka

Takashi Tezuka gehört zu den prägendsten Entwicklern der Videospielgeschichte. Er begann im Jahr 1984 und arbeite an Videospielklassikern wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Yoshi’s Island, Super Mario 64. Aber auch bei modernsten Titeln, wie Super Mario Bros. Wonder und Pikmin 4 war Tezuka involviert. Er wechselte vom Game Director in leitende Produktions- und Managementpositionen. Dabei half er jüngere Entwicklergenerationen aufzubauen.

Kein Ruhestand in Sicht

Nintendo hat im Mai angekündigt, dass Tezuka nach Juni 2026 kein Executive Officer mehr sein wird. Was zuerst wie ein wohlverdienter Ruhestand klang, entpuppte sich nun als Funktionswechsel. Der seit über 4 Dekaden bei Nintendo aktive Entwickler wird künftig als Production Producer tätig sein. Damit darf er eine koordinierende Funktion zwischen kreativen Teams und der Planung in der Produktion übernehmen. Genauer gesagt wird er die organisatorischen und kreativen Prozesse miteinander verbinden und diese Projekte bis zum Ende begleiten. Mit einer der wichtigsten kreativen Persönlichkeiten dürfte die Zukunft von Nintendo weiterhin in guten Händen sein.

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In eigenen Worten

Der aktuelle Präsident von Nintendo Shuntaro Furukawa lobt Tezuka in den höchsten Tönen. Er hat das Unternehmen über 42 Jahre entscheidend geprägt und werde seine Erfahrung auch in Zukunft in die Entwicklung weiterer Videospiele einbringen. Auch Tezuka blicke mit großer Dankbarkeit auf seine lange Karriere zurück. Seine Arbeit bei Nintendo habe ihn erfüllt. Sein Ziel sei es immer gewesen, Videospiele zu entwickeln, welche Menschen auf der ganzen Welt Freude bereiten. Dieses Ziel habe die Unternehmenskultur bis heute geprägt.

Damit bleibt Tezukas jahrzehntelange Erfahrung, sowie sein kreativer Einfluss auch in Zukunft bei Nintendo erhalten. Eine gute Nachricht, da mittlerweile viele Entwickler der NES– und SNES Ära das Haus aufgrund ihres kommenden Ruhestands verlassen müssen.

Quelle: x.com via NStyles

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