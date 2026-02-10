Entwickler der Mario Kart-, Luigis Mansion- und Yoshis Island-Reihe hat Nintendo verlassen

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Der Nintendo Entwickler Hideki Konno, welcher an zahlreichen, Nintendo Serien mitentwickelt hat, hat das Unternehmen nach 39 Jahren verlassen. Offenbar hat der Entwickler das Unternehmen bereits letztes Jahr still und heimlich verlassen. Erst auf seiner Facebook-Seite konnte man nun erfahren, dass er das Unternehmen schon im Juli verlassen hat. Ein offizielle Stellungnahme seinerseits, noch von Nintendo stehen aus. Erst kürzlich hat auch Kensuke Tanabe hat das Unternehmen verlassen.

Hideki Konno

Der bei Nintendo oftmals als Designer und Produzent eingesetzte Entwickler startete seine lange Karriere im Jahr 1986. Er war der Assistenzregisseur von Doki Doki Panic. Ein Nintendo Titel, welcher zu Super Mario Bros. 2 überarbeitet worden war. Grund hierfür war, dass das originale Super Mario Bros. 2 für den westlichen Markt als zu schwierig eingestuft worden war. Zudem war Konno an Super Mario Bros. 3 für das Leveldesign mitverantwortlich. Auch arbeitet er als Leveldesigner bei Super Mario World. Zudem führte er Regie für Super Mario World 2: Yoshi’s Island, SimCity und Luigi’s Mansion.

Super Mario Kart

Besonders hervorzuheben ist seine Arbeit an der Mario Kart Reihe. Er führte Regie beim allersten Titel Super Mario Kart und dessen Nachfolger Mario Kart 64. Für Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Kart 7, Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe und Mario Kart Tour war er der Produzent. Im aktuellen Mario Kart World bekam er einen Special Thanks Eintrag im Abspann.

Kensuke Tanabe

Auch Kensuke Tanabe hat das japanische Unternehmen nach zahlreichen Meisterwerken verlassen. Auch er kam im Jahr 1986 und arbeitete ebenso an Doki Doki Panic beziehungsweise Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros 3. Auch er bekam später die Produzentenrolle und betreute auch externe Titel, wie Star Wars: Shadows of the Empire, Pokémon Snap und Eternal Darkness. Langjährig war er für die Paper Mario und Metroid: Prime Reihe verantwortlich. Insgesamt gehen 150 Titel auf sein Konto, von welchem Metroid Prime 4 sein letzter Titel war.

Die Zeit vergeht

Wir kommen in eine Zeit, in welcher viele Nintendo Schöpfer, der ersten Heimkonsolen ihrer wohlverdienten Pension immer näher kommen:

The Legend of Zelda -Chef Eiji Aonuma ist 62 Jahre alt.

-Chef ist 62 Jahre alt. Hideki Konno ist 60 Jahre alt.

ist 60 Jahre alt. Kensuke Tanabe ist 62 Jahre alt.

ist 62 Jahre alt. Komponist Koji Kondo ist 63 Jahre alt.

ist 63 Jahre alt. Super Mario -Schöpfer Shigeru Miyamoto ist 72 Jahre alt.

-Schöpfer ist 72 Jahre alt. Super Mario Kart -Designer Tadashi Sugiyama ist 66 Jahre alt.

-Designer ist 66 Jahre alt. Super Mario -Designer Takashi Tezuka ist 64 Jahre alt.

-Designer ist 64 Jahre alt. Super Metroid-Regisseur Yoshio Sakamoto ist 65 Jahre alt.

Glücklicherweise halten Videospiele jung. Sei es beim Spielen, als auch beim Entwickeln. So hoffen wir, dass uns diese Herren noch lange erhalten bleiben.

Quelle: facebook.com via hideki.konno.10

