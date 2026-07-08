Nintendo: Die Server von Mario Kart Tour werden bald abgeschaltet!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Mario Kart Tour, die beliebte Mobile Game Ausgabe von Mario Kart wird nach dem 29.09.2026 gänzlich verschwinden, da Nintendo die Server abschalten wird. Damit endet nach exakt 7 Jahren eine Ära des Mario Kart Ablegers.

Der Ableger Mario Kart Tour

Nintendo hat bestätigt, dass die Server für Mario Kart Tour ab September abgeschaltet werden. Der Titel war im September 2019 für iOS und Android erschienen. Er sorgte ab Tag 1 für Millionen von Downloads. Schließlich wurde ein eigener Teil eines der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten für Smartphones kostenlos angeboten. Seitdem musste man keine Konsole von Nintendo besitzen und auch in keine Spielhalle gegen um Mario Kart zu fahren.

Und täglich grüßt die Serverabschaltung

Dass Mario Kart Tour nun verschwindet ist trotzdem eine Überraschung, denn auch wenn Nintendo nicht mehr so oft neue Inhalte mehr lieferte, wurde der Titel für mehrere Jahre weiter online betrieben. Die Fans, die, die moderne Videospielsituation mit online Titeln kennen, hatten zwar irgendwann mit einer Abschaltung der Server gerechnet, aber natürlich trotzdem gehofft, dass dieser Tag niemals eintreten wird. Nun aber ist es offiziell: Mario Kart Tour wird sehr bald verschwinden.

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Immer im September

Der Zeitpunkt scheint abgestimmt. Im September 2019 erschien Mario Kart Tour, im September 2023 hat Nintendo angekündigt keine neuen Inhalte zu programmieren, trotzdem erschienen letzten Jahr noch neue Inhalte. Immer wieder sind neue Fahrer, Karts, Gleiter oder Strecken, aber auch Events und Touren hinzugefügt worden.

Strategiewechsel

Nintendo hatte bereits angekündigt sich vom Mobile Games Markt wieder zu entfernen. Mit Vergnügungsparks und Spielfilmen scheint Nintendo beschäftigter denn je. Dabei verabschiedet man sich von einem der erfolgreichsten Smartphone-Titel von Nintendo endgültig.

Mario Kart Tour hatte allerdings einen erheblichen Einfluss auf die Mario Kart 8 Deluxe. Mit dem Erweiterungspass wurden zahlreiche Strecken und Charaktere aus dem mobilen Videospiel das Nintendo Switch Rennspiel eingebaut. So wichtig war auch dieser Titel für Nintendo.

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Quelle: faq.mariokarttour.com