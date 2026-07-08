Nintendo: Die Server von Mario Kart Tour werden bald abgeschaltet!
Ab dann wird das mobile Videospiel nicht mehr spielbar sein!
Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.
Mario Kart Tour, die beliebte Mobile Game Ausgabe von Mario Kart wird nach dem 29.09.2026 gänzlich verschwinden, da Nintendo die Server abschalten wird. Damit endet nach exakt 7 Jahren eine Ära des Mario Kart Ablegers.
Der Ableger Mario Kart Tour
Nintendo hat bestätigt, dass die Server für Mario Kart Tour ab September abgeschaltet werden. Der Titel war im September 2019 für iOS und Android erschienen. Er sorgte ab Tag 1 für Millionen von Downloads. Schließlich wurde ein eigener Teil eines der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten für Smartphones kostenlos angeboten. Seitdem musste man keine Konsole von Nintendo besitzen und auch in keine Spielhalle gegen um Mario Kart zu fahren.
Und täglich grüßt die Serverabschaltung
Dass Mario Kart Tour nun verschwindet ist trotzdem eine Überraschung, denn auch wenn Nintendo nicht mehr so oft neue Inhalte mehr lieferte, wurde der Titel für mehrere Jahre weiter online betrieben. Die Fans, die, die moderne Videospielsituation mit online Titeln kennen, hatten zwar irgendwann mit einer Abschaltung der Server gerechnet, aber natürlich trotzdem gehofft, dass dieser Tag niemals eintreten wird. Nun aber ist es offiziell: Mario Kart Tour wird sehr bald verschwinden.
Werbung
Immer im September
Der Zeitpunkt scheint abgestimmt. Im September 2019 erschien Mario Kart Tour, im September 2023 hat Nintendo angekündigt keine neuen Inhalte zu programmieren, trotzdem erschienen letzten Jahr noch neue Inhalte. Immer wieder sind neue Fahrer, Karts, Gleiter oder Strecken, aber auch Events und Touren hinzugefügt worden.
Strategiewechsel
Nintendo hatte bereits angekündigt sich vom Mobile Games Markt wieder zu entfernen. Mit Vergnügungsparks und Spielfilmen scheint Nintendo beschäftigter denn je. Dabei verabschiedet man sich von einem der erfolgreichsten Smartphone-Titel von Nintendo endgültig.
Mario Kart Tour hatte allerdings einen erheblichen Einfluss auf die Mario Kart 8 Deluxe. Mit dem Erweiterungspass wurden zahlreiche Strecken und Charaktere aus dem mobilen Videospiel das Nintendo Switch Rennspiel eingebaut. So wichtig war auch dieser Titel für Nintendo.
- Kein Ruhestand: Ur-Entwickler von Super Mario und Zelda bleibt Nintendo erhalten!
- Lesenswerter Artikel
- Super Mario Bros. Wonder: So entstand das Geräusch der „Raupenröhre“
- Lesenswerter Artikel
- Nach 10 Jahren: Nintendo stoppt den Verkauf der Switch 1
- Lesenswerter Artikel
- Nintendo baut eine „neue“ Switch 2, aber nur für Europa
- Lesenswerter Artikel
- Nicht nur Mario und Zelda: Nintendo sucht seinen nächsten großen Star
- Lesenswerter Artikel
- Nintendo-Legende Satoru Iwata sah Sonys Disc-Zukunft schon 2009 kommen
- Lesenswerter Artikel
- Zelda-Fans staunen: Ocarina of Time Remake könnte günstiger werden als gedacht
- Lesenswerter Artikel
- Nintendo könnte bald der letzte Konsolenhersteller mit physischen Spielen sein
- Lesenswerter Artikel
Werbung
Quelle: faq.mariokarttour.com
Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !