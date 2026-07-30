Miyamoto: Gleich mehrere Nintendo Videospiele sind aufgrund der Super Mario-Filme entstanden!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Seit Nintendo Filme macht, haben sich die dortigen Priorisierungen beim Videospielentwickeln sehr verändert. Shigeru Miyamoto persönlich hat bestätigt, dass mindestens 3 Nintendo Videospiele im Zusammenhang der beiden Super Mario Bros. Filme entstanden sind. Welche Spiele das sind und wie es bei diesen dazu gekommen ist.

Welche Spiele sind das?

Bestätigt hat der Super Mario Schöpfer das in einem Interview im Zusammenhang zu den Filmen die Videospieltitel: Prinzessin Peach: Showtime!, Star Fox und Yoshi and the Mysterious Book. Nintendo wählt die Auftritte dessen Videospielfiguren in den Filmen also nicht für reinen Fan-Service, sondern zieht gleich dessen Entwicklungspläne von Videospielen mit ein.

Star Fox war eine Überraschung!

Während der Einbau von Peach und Yoshi in einem Super Mario Film logisch war, war der Einbau von Fox McCloud in dem Der Super Mario Galaxy Film eine große Überraschung. Dadurch kam seitens Nintendo die Überlegung auch ein neues Videospiel des Charakters zu veröffentlichen. Laut Miyamoto denkt man so, dass wenn Fox in dem Film auftaucht, so sollte es auch ein aktuelles Videospielerlebnis mit dieser Figur geben. Damit nutzt Nintendo die Filme auch als erweitertes Marketing. Schließlich wurde mit dem erfolgreichen Film eine gewaltige Werbung für Star Fox gemacht.

Prinzessin Peach’s Auftritt

Auch Prinzessin Peach: Showtime! kam so zu Stande. Laut Miyamoto war das Videospiel zur gleichen Zeit wie das Videospiel in Arbeit. Aus diesem Grund wurde auch bei Nintendo diskutiert Prinzessin Peach im Film stärker und aktiver darzustellen, da sie auch im Videospiel eine zentrale Rolle hat.

Yoshi war lange angekündigt!

Bei Yoshi war auch schon früh seit dem Abspann des Der Super Mario Bros. Films klar, dass Yoshi im nächsten Film einen großen Auftritt haben wird. Aus diesem Grund hat das Unternehmen mit der Entwicklung eines neuen Videospiels begonnen um auch ein neues Yoshi Videospiel im Angebot zu haben.

Alles für die Kreativität

Die Aussagen von Miyamoto bezeugen, was viele bereits vermuteten. Während Nintendo lange dessen Marken getrennt voneinander behandelte, gibt es nun eine engere Abstimmung zwischen den Videospielen, Filmen und weiteren Unterhaltungsprojekten. Dennoch will Nintendo mit dessen Marken sehr vorsichtig bleiben und verbindet Figuren weiterhin nur aus kreativen Gründen.

Konkurrenz für Disney

Aufgrund von erfolgreichen Vergnügungsparkattraktionen und Filmen entwickelt sich Nintendo immer mehr von reinen Videospielhersteller zu einem Entertainment-Unternehmen ähnlich wie Disney. In Zukunft dürften wir ziemlich sicher zu den kommenden Filmen, gleichzeitig auch neue Videospiele mit dessen Charakteren erhalten.

Quelle: videogameschronicle.com via famitsu.com