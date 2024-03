Princess Peach: Showtime! (Switch) – Game Review

Princess Peach: Showtime! ist ein Action-Adventure Videospiel welches von Good-Feel Co., Ltd. entwickelt worden ist. Es ist von Nintendo am 22.03.2024 exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht worden. Wir haben uns mehrere Kostüme ausgeliehen und damit getestet wie viel Frauenpower in Prinzessin Peach steckt!

Wir alle wussten zwar schon, dass Prinzessin Peach sehr gut Kart fahren, Tennis und sogar Fußball spielen kann kann. Dennoch ist Princess Peach: Showtime! ist nicht das erste Videospiel in der Prinzessin die Zügel in die Hand nimmt. Ihr Debut als Heldin hatte sie in Princess Toadstool’s Castle Run (1990) auf einer Gaming Uhr, welche es bei Mc Donald’s gab. 2005 kam dann eine Idee, die wohl schon jeder hatte: Super Princess Peach auf dem Game Boy Advance. Ein Jump’n’Run à la Super Mario Bros., in welchem unsere starke Prinzessin Super Mario retten muss! Tja, wenn man so oft unsere Prinzessin von Bowser entführt worden ist, lernt man sich zu wehren.

Die Story von Princess Peach: Showtime! ist schnell erzählt: Peach zu einem Besuch im Funkeltheater eingeladen. Als Peach das Theater betritt taucht die Böse Hexe Grape und ihre Sauertruppe auf, welche kurzerhand das Theater übernehmen und dabei Peach darin einsperren. Peach trifft dabei auf die verzweifelte Stella, einem Stern, welcher das Theater führt und Peach um ihre Hilfe bittet. Peach willigt ein Stella zu helfen die ganzen Stars des Theaterstücke, genannt Funkelis zu befreien und die Hexe und ihre Gefolgschaft zu vertreiben.

Im Theater von Princess Peach: Showtime! gibt es mehrere Etagen mit je vier Levels, welche man sich aussuchen kann. Jedes der Level strotzt nur so von Ideenreichtum und Abwechslung. Nicht nur das Setting oder die Gegner schauen unterschiedlich auch, auch Peach schlüpft mitten im Geschehen in ein Kostüm, mit welchem sie das Level meistern kann. So verwandelt sie sich beispielsweise zu einer Fechtmeisterin oder einem Cowboy. Die Level bieten neben Zwischen- und Endbossen auch komplett andere spezifische Aufgaben am Schluss. Die Phasen der Bosse oder die zahlreichen Aufgaben sind sehr unterschiedlich gestaltet und auch die Aufgaben, denkt man an die Levels mit dem Konditorinnen- oder Detektivinnenkostüm, zeugen von jahrzehntelanger Erfahrung im Kreieren von Videospielen.

Der Schwierigkeitsgrad scheint Anfangs fast schon zu einfach zu sein, nimmt aber dann im Laufe des Spiels ordentlich zu. Wem das immer noch zu leicht ist, der kann versuchen in jedem Level zehn Kristallsterne zu sammeln, was gar nicht so einfach ist, weil diese nicht einfach so im Level zu finden sind, sondern gewissen Aufgaben zu erledigen sind, welche eventuell so einen Stern offenbaren. Sollte man einen Kristallstern verpasst haben, so hilft es nur danach das Level noch einmal zu besuchen. Ebenso gibt es in jedem Level eine Masche für eure Begleiterin Stella zu finden. Abseits der Level der Story gibt es im Keller des Theaters noch weitere Level, welche man nach gewissen Spielfortschritt besuchen kann. Es sind also genügend Aufgaben für einen Wiederspielwert vorhanden.

Die Steuerung beschränkt sich auf das Minimalste: ein Spring und ein Actionknopf. Das klingt nach sehr wenig, wenn man sich heutige Controller ansieht. Allerdings war die NES und Game Boy Zeit auf gleich viele Actiontasten beschränkt und hat viele der besten Videospiele aller Zeiten hervorgebracht. Aus diesem Grund trüben die wenigen Tasten überhaupt nicht das Spielerlebnis, im Gegenteil. Man hat die ganze Zeit ordentlich viel zu drücken, muss dabei aber überlegt und gezielt vorgehen, da ansonsten die Attacke ins Leere verläuft. Auch die Fähigkeiten sind je nach Kostüm unterschiedlich, welche man nach dem Kostümwechsel erst mal meistern muss.

Die Grafik in von Princess Peach: Showtime! übertrifft in Sachen Animationen und Designs sehr Luigis Mansion 3, ein Nintendo Switch Titel, welcher darin auf der Nintendo Switch immer eine Hausnummer war. Alle Verwandlungen, wie Beispielsweise zu einer Detektivin, Superheldin oder Meeresnixe werden wie in einem Anime dargestellt und stimmt auf das ein was kommen mag. Auch sonst darf man Peach in zahlreichen neuen Kleidern bewundern.

Die neuen Figuren wie die Sauertruppe oder die Funkelis sind komplett neue Figuren, welche wir noch nie im Pilzkönigreich erblicken konnte. Letztere sind fast schon zu simpel vom Design gewählt, allerdings machen ihre Animation und Geräusch zu liebenswürdigen Geschöpfen. Die Sauertruppe sind wie die Level, welche in Form von Bühnen daherkommen sehr Abwechslungsreich und ändern sich von Level zu Level. Auch die Bosse kommen sehr imposant aufgrund ihres Designs daher. Insgesamt wurde alles in dem Spiel sehr liebevoll gestaltet.

Sehr überraschend fällt der Soundtrack in Princess Peach: Showtime! aus. Er ist nicht nur je nach Bühne sehr unterschiedlich, sondern jedes Stück fällt ebenso episch aus. Beispielsweise bedient sich das Peach als Cowgirl Thema bekannter Western Elemente, fällt später aber überhaupt nicht unpassend in einem Eislevel auf. Die Geräusche der Funkelis sind lieb gemacht. Dass es wie bei Nintendo sehr typisch auch hier keine synchronisierten Dialoge gibt, ist ein Pluspunkt. Da man sich so die Stimmen wie in einem Buch im Kopf vorstellen muss.

Also wenn man Princess Peach: Showtime! mit einem Wort beschreiben müsste, dann mit “abwechslungsreich”. Jedes Level birgt unglaublich viele und kreative Inhalte. Auch wenn es in jedem Level einiges zu sammeln gibt, so würde man alle Levels alleine schon wegen ihrer Abwechslung besuchen wollen. Nintendo wollte sich schon bei Super Mario Bros. Wonder kreativ zeigen, setzt aber hier in Sachen Ideenreichtum noch einen drauf. Mit Princess Peach: Showtime! ist ein neuartiges Videospiel entstanden, welche nicht besser zu der Persona Prinzessin Peach hätte passen können.

Auch wenn die herzensgute Prinzessin sich gegen jede Herausforderung stellt und dabei ihr Auftreten komplett verändern muss, so bleibt sie sich trotzdem immer selber treu und verliert nie etwas an ihrem majestätischen Auftreten. Nachdem Luigi mit Luigi’s Mansion, Toad mit Captain Toad’s Adventure, scheint nun auch Peach mit Princess Peach: Showtime! endlich ihre eigene Reihe bekommen zu haben. Jetzt fehlt uns nur noch ein Abenteuer, welches von Bowser geführt wird. Wario hat ja schon längst eines. Derweil sind von von Princess Peach: Showtime! so verzaubert, dass wir hoffen, dass hier eine komplett neue Videospielreihe geboren worden ist. Ein Videospiel, welches nicht nur für kleine und große Prinzessinnen, sondern für alle Super Mario Fans gemacht worden ist. Standing Ovation!

10 SCORE In Zukunft will sich Super Mario nur noch von Prinzessin Peach retten lassen! Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 10 Story 7 Motivation 10 Steuerung 10

