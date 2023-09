Nintendo: Luigi’s Mansion 2 HD: 3DS Remaster kommt für die Switch!

Abermals wird Luigi auf der Nintendo Switch auf Geisterjagd gehen.

Die aktuelle Nintendo Direct Präsentation hat uns zwar nicht die nächste Nintendo Konsole vorgestellt, aber war dafür wieder einmal für mehrere Überraschungen für die Nintendo Switch gut. So soll im Sommer des nächsten Jahres ein HD Remaster von Luigi’s Mansion 2 für die Nintendo Switch erscheinen.

Luigi’s Mansion 2 ohne Zusatztitel

Dass Nintendo schon länger an einer HD Version von Luigi’s Manson 2 arbeitet, war bekannt. Nun sehen wir aber das erste Mal Bilder in Form eines Trailer davon. Was uns ebenfalls auffällt ist, dass Nintendo den Zusatztitel Dark Moon weglässt und dem Titel einfach die passende chronologische Nummer gibt. So dürfte es bei neuen Fans keine Verwirrung geben.

Der Trailer

Bei der Präsentation wurde uns nun gezeigt, was wir uns unter dem Nintendo 3DS Remaster Luigi’s Mansion 2 HD auf der Nintendo Switch vorstellen können.

Der Plot

Seit dem ersten Teil hat König Buu Huu einen neuen Feind: niemand geringerer als Marios Bruder Luigi. Dieser hat es geschafft sich aus der Gefangenschaft zu befreien. Im Nachtschattental, welches von freundlichen Geistern bewohnt wird, treibt der König sein Unwesen. Er zerstört den Finstermond, welcher die Geister des Tals so freundlich gemacht hat. Professor I. Gidd, welcher sich nicht mehr zu helfen weiß, kontaktiert den Geisterjäger Nummer 1: Luigi. Dieser bewaffnet sich mit der neuesten Staubsauger des Professors: dem Schreckweg 09/15, vor welchem sich die Geisterwelt fürchtet.

Die Luigi’s Mansion Reihe

2001 war der Schreck unter den Nintendo Fans groß. Schließlich kam mit dem Nintendo GameCube zum ersten Mal eine Nintendo Konsole auf den Markt ohne einen Super Mario Titel. Glücklicherweise übernahm Luigi dafür die Rolle seines Bruders: die Luigi’s Mansion Reihe hat begonnen. Viel Jahre später erst folgte Luigi’s Manison 2 (2013), Luigi’s Mansion Arcade (2015) und Luigi’s Mansion 3 (2019) auf der Nintendo Switch.

Die HD Version von Luigi’s Mansion 2 soll im Sommer des nächsten Jahres für die Nintendo Switch erscheinen.

