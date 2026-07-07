Nach 10 Jahren: Nintendo stoppt den Verkauf der Switch 1

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die Ära von Nintendos Erfolgskonsole der Nintendo Switch 1 neigt sich dem Ende zu. Ende Februar 2027 wird es keine Switch 1 mehr im europäischen Handel geben. Weltweit wird sie allerdings weiterhin angeboten werden. Der Grund warum es nur Europa betrifft dürfte überraschen.

Welche Switch Konsolen sind betroffen?

Der Verkaufstopp betrifft alle Konsolen der Nintendo Switch 1-Familie: also der klassischen Nintendo Switch, Switch Lite und Switch OLED. Diese Geräte werden ab Mitte Februar 2027 nicht mehr an den europäischen Einzelhandel geliefert und auch nicht mehr im offiziellen, europäischen Nintendo Store angeboten werden.

10 Jahre Nintendo Switch

Dieser Schritt wird von Nintendo nur wenige Wochen vor dem 10. Geburtstag der Hybridkonsole stattfinden, welche im März 2017 erschienen war. Die Konsole hat die Videospielbranche sehr verändert und sich über 155 Millionen Mal verkauft. Das Konzept stationär, sowie mobil spielen zu können, setzte neue Maßstäbe auf dem Videospielmarkt.

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Warum wird die Switch 1 eingestellt?

Der Grund für die Einstellung des Verkaufs der Konsole in Europa dürfte überraschen. Es hat nichts mit dem Alter zu tun und betrifft nur Europa. Grund sind die kommenden EU-Vorschriften, welche ab dem 18.02.202 gelten werden. Sämtliche Akkus von tragbaren Elektronikgeräten müssen vom Nutzer austauschbar sein. Da die alten Switch Modelle diese Vorgabe nicht erfüllen, dürfen diese ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verkauft werden.

Was bedeutet das für die Switch 2?

Auch die aktuelle Nintendo Konsole, die Switch 2 ist betroffen. So sollen schon im Laufe des Jahres 2026 neue Varianten der Switch 2, sowie dessen Zubehör mit austauschbaren Akkus erscheinen. Die Geräte sollen in ihrer Funktion unverändert bleiben. Nur das Akkudesign wird an die gesetzlichen Anforderungen angepasst werden.

Wird die Switch 1 weiterhin unterstützt?

Wegen allen älteren Konsolen muss man sich keine Sorgen machen. So wird auch die Switch 1 weiterhin von Nintendo unterstützt. Schließlich wird das Modell im Rest der Welt auch weiterhin angeboten werden.

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Wann und ob Nintendo die erste Nintendo Switch weltweit vom Markt nehmen wird ist nicht bekannt. Der Verkaufstopp bezieht sich derweil nur auf Europa. Damit endet ein erfolgreiches Kapitel der Unternehmensgeschichte. Dafür beginnt die alleinige Ära des Nachfolgers, der Nintendo Switch 2.

Quelle: nintendo.com