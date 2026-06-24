Nintendo Switch Online in Japan: Preiserhöhung für den Abo-Dienst angekündigt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Nutzer von Nintendo Switch Online in Japan gibt es schlechte Nachrichten. Nintendo hat angekündigt, die Preise für seinen Online-Dienst in der Region anzuheben. Betroffen sind mehrere Mitgliedschaftsmodelle, die künftig mehr kosten werden als bisher.

Die Anpassung betrifft sowohl Einzelmitgliedschaften als auch einige längere Abo-Varianten. Damit reagiert Nintendo nach eigenen Angaben auf veränderte Marktbedingungen und gestiegene Kosten.

Mehrere Mitgliedschaften von der Preiserhöhung betroffen

Die Preisänderungen sollen in den kommenden Monaten in Kraft treten und verschiedene Tarife von Nintendo Switch Online betreffen. Nutzer in Japan müssen künftig für den Zugang zu Online-Multiplayer, Cloud-Speicherständen und weiteren Funktionen etwas tiefer in die Tasche greifen.

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Auch Erweiterungen und Zusatzangebote innerhalb des Dienstes werden teilweise von den neuen Preisen erfasst. Wer bereits über ein laufendes Abonnement verfügt, kann dieses in vielen Fällen noch bis zur nächsten Verlängerung zum bisherigen Preis nutzen. Für Neukunden gelten die neuen Preise dagegen direkt nach Inkrafttreten der Änderungen.

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Warum erhöht Nintendo die Preise?

Offiziell verweist Nintendo auf wirtschaftliche Faktoren und steigende Betriebskosten. Solche Anpassungen sind bei digitalen Diensten in den vergangenen Jahren keine Seltenheit mehr geworden.

Streaming-Anbieter, Cloud-Dienste und Gaming-Abonnements haben ihre Preise zuletzt mehrfach erhöht. Nun folgt auch Nintendo diesem Trend zumindest auf dem japanischen Markt. Ob ähnliche Anpassungen künftig auch in anderen Regionen geplant sind, hat das Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben.

Auswirkungen auf Europa sind unklar

Für Spieler in Europa und Nordamerika gibt es aktuell keinen Grund zur Sorge. Die angekündigte Preiserhöhung betrifft ausschließlich Nintendo Switch Online Japan.

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Dennoch beobachten viele Nutzer die Entwicklung aufmerksam. In der Vergangenheit wurden Preisänderungen bei digitalen Diensten gelegentlich zunächst in einzelnen Regionen getestet, bevor weitere Märkte folgten. Derzeit gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass Nintendo ähnliche Maßnahmen für Deutschland oder andere europäische Länder vorbereitet.

Die Community reagiert zurückhaltend

Die Reaktionen vieler japanischer Nutzer fallen gemischt aus. Während einige Verständnis für die gestiegenen Kosten zeigen, sehen andere die Preiserhöhung kritisch. Polarisierend ist zudem, dass Switch 2-Käufer in Japan jetzt echte Spieler sein müssen.