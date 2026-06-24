DailyGame - Gaming News - Nintendo - Nintendo Switch Online in Japan: Preiserhöhung für den Abo-Dienst angekündigt
2 Min. lesen
Zunächst nicht in Europa

Nintendo Switch Online in Japan: Preiserhöhung für den Abo-Dienst angekündigt

Bei Nintendo Switch Online in Japan steigen die Preise. Nintendo hat eine Preiserhöhung für mehrere Mitgliedschaften angekündigt.

i Nintendo Switch Online in Japan: Preiserhöhung für den Abo-Dienst angekündigt
Artikel von Tim Rantzau +
DailyGame bei Google merken

Für Nutzer von Nintendo Switch Online in Japan gibt es schlechte Nachrichten. Nintendo hat angekündigt, die Preise für seinen Online-Dienst in der Region anzuheben. Betroffen sind mehrere Mitgliedschaftsmodelle, die künftig mehr kosten werden als bisher.

Die Anpassung betrifft sowohl Einzelmitgliedschaften als auch einige längere Abo-Varianten. Damit reagiert Nintendo nach eigenen Angaben auf veränderte Marktbedingungen und gestiegene Kosten.

Mehrere Mitgliedschaften von der Preiserhöhung betroffen

Die Preisänderungen sollen in den kommenden Monaten in Kraft treten und verschiedene Tarife von Nintendo Switch Online betreffen. Nutzer in Japan müssen künftig für den Zugang zu Online-Multiplayer, Cloud-Speicherständen und weiteren Funktionen etwas tiefer in die Tasche greifen.

Werbung

Auch Erweiterungen und Zusatzangebote innerhalb des Dienstes werden teilweise von den neuen Preisen erfasst. Wer bereits über ein laufendes Abonnement verfügt, kann dieses in vielen Fällen noch bis zur nächsten Verlängerung zum bisherigen Preis nutzen. Für Neukunden gelten die neuen Preise dagegen direkt nach Inkrafttreten der Änderungen.

Twitter/X-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst.

Warum erhöht Nintendo die Preise?

Offiziell verweist Nintendo auf wirtschaftliche Faktoren und steigende Betriebskosten. Solche Anpassungen sind bei digitalen Diensten in den vergangenen Jahren keine Seltenheit mehr geworden.

Lesenswert
Nintendo macht den eShop der alten Switch endlich schneller
Lesenswerter Artikel
Nintendo-Urteil schockt: Joy-Con-Drift kostet 35 Millionen Euro
Lesenswerter Artikel
Nintendo Classics: Angeblich Challenge-Funktion für SNES, NES und Game Boy Titel geplant
Lesenswerter Artikel
Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden im Test: die Miis sind endlich zurück!
Lesenswerter Artikel
Für japanische Teenager ist die Nintendo Switch wichtiger als Pokémon oder Disney!
Lesenswerter Artikel
9 R.I.P. sequel setzt die Geschichte von Misa Isshiki fort
Lesenswerter Artikel
Pokémon Blattgrün und Feuerrot im Test: Zurück nach Kanto
Lesenswerter Artikel
Nintendo verklagt die US-Regierung und will seine Zollzahlungen zurück
Lesenswerter Artikel

Streaming-Anbieter, Cloud-Dienste und Gaming-Abonnements haben ihre Preise zuletzt mehrfach erhöht. Nun folgt auch Nintendo diesem Trend zumindest auf dem japanischen Markt. Ob ähnliche Anpassungen künftig auch in anderen Regionen geplant sind, hat das Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben.

Auswirkungen auf Europa sind unklar

Für Spieler in Europa und Nordamerika gibt es aktuell keinen Grund zur Sorge. Die angekündigte Preiserhöhung betrifft ausschließlich Nintendo Switch Online Japan.

Werbung

Dennoch beobachten viele Nutzer die Entwicklung aufmerksam. In der Vergangenheit wurden Preisänderungen bei digitalen Diensten gelegentlich zunächst in einzelnen Regionen getestet, bevor weitere Märkte folgten. Derzeit gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass Nintendo ähnliche Maßnahmen für Deutschland oder andere europäische Länder vorbereitet.

Die Community reagiert zurückhaltend

Die Reaktionen vieler japanischer Nutzer fallen gemischt aus. Während einige Verständnis für die gestiegenen Kosten zeigen, sehen andere die Preiserhöhung kritisch. Polarisierend ist zudem, dass Switch 2-Käufer in Japan jetzt echte Spieler sein müssen.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen