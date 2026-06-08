Nintendo Classics: Angeblich Challenge-Funktion für SNES, NES und Game Boy Titel geplant

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo arbeitet angeblich an einer neuen Idee für dessen Retro-Videospiele auf Nintendo Switch Online. Angeblich sollen bald SNES-, NES– und Game Boy-Klassiker mit speziellen Herausforderungen erweitert werden. Es gibt zwar noch keine offizielle Ankündigung, aber die Quelle dieses Gerüchts ist sehr zuverlässig.

Wie hat man das herausgefunden?

Der Auslöser für diese Spekulationen kamen durch ein offizielles Update der Nintendo Classics Apps. Bei den Updates der SNES-, NES– und Game Boy-App ist es auffällig, dass alle 3 einen großen Sprung in der Nummer erhalten haben: SNES 6.0.0, NES 9.o.o und Game Boy 4.0.0. Trotz dieses großen Sprungs kann man keine Neuerung entdecken. Deshalb hat ein Datamining-Experte diese ganz genau untersucht und neuartige Funktionen entdeckt, welche bereits implementiert, aber noch nicht aktiviert worden sind.

Um was soll es sich genau handeln?

Der Dataminer, mit dem treffenden Namen LuigiBlood, lag schon in Vergangenheit öfters richtig mit seinen Enthüllungen. Deshalb hört ihm die Welt jetzt ganz genau zu. Die neuen Herausforderungen sollen an das alte Konzept von NES Remix erinnern. Dabei soll es sich aber offenbar nicht um komplette Remix-Versionen handeln, sondern mehr um spezielle Aufgaben und Ziele innerhalb der klassischen Spiele. Welche Videospieltitel diese Herausforderung bieten werden ist noch unbekannt. Der Dataminer meint aber, dass wir dies wahrscheinlich sehr bald erfahren werden.

Werbung

They have implemented challenges. Stuff akin to NES Remix (not the Remix kind, from what I can tell though). You cannot access them yet, you have to wait until the NSO app updates.I will not reveal the games, y'all will probably find out soon. — Yakumono (@luigiblood.bsky.social) 2026-06-08T07:12:14.266Z

Was wäre der Mehrwert?

Für Nintendo könnte dieses Feature eine weitere Möglichkeit bieten das kostenpflichtige Angebot noch interessanter zu gestalten. Der Retro-Abschnitt des Online Angebots gehört zu den wichtigsten Bestandteilen. Mit neuen Herausforderungen in alten Videospielen könnten Spieler wieder zurück an die Bildschirme geholt werden und für verlängerte Abonnements sorgen.

Werbung

Was könnte noch folgen?

Dies dürfte zum bisherigen Schaffen von Nintendo passen. Seit der ersten Nintendo Switch Konsole wird das online Angebot immer wieder ausgeweitet. Neben NES, SNES und Game Boy Videospielen, gibt es noch weitere klassische Konsolen im Angebot. Diese sind aber hinter einer höheren Paywall versperrt. Umso interessanter, dass nun zuerst die niedrigste Stufe des Abonnements bedient wird – die teurere Stufe könnte nämlich ebenso folgen.

Offiziell ist noch nichts bestätigt, da aber morgen eine bereits offiziell bestätigte Nintendo Direct auf uns zukommt, dürfen wir darauf tippen, dass genau diese neuen Herausforderungen bei den Nintendo Classics Apps vorgestellt werden.

Quelle: luigiblood.bsky.social

Werbung