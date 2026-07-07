Unser „The Blood of Dawnwalker“ Interview – Autorin verriet mehr zu Gameplay und Story

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Es ist ein Weilchen her, dass so ein richtig imposantes Vampir-Spiel erschienen ist. Mit The Blood of Dawnwalker versuchen nun die Gaming-Veteranen bei Rebel Wolves, früher maßgeblich an The Witcher 3 beteiligt, ein Comeback der Blutsauger. Wir durften das Spiel bereits anzocken und ein Interview mit Ariana Siarkiewicz führen, Autorin in der Firma. Auf den ersten Blick erinnert das gotische RPG durchaus an den Hexer, macht dank seinem Setting aber spielerisch einiges anders.

Halbvampir und Titelheld Coen hat innerhalb der Geschichte 30 Tage lang Zeit, um seine Familie vor Untoten zu retten. „Die erste Idee war, dass wir ein Gefühl der Dringlichkeit schaffen wollten, das uns in einigen anderen Spielen gefehlt hat. Wir wollen, dass man das Gefühl hat, die Welt wartet nicht auf einen. Darauf bauen wir dann alles auf – sowohl die Gestaltung der Quests als auch das Gameplay“, erklärt die Autorin.

The Blood of Dawnwalker – Gameplay in einer „narrativen Sandbox“

Das klingt zu stressig? Keine Angst, The Blood of Dawnwalker hat keinen klassischen Timer. Ein Tag besteht aus acht Zeiteinheiten, wobei bestimmte Quests je eine oder mehrere Einheiten aufbrauchen. Diesen virtuellen Monat sollen Spieler frei gestalten können: „Du spielst das Spiel nach deinen eigenen Regeln. Du erschaffst deine eigenen Geschichten, du wählst aus, welche Quests du absolvieren möchtest und welche dich nicht interessieren – oder schlägst dann einen anderen Weg ein. Du kannst auch alles ignorieren und gehst direkt zum Ende.“

Das könnte zwar Perfektionisten nicht gefallen, aber das liege in der Natur des Genres: „In Rollenspielen mit Verzweigungen – bei Quests, bei Dialogen –, wird man nie alles sehen. Es sei denn, man speichert und lädt den Spielstand neu. Das ist auch in Blood of Dawnwalker möglich. Außerdem hoffen wir, dass das Eintauchen in die Story durch dieses System – bei dem sich die Welt aktiv mit einem mitbewegt –, das Gefühl, etwas zu verpassen, ausgleicht.“ Dadurch gebe es auch viele verschiedene Enden. Rund 50 Stunden könnte ein Durchspielen dauern, sollten Spieler nicht gezielt zum Finale rasen.

Für die Schreiberin sei das Konzept vergleichbar mit The Elder Scrolls Oblivion, „wo die Hauptquest für mich im Grunde genommen gar nicht existierte. Ich hatte kein Interesse daran und hatte trotzdem unglaublich viel Spaß.“ Man vergesse leicht Figuren und Fähigkeiten, „aber wenn man sich emotional auf etwas eingelassen hat, das man selbst getan hat, dann ist das die Kraft von Videospielen. Ich hoffe, dass Spielern das von diesem Game in Erinnerung bleibt.“

Nur beim Verhalten von Coen gebe es Einschränkungen. Weil er vorgefertigt sei, könne er „nicht plötzlich zum mörderischen Psychopathen werden“, so Siarkiewicz. Allerdings sei es möglich, „ihn sehr unterschiedlich zu spielen“. „Wir haben kein System eingeführt, das Wahlmöglichkeiten versperrt, weil du etwa 20 Leute gefressen hast und nun nicht mehr mit ihnen reden kannst. Nein. Wenn du eine Geschichte der Läuterung spielen möchtest, dann stell dir das so vor. Wir möchten, dass die Spieler das Gefühl haben, Coen zu sein.“

Das ist die düstere Welt von Blood of Dawnwalker

Irgendwo in den fiktiven Karpaten ist die Story angesetzt. Neben Vampiren tauchen in den Gebirgen gelegentlich auch andere Kreaturen wie riesige Ziegenmenschen auf. „Es ist ein großes, altes Durcheinander aus Ideen und gemischten Konzepten“, verriet Siarkiewicz. Allerdings seien die Dinge „nicht aus der Luft gegriffen“. Viele Kreaturen hätten „Wurzeln in der Folklore“. Auch gebe es historische Bezüge, wie die Pest. „Es gibt auch Schriften oder Geschichten über einige der Figuren, die mit realen Ereignissen und realen Personen in Verbindung stehen.“

Geht es nach der Autorin, wird The Blood of Dawnwalker zwar düster, aber nicht zu gruselig: „Wir wollten wieder stärker auf die Nosferatu-Regeln zurückkommen, bei denen die Vampire irgendwie furchteinflößend sind. Obwohl man mit ihnen sprechen kann – was sie menschlicher macht als rein monströse Vampire –, wollten wir doch wieder zu den Zeiten zurückkehren, als es eher ein Horror-Genre war. Obwohl das Spiel im Horror-Genre angesiedelt ist, wird es aber nicht allzu sehr erschrecken.“

The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September für PS5, Xbox Series und PC.