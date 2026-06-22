Star Fox wirkt plötzlich wie ein großer Sci-Fi-Film
Ist das tatsächlich ein Videospiel oder wird das ein interaktiver Film?
Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.
Nintendo nutzt noch die letzten Tage vor der Veröffentlichung des Star Fox Remakes um noch ordentlich Promotion zu machen. Deshalb hat Nintendo ein an einen Film erinnerndes Poster veröffentlicht. Das Star Fox Remake wird am 25.06.2026 erscheinen.
Promotion
Das Remake des Nintendo 64 Klassikers, welcher bei uns Lylat Wars hieß, wird schon in wenigen Tagen erscheinen. Die Grafik des Videospiels ist auf dem modernsten Stand und die Zwischensequenzen sind filmischer denn je inszeniert worden. Aus diesem Grund dürfte man auch als Stilmittel ein filmmäßiges Poster zur Promotion gewählt haben.
Das Poster
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Auf dem Poster sieht man das Mutterschiff der Star Fox Crew, die Great Fox, an einem roten Planeten mit Planetenringen vorbeiziehen. Das Poster stellt die Crew von Fox McCloud vor. Dabei sind sie wie die Namen von Schauspielern inszeniert. Eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Nintendo mit Nintendo Studios offiziell in die Filmbranche eingestiegen ist und mittlerweile weiß, wie ein echtes Filmposter auszuschauen hat.
Das Remake von Star Fox
Während das Gameplay exakt aus dem Klassiker entnommen wurde und deshalb wie gewohnt als Rail-Shooter mit ein paar offenen Dogfights haben wird, hat man die Zwischensequenzen dieses Mal richtig cineastisch gestaltet. Nicht nur die Synchronisation wurde neu eingesprochen, auch die Geschehnisse werden erweitert, beziehungsweise komplett neu interpretiert.
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Nur der Anfang?
Hinter dem großen Comeback von Star Fox könnte mehr stecken als nur ein einzelnes Remake. Da man die Grundstory abermals rebootet könnte es nun der Beginn von einem fortführenden Franchise sein. Nachdem Star Fox Zero im Jahr 2016 bei den Fans nicht gut ankam, will man wohl dieses Mal alles richtig machen.
Fox McStar
Aber nicht nur im Spiel, sondern tatsächlich im Kino hat man Fox McCloud im Der Super Mario Galaxy Film als einer der wichtigesten Charaktere im Kino erleben können. Dies könnte schon der zweite Schritt von vielen Schritten der Rückkehr des Weltraumfuchses sein. Ob nächstes Mal auch seine ganze Crew in einem Film sein wird, bleibt zu hoffen.
Star Fox wird am 25.06.2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen.
Quelle: x.com via Genki_JPN
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