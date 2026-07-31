Splatoon Raiders: Das sind die besten Waffen im Spiel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Wahl der richtigen Waffe entscheidet in Splatoon Raiders oft darüber, ob ein Kampf problemlos verläuft oder ihr ständig in Schwierigkeiten geratet. Jede Waffenklasse spielt sich komplett anders und eignet sich für unterschiedliche Situationen. Manche Modelle verursachen enormen Schaden auf kurze Distanz, andere überzeugen durch Reichweite oder starke Flächenkontrolle.

In diesem Guide stellen wir euch alle Waffenklassen vor, erklären ihre Vor- und Nachteile und verraten, welche sich derzeit besonders lohnen. Wir werden aber nicht jede einzelne Waffe näher betrachten.

Insgesamt gibt es 11 verschiedene Klassen im Spiel:

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Katana

Das Klecks-Katana gehört zu den vielseitigsten Waffen im gesamten Spiel. Es kombiniert schnelle Nahkampfangriffe mit kraftvollen aufgeladenen Hieben und eignet sich hervorragend für aggressive Spieler.

Vorteile

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Sehr hoher Schaden

Große Reichweite für eine Nahkampfwaffe

Effektive aufgeladene Angriffe

Ideal gegen starke Gegner

Nachteile

Benötigt gutes Timing

Fehler werden schnell bestraft

Wer den Umgang mit dem Klecks-Katana beherrscht, erhält eine der stärksten Waffen in Splatoon Raiders.

Klecks-Doppler

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Der Klecks-Doppler überzeugt durch seine enorme Beweglichkeit. Dank der Ausweichrolle bleibt ihr ständig in Bewegung und könnt gegnerischen Angriffen leichter entkommen.

Vorteile

Hohe Mobilität

Schnelle Schussfolge

Ideal gegen Gruppen

Perfekt für bewegliche Spielweise

Nachteile

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Etwas geringere Reichweite

Erfordert gutes Positionsspiel

Modelle

Aluminum Twincans

Diner Dualies

Sippy-Cup Dualies

Sport-Bottle Dualies

Steel Twincans

Titanium Twincans

Gerade gegen schnelle Gegner spielt der Klecks-Doppler seine Stärken voll aus.

Blaster

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Wer lieber einzelne, starke Treffer landet, sollte zum Blaster greifen.

Die explosiven Schüsse treffen mehrere Gegner gleichzeitig und eignen sich hervorragend gegen Gruppen.

Vorteile

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Flächenschaden

Hoher Explosionsschaden

Sicherer Kampf auf Distanz

Nachteile

Langsame Schussfolge

Höherer Farbverbrauch

Modelle

Butane Blaster

Oil Blaster

Steam Blaster

Toy-Claw Blaster

Toy-Horn Blaster

Toy-Shark Blaster

Klecksroller

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Der Klecksroller gehört seit dem ersten Splatoon zu den beliebtesten Waffen.

Er eignet sich hervorragend zum schnellen Einfärben großer Flächen und verursacht im Nahkampf enormen Schaden.

Besonders gegen kleinere Gegnergruppen kann der Roller seine Stärken ausspielen.

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Konzentrator

Der Konzentrator richtet enormen Schaden auf große Entfernung an.

Allerdings benötigt jeder Schuss eine Aufladezeit.

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Deshalb eignet sich diese Waffenklasse vor allem für Spieler mit guter Zielgenauigkeit.

Vorteile

Höchster Einzelschaden

Sehr große Reichweite

Nachteile

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Langsames Aufladen

Wenig geeignet für Nahkämpfe

Modelle

Bleach Charger

Cleaner Charger

Detergent Charger

Diesel 4K

High-Octane 4K

Unleaded 4K

Klecks-Bogen

Der Klecks-Bogen kombiniert Reichweite mit Flächenschaden.

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Durch seine besondere Schussmechanik lassen sich Gegner auch hinter Deckungen unter Druck setzen.

Allerdings braucht die Waffe etwas Übung.

Modelle

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Alpine Stringer

Bamboo Stringer

Racket Stringer

Pluviator

Der Pluviator bietet eine interessante Mischung aus Angriff und Verteidigung.

Mit seinem Tintenschirm lassen sich gegnerische Angriffe blockieren, bevor ihr selbst zum Gegenangriff übergeht.

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Gerade im Team oder gegen stärkere Gegner kann das äußerst hilfreich sein.

Modelle

Flower Brella

Food-Stall Brella

Fruit Brella

Palm Brella

Tarp Brella

Thermal Brella

Kleckschwapper

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Der Kleckschwapper verschießt Tintenschwälle über Hindernisse hinweg.

Das macht ihn in bestimmten Gebieten sehr effektiv.

In offenen Kämpfen gibt es jedoch meist stärkere Alternativen.

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Modelle

Camo Slosher

Clay-Pot Pow Slosher

Oil-Drum Pow Slosher

Polyethylene Slosher

Sand Slosher

Shichirin Pow Slosher

Klecksling

Der Klecksling entfaltet sein volles Potenzial erst nach einer Aufladephase.

Danach feuert er eine enorme Menge Tinte in kurzer Zeit.

Das macht ihn hervorragend zur Flächenkontrolle.

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Allerdings seid ihr während des Aufladens verwundbar.

Modelle

Flamingo Splattershot Jr.

Glass-Bottle Splattershot

Jam Squelcher Long-range

Lifeguard Splattershot Jr.

Olive-Oil Squelcher

Perfume Squelcher

Plastic-Bottle Splattershot

Soap-Bottle Splattershot

Water-Wing Splattershot Jr.

Welche Waffe eignet sich für Anfänger?

Wer gerade erst mit Splatoon Raiders beginnt, sollte zunächst auf einfach zu spielende Waffen setzen.

Besonders empfehlenswert sind:

Kleckser

Klecksroller

Klecks-Doppler

Diese Waffen verzeihen kleinere Fehler und funktionieren in nahezu jeder Spielsituation zuverlässig.

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Welche Waffe verursacht den meisten Schaden?

Beim maximalen Einzelschaden liegen vor allem zwei Waffen vorne:

Konzentrator

Klecks-Katana

Während der Konzentrator Gegner aus großer Entfernung ausschalten kann, überzeugt das Klecks-Katana im direkten Nahkampf mit extrem starken Angriffen.

Welche Waffe färbt am schnellsten?

Zum großflächigen Einfärben eignen sich besonders:

Klecksroller

Kleckser

Klecksling

Sie decken große Bereiche in kurzer Zeit mit Tinte ein und erleichtern gleichzeitig die Fortbewegung.

Zusammenfassung

Eine einzelne beste Waffe gibt es in Splatoon Raiders nicht. Jede Waffenklasse besitzt ihre eigenen Stärken und richtet sich an einen anderen Spielstil.

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Wer möglichst flexibel unterwegs sein möchte, ist mit dem Kleckser oder dem Klecks-Doppler hervorragend beraten. Für erfahrene Spieler zählen dagegen das Klecks-Katana und der Konzentrator zu den stärksten Optionen im Spiel.

In diesem Guide stellen wir euch alle amiibo-Belohnungen im Spiel vor.