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Splatoon Raiders: Das sind die besten Waffen im Spiel

Welche sind die besten Waffen in Splatoon Raiders? Unser Guide erklärt alle Waffentypen, ihre Stärken und Schwächen.

i Splatoon Raiders: Das sind die besten Waffen im Spiel
Artikel von Tim Rantzau +
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Die Wahl der richtigen Waffe entscheidet in Splatoon Raiders oft darüber, ob ein Kampf problemlos verläuft oder ihr ständig in Schwierigkeiten geratet. Jede Waffenklasse spielt sich komplett anders und eignet sich für unterschiedliche Situationen. Manche Modelle verursachen enormen Schaden auf kurze Distanz, andere überzeugen durch Reichweite oder starke Flächenkontrolle.

In diesem Guide stellen wir euch alle Waffenklassen vor, erklären ihre Vor- und Nachteile und verraten, welche sich derzeit besonders lohnen. Wir werden aber nicht jede einzelne Waffe näher betrachten.

Insgesamt gibt es 11 verschiedene Klassen im Spiel:

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Katana

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

Das Klecks-Katana gehört zu den vielseitigsten Waffen im gesamten Spiel. Es kombiniert schnelle Nahkampfangriffe mit kraftvollen aufgeladenen Hieben und eignet sich hervorragend für aggressive Spieler.

Vorteile

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  • Sehr hoher Schaden
  • Große Reichweite für eine Nahkampfwaffe
  • Effektive aufgeladene Angriffe
  • Ideal gegen starke Gegner

Nachteile

  • Benötigt gutes Timing
  • Fehler werden schnell bestraft

Wer den Umgang mit dem Klecks-Katana beherrscht, erhält eine der stärksten Waffen in Splatoon Raiders.

Klecks-Doppler

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

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Der Klecks-Doppler überzeugt durch seine enorme Beweglichkeit. Dank der Ausweichrolle bleibt ihr ständig in Bewegung und könnt gegnerischen Angriffen leichter entkommen.

Vorteile

  • Hohe Mobilität
  • Schnelle Schussfolge
  • Ideal gegen Gruppen
  • Perfekt für bewegliche Spielweise

Nachteile

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  • Etwas geringere Reichweite
  • Erfordert gutes Positionsspiel

Modelle 

  • Aluminum Twincans
  • Diner Dualies
  • Sippy-Cup Dualies
  • Sport-Bottle Dualies
  • Steel Twincans
  • Titanium Twincans

Gerade gegen schnelle Gegner spielt der Klecks-Doppler seine Stärken voll aus.

Blaster

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

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Wer lieber einzelne, starke Treffer landet, sollte zum Blaster greifen.

Die explosiven Schüsse treffen mehrere Gegner gleichzeitig und eignen sich hervorragend gegen Gruppen.

Vorteile

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  • Flächenschaden
  • Hoher Explosionsschaden
  • Sicherer Kampf auf Distanz

Nachteile

  • Langsame Schussfolge
  • Höherer Farbverbrauch

Modelle

  • Butane Blaster
  • Oil Blaster
  • Steam Blaster
  • Toy-Claw Blaster
  • Toy-Horn Blaster
  • Toy-Shark Blaster

Klecksroller

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

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Der Klecksroller gehört seit dem ersten Splatoon zu den beliebtesten Waffen.

Er eignet sich hervorragend zum schnellen Einfärben großer Flächen und verursacht im Nahkampf enormen Schaden.

Besonders gegen kleinere Gegnergruppen kann der Roller seine Stärken ausspielen.

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Konzentrator

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

Der Konzentrator richtet enormen Schaden auf große Entfernung an.

Allerdings benötigt jeder Schuss eine Aufladezeit.

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Deshalb eignet sich diese Waffenklasse vor allem für Spieler mit guter Zielgenauigkeit.

Vorteile

  • Höchster Einzelschaden
  • Sehr große Reichweite

Nachteile

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  • Langsames Aufladen
  • Wenig geeignet für Nahkämpfe

Modelle

  • Bleach Charger
  • Cleaner Charger
  • Detergent Charger
  • Diesel 4K
  • High-Octane 4K
  • Unleaded 4K

Klecks-Bogen

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

Der Klecks-Bogen kombiniert Reichweite mit Flächenschaden.

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Durch seine besondere Schussmechanik lassen sich Gegner auch hinter Deckungen unter Druck setzen.

Allerdings braucht die Waffe etwas Übung.

Modelle

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  • Alpine Stringer
  • Bamboo Stringer
  • Racket Stringer

Pluviator

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

Der Pluviator bietet eine interessante Mischung aus Angriff und Verteidigung.

Mit seinem Tintenschirm lassen sich gegnerische Angriffe blockieren, bevor ihr selbst zum Gegenangriff übergeht.

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Gerade im Team oder gegen stärkere Gegner kann das äußerst hilfreich sein.

Modelle

  • Flower Brella
  • Food-Stall Brella
  • Fruit Brella
  • Palm Brella
  • Tarp Brella
  • Thermal Brella

Kleckschwapper

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

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Der Kleckschwapper verschießt Tintenschwälle über Hindernisse hinweg.

Das macht ihn in bestimmten Gebieten sehr effektiv.

In offenen Kämpfen gibt es jedoch meist stärkere Alternativen.

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Modelle

  • Camo Slosher
  • Clay-Pot Pow Slosher
  • Oil-Drum Pow Slosher
  • Polyethylene Slosher
  • Sand Slosher
  • Shichirin Pow Slosher

Klecksling

Splatoon Raiders - Bild: Nintendo

Splatoon Raiders – Bild: Nintendo

Der Klecksling entfaltet sein volles Potenzial erst nach einer Aufladephase.

Danach feuert er eine enorme Menge Tinte in kurzer Zeit.

Das macht ihn hervorragend zur Flächenkontrolle.

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Allerdings seid ihr während des Aufladens verwundbar.

Modelle

  • Flamingo Splattershot Jr.
  • Glass-Bottle Splattershot
  • Jam Squelcher Long-range
  • Lifeguard Splattershot Jr.
  • Olive-Oil Squelcher
  • Perfume Squelcher
  • Plastic-Bottle Splattershot
  • Soap-Bottle Splattershot
  • Water-Wing Splattershot Jr.

Welche Waffe eignet sich für Anfänger?

Wer gerade erst mit Splatoon Raiders beginnt, sollte zunächst auf einfach zu spielende Waffen setzen.

Besonders empfehlenswert sind:

  • Kleckser
  • Klecksroller
  • Klecks-Doppler

Diese Waffen verzeihen kleinere Fehler und funktionieren in nahezu jeder Spielsituation zuverlässig.

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Welche Waffe verursacht den meisten Schaden?

Beim maximalen Einzelschaden liegen vor allem zwei Waffen vorne:

  • Konzentrator
  • Klecks-Katana

Während der Konzentrator Gegner aus großer Entfernung ausschalten kann, überzeugt das Klecks-Katana im direkten Nahkampf mit extrem starken Angriffen.

Welche Waffe färbt am schnellsten?

Zum großflächigen Einfärben eignen sich besonders:

  • Klecksroller
  • Kleckser
  • Klecksling

Sie decken große Bereiche in kurzer Zeit mit Tinte ein und erleichtern gleichzeitig die Fortbewegung.

Zusammenfassung

Eine einzelne beste Waffe gibt es in Splatoon Raiders nicht. Jede Waffenklasse besitzt ihre eigenen Stärken und richtet sich an einen anderen Spielstil.

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Wer möglichst flexibel unterwegs sein möchte, ist mit dem Kleckser oder dem Klecks-Doppler hervorragend beraten. Für erfahrene Spieler zählen dagegen das Klecks-Katana und der Konzentrator zu den stärksten Optionen im Spiel.

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In diesem Guide stellen wir euch alle amiibo-Belohnungen im Spiel vor.

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