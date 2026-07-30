Splatoon Raiders: Alle amiibo-Belohnungen und wie ihr sie freischaltet

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Splatoon Raiders unterstützt Nintendo erneut zahlreiche amiibo-Figuren. Wer die NFC-Figuren besitzt, kann exklusive kosmetische Gegenstände freischalten und seine Spielfigur individuell gestalten. Gameplay-Vorteile verschaffen euch die Figuren zwar nicht, für Sammler und Fans der Reihe gehören die besonderen Outfits aber zu den interessantesten Extras des Spiels.

In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr amiibo in Splatoon Raiders verwendet, welche Figuren unterstützt werden und welche Belohnungen euch erwarten.

So schaltet ihr die amiibo-Funktion frei

Bevor ihr eure amiibo in Splatoon Raiders verwenden könnt, müsst ihr zunächst einen kleinen Teil der Hauptgeschichte abschließen.

Sobald ihr Zugriff auf das Style-Menü erhaltet, steht euch auch die amiibo-Funktion zur Verfügung. Erst ab diesem Zeitpunkt können Figuren gescannt und ihre Belohnungen freigeschaltet werden.

Sollte die Option nicht erscheinen, lohnt es sich, die Story noch etwas weiterzuspielen. Die Funktion wird automatisch freigeschaltet und muss nicht separat aktiviert werden.

So scannt ihr eure amiibo

Der Scanvorgang funktioniert genauso wie bei anderen Nintendo-Spielen.

Öffnet das Style-Menü

Wählt die amiibo-Option

Haltet eure Figur an den NFC-Punkt des rechten Joy-Con-2 oder Pro Controllers

Nach wenigen Sekunden wird der Scan bestätigt

Das neue Outfit wird automatisch freigeschaltet

Der gesamte Vorgang dauert nur wenige Sekunden.

Welche amiibo werden unterstützt?

Nintendo unterstützt in Splatoon Raiders ausschließlich Figuren aus der Splatoon-Reihe.

Dabei gibt es zwei verschiedene Kategorien.

Neue Splatoon Raiders amiibo

Die neuen Figuren wurden speziell für Splatoon Raiders entwickelt.

Dazu gehören:

Shiver (Raiders)

Frye (Raiders)

Big Man (Raiders)

Jede dieser Figuren besitzt ihr eigenes exklusives Outfit, das ausschließlich über den jeweiligen amiibo erhältlich ist.

Ältere Splatoon-amiibo

Auch sämtliche älteren Splatoon-amiibo funktionieren weiterhin.

Dazu gehören beispielsweise Figuren aus:

Splatoon

Splatoon 2

Splatoon 3

Egal welche ältere Figur ihr besitzt – sie schalten alle dasselbe Outfit frei.

Alle amiibo-Belohnungen im Überblick

Shiver (Raiders)

Die neue Shiver-Figur schaltet ein exklusives Outfit frei, das ausschließlich über diesen amiibo erhältlich ist.

Wer Shiver bereits zu seinen Lieblingscharakteren zählt, erhält damit einen komplett neuen Look für seinen Charakter.

Frye (Raiders)

Auch Frye besitzt ein eigenes Outfit.

Es unterscheidet sich vollständig von den Belohnungen der anderen neuen Figuren und kann ebenfalls ausschließlich über den passenden amiibo freigeschaltet werden.

Big Man (Raiders)

Der dritte neue amiibo gehört Big Man.

Auch hier wartet ein komplett eigenes Kleidungsset, das sich von den anderen beiden Figuren unterscheidet.

Alle älteren Splatoon-amiibo

Besitzt ihr ältere Figuren aus der Splatoon-Reihe, schalten diese gemeinsam das Bite Waders Outfit frei.

Dabei spielt es keine Rolle, welchen älteren amiibo ihr verwendet.

Alle Figuren vergeben dieselbe kosmetische Belohnung.

Gibt es Gameplay-Vorteile?

Nein.

Alle amiibo-Belohnungen sind rein kosmetisch.

Ihr erhaltet:

neue Kleidung

neue Outfits

zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten

Nicht enthalten sind:

stärkere Waffen

bessere Ausrüstung

Erfahrungspunkte

Fähigkeiten

Ressourcen

spielerische Vorteile

Nintendo bleibt damit seiner Linie aus früheren Splatoon-Spielen treu.

Können andere Nintendo-amiibo verwendet werden?

Leider nein.

Figuren aus anderen Reihen wie:

Zelda

Mario

Animal Crossing

Kirby

Fire Emblem

Metroid

Pokémon

werden derzeit nicht unterstützt.

Wer eine dieser Figuren scannt, erhält keine zusätzlichen Inhalte.

Lohnt sich der Kauf der neuen amiibo?

Das hängt stark davon ab, wie wichtig euch kosmetische Inhalte sind.

Für Spieler, die einfach nur die Hauptgeschichte erleben möchten, sind die amiibo keineswegs notwendig. Sämtliche Spielinhalte lassen sich auch ohne die Figuren freischalten und absolvieren.

Anders sieht es für Fans der Reihe oder Sammler aus. Die neuen Outfits sind exklusiv und lassen sich auf keinem anderen Weg erhalten. Wer seine Spielfigur individuell gestalten oder seine amiibo-Sammlung erweitern möchte, dürfte an den neuen Figuren Gefallen finden.

Besonders die drei neuen Raiders-amiibo wurden passend zum Spiel gestaltet und richten sich klar an langjährige Splatoon-Fans.

Kann ich einen amiibo mehrfach scannen?

Ja. Bereits freigeschaltete Belohnungen bleiben dauerhaft erhalten. Ein erneuter Scan bringt jedoch keine zusätzlichen Outfits.

Muss ich online sein?

Nein.

Für das Scannen eines amiibo ist keine Internetverbindung erforderlich.

Werden zukünftige amiibo unterstützt?

Nintendo hat bislang keine weiteren kompatiblen Figuren angekündigt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass spätere Updates zusätzliche amiibo integrieren.

Kann ich die Outfits wieder wechseln?

Ja.

Sobald ein Outfit freigeschaltet wurde, kann es jederzeit im Style-Menü ausgewählt oder gegen andere Kleidung ausgetauscht werden.

Fazit

Die Splatoon Raiders amiibo bieten zwar keine spielerischen Vorteile, erweitern das Spiel aber um mehrere exklusive Outfits für Sammler und Fans der Reihe. Besonders Besitzer der neuen Shiver-, Frye- und Big-Man-amiibo erhalten einzigartige Kleidungssets, die ausschließlich über diese Figuren verfügbar sind.

Wer bereits ältere Splatoon-amiibo besitzt, geht ebenfalls nicht leer aus und kann das Bite Waders Outfit freischalten.