Splatoon Raiders: Höchste Nutzerwertung eines Nintendo-Spiels aller Zeiten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während die Fachpresse Splatoon Raiders überwiegend gute bis sehr gute Bewertungen gibt, sind die Spieler offenbar noch begeisterter. Das neue Switch-2-Abenteuer hat auf Metacritic eine User Score von 9,3 erreicht und ist damit aktuell das am höchsten bewertete Nintendo-Spiel aller Zeiten auf der Plattform. Gleichzeitig reicht der Wert für einen Platz unter den besten nutzerbewerteten Spielen in der Geschichte von Metacritic.

Damit gelingt dem ersten großen Splatoon-Spin-off ein bemerkenswerter Erfolg. Zwar liegt der Metascore der Fachpresse „nur“ im niedrigen 80er-Bereich, doch die Community bewertet das Spiel deutlich positiver.

Spieler sind deutlich begeisterter als die Kritiker

Mit einer Nutzerwertung von 9,3 übertrifft Splatoon Raiders sämtliche bisherigen Nintendo-Titel auf Metacritic. Laut TheGamer handelt es sich außerdem um den siebthöchsten User Score überhaupt auf der Plattform.

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Die Diskrepanz zwischen Presse- und Nutzerwertungen fällt dabei ungewöhnlich groß aus. Während viele Tester kleinere Kritikpunkte wie wiederkehrende Missionen oder Schwächen im Endgame ansprechen, loben Spieler vor allem den motivierenden Gameplay-Loop, die umfangreichen Progressionssysteme und den gelungenen Wechsel hin zu einem PvE-Abenteuer.

Erster Splatoon-Ableger geht neue Wege

Mit Splatoon Raiders verlässt Nintendo erstmals das klassische Multiplayer-Konzept der Reihe. Statt Turf-Wars und Ranglistenmatches stehen diesmal eine Story-Kampagne, Koop-Missionen, Ausrüstungsverbesserungen und Loot im Mittelpunkt. Das Risiko scheint sich ausgezahlt zu haben, denn viele Spieler bezeichnen das Spin-off als gelungene Weiterentwicklung der Marke.

Besonders gelobt werden die abwechslungsreichen Missionen, die zahlreichen Waffen und Gadgets sowie die Möglichkeit, unterschiedliche Builds auszuprobieren. Dadurch bietet das Spiel auch Veteranen der Reihe genügend neue Ideen.

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Rekord mit Vorsicht genießen

Trotz des beeindruckenden Rekords gibt es einen wichtigen Einordnungspunkt: Nutzerwertungen auf Metacritic können sich im Laufe der Zeit noch deutlich verändern. Gerade kurz nach Veröffentlichung stammen viele Bewertungen von besonders engagierten Fans. Mit steigender Zahl an Nutzerrezensionen pendeln sich die Durchschnittswerte häufig etwas ein.

Unabhängig davon zeigt der aktuelle Stand jedoch, wie positiv Splatoon Raiders von der Community aufgenommen wird. Für Nintendo ist das ein starkes Signal, dass sich der Schritt zu einem storylastigen Spin-off gelohnt haben könnte.

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