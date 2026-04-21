Splatoon Raiders hat endlich einen Termin und überrascht direkt beim Preis

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach langer Funkstille ist es jetzt offiziell: Splatoon Raiders erscheint am 23. Juli 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Bestätigt wurde der Termin über Nintendos eigene Kanäle, nachdem zuvor bereits Gerüchte (via Reddit) über einen Release im Sommer kursierten. Damit bekommt das kommende Splatoon-Spin-off endlich ein konkretes Datum und plötzlich wirkt Nintendos Sommer-Line-up deutlich lebendiger.

Besonders spannend ist aber nicht nur der Termin selbst. In Berichten zum neuen Trailer heißt es auch, dass Nintendo das Spiel für 49,99 Euro (via Nintendo.com) anbietet, während die physische Version 59,99 Euro kosten soll. Genau dieser Preis sorgt gerade für Diskussionen, weil er zeigt, dass Nintendo seine Spiele offenbar nicht mehr so starr einpreist wie früher.

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Nintendo bestätigt mehr als nur ein Datum

Mit der Terminbestätigung wird auch klarer, was Splatoon Raiders eigentlich sein will. Laut den aktuellen Beschreibungen handelt es sich um ein einzelspielerfokussiertes Splatoon-Spiel, in dem du als Mechaniker zusammen mit Surimi Syndicate / Deep Cut die geheimnisvollen Spiralit-Inseln erkundest. Dabei kämpfst du gegen Salmoniden, suchst nach Schätzen und passt deine Figur sowie Ausrüstung an. Das klingt deutlich stärker nach Abenteuer und Erkundung als nach klassischem Splatoon-Multiplayer.

Ganz allein musst du aber wohl nicht unterwegs sein. Mehrere Berichte zum neuen Material sprechen davon, dass Koop für bis zu vier Spieler unterstützt wird, entweder online oder lokal. Das dürfte für viele genau die richtige Mischung sein: ein klarer Singleplayer-Fokus, aber trotzdem genug Raum, um gemeinsam loszuziehen.

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Der Preis ist fast noch interessanter als der Release

Wichtig ist auch die Preisfrage. 49,99 Euro für ein neues Spiel ist ein spürbarer Unterschied zu der oft kritisierten Strategie, fast jedes größere First-Party-Spiel sehr hoch einzupreisen. Gerade deshalb fällt die erste Reaktion vieler Fans überraschend positiv aus. Ein neues Nintendo-Spiel für 50 Euro statt direkt zum Vollpreis wirkt plötzlich fast schon ungewöhnlich vernünftig. Und genau das könnte Splatoon Raiders helfen, auch Spieler anzusprechen, die bisher nie besonders tief in die Reihe eingestiegen sind.

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Die Bestätigung wirkt außerdem wie ein wichtiger Baustein für Nintendos zweite Jahreshälfte. Laut aktueller offizieller Produktseite erscheint Splatoon Raiders am 23. Juli 2026, also in einem Slot, der zuvor noch erstaunlich leer wirkte. Genau deshalb spekuliert die Community jetzt schon wieder darüber, was Nintendo für Juni oder den Frühherbst noch im Köcher haben könnte. Das ist zwar reine Fan-Diskussion, zeigt aber, wie schnell ein einziges bestätigtes Datum neue Erwartungen auslöst.

Dazu kommt: Das Spiel war lange eher ein Mysterium. Jetzt hat es einen Namen und einen Termin.

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