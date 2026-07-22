Splatoon Raiders: Starke Testnoten für Nintendos neuen Switch-2-Shooter

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz vor dem offiziellen Release am 23. Juli sind die ersten Testberichte zu Splatoon Raiders erschienen. Das erste Spin-off der beliebten Shooter-Reihe erhält dabei überwiegend positive Bewertungen. Auf OpenCritic liegt das Spiel aktuell bei 83 Punkten, während Metacritic einen Durchschnitt von 81 Punkten ausweist. Damit gehört Splatoon Raiders zu den bislang besser bewerteten Nintendo-Veröffentlichungen des Jahres.

Besonders gelobt wird, dass Nintendo den Schritt weg vom klassischen Multiplayer wagt. Statt Revierkämpfen steht diesmal eine Mischung aus Story-Abenteuer, Koop-Action und Loot-Shooter im Mittelpunkt. Viele Kritiker sehen darin eine mutige Weiterentwicklung der Marke, ohne den typischen Charme der Reihe zu verlieren.

Lob für Gameplay und Koop

Vor allem das abwechslungsreiche Kampfsystem erhält viel Zuspruch. Die bekannten Farbmechaniken funktionieren auch im neuen Spielprinzip hervorragend und werden durch unterschiedliche Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Charakteranpassungen sinnvoll erweitert. Besonders im Koop-Modus soll Splatoon Raiders seine größten Stärken ausspielen und für viele Stunden Spielspaß sorgen.

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Splatoon Raiders ist ein fantastisches Action-RPG mit einem meisterhaft umgesetzten Spielablauf. IGN

Auch die Spielwelt und die Erkundung der Spirhalit-Inseln werden häufig positiv hervorgehoben. Viele Tester loben den motivierenden Spielfluss und den gelungenen Mix aus Missionen, Erkundung und Beutejagd.

Dieser Ableger der Serie ist ein hektisches, oft überwältigendes Vergnügen. Euro Gamer

Nicht jeder ist restlos überzeugt

Ganz ohne Kritik kommt Splatoon Raiders allerdings nicht davon. Einige Redaktionen bemängeln, dass sich Missionen mit der Zeit wiederholen und die Geschichte eher schlicht ausfällt. Auch das Loot-System brauche einige Stunden, bis es seine ganze Tiefe entfalte. Der Guardian kritisiert zudem, dass das Spiel seine besten Ideen erst spät zeigt und dadurch anfangs etwas generisch wirke.

Ich habe einfach nicht mehr so richtig Lust, weiter Splatoon Raiders zu spielen. Es hat mir Spaß gemacht, all diese Salmoniden in Tinte zu ertränken. Aber genau wie sie habe ich jetzt genug davon. Giant Bomb

Andere Tester sehen gerade darin aber keinen großen Nachteil. Sie loben, dass Nintendo den Loot-Shooter-Ansatz bewusst zugänglich gestaltet und auf übermäßigen Grind oder Mikrotransaktionen verzichtet. Dadurch eigne sich das Spiel auch für Fans, die bislang wenig Berührung mit diesem Genre hatten.

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Ein gelungener Neustart für Splatoon?

Unter dem Strich fällt das Urteil der internationalen Presse klar positiv aus. Splatoon Raiders wird zwar nicht als perfektes Spiel angesehen, gilt aber als erfolgreicher erster Ausflug der Reihe in ein neues Genre. Besonders Koop-Fans und Spieler, die eine Mischung aus Action, Erkundung und Beutejagd suchen, dürften hier auf ihre Kosten kommen.

Ob sich der Titel auch langfristig etablieren kann, wird sich nach dem Release zeigen. Die starken Splatoon Raiders Wertungen sprechen jedoch dafür, dass Nintendo mit seinem ersten großen Splatoon-Spin-off einen gelungenen Start hingelegt hat.